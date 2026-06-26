Home > बिहार > Bihar Panchayat Chunav 2026: सितंबर-अक्टूबर में वोटिंग! 55 हजार वार्डों में बदला समीकरण, जानें कब आएगी तारीख

Bihar Panchayat Chunav 2026: सितंबर-अक्टूबर में वोटिंग! 55 हजार वार्डों में बदला समीकरण, जानें कब आएगी तारीख

बिहार पंचायत चुनाव 2026 को लेकर तारीखों का इशारा मिल गया है. सितंबर-अक्टूबर में हो सकती है वोटिंग, इस चुनाव में इस बार क्या-क्या बदलने वाला है? जानिए यहां...

By: Shivani Singh | Published: June 26, 2026 5:50:34 PM IST

बिहार पंचायत चुनाव 2026 को लेकर तारीखों का इशारा मिल गया है. सितंबर-अक्टूबर में हो सकती है वोटिंग(Image-AI)
बिहार पंचायत चुनाव 2026 को लेकर तारीखों का इशारा मिल गया है. सितंबर-अक्टूबर में हो सकती है वोटिंग(Image-AI)


बिहार में 2026 के त्रि-स्तरीय पंचायत चुनावों को लेकर हलचल अब एकदम तेज हो चुकी है. राज्य निर्वाचन आयोग इस बड़े चुनावी महामुकाबले को अमलीजामा पहनाने के लिए दिन-रात तैयारियों में जुटा है. सरकारी गलियारों से छनकर आ रही खबरों की मानें तो, सितंबर के आखिरी हफ्ते से अक्टूबर के पहले हफ्ते के बीच कभी भी चुनावी बिगुल फुक सकता है. चुनाव को बिल्कुल निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से कराने के लिए आयोग पूरे राज्य में 8 से 9 चरणों में वोटिंग कराने की प्लानिंग कर रहा है. तकनीकी और प्रशासनिक स्तर पर होने वाले कई बड़े बदलावों के चलते, इस बार का पंचायत चुनाव बेहद खास और ऐतिहासिक होने जा रहा है.

इस बार के चुनाव में क्या कुछ नया और बड़ा होने वाला है, आइए इसे विस्तार से समझते हैं:

You Might Be Interested In

1. पहली बार: सभी 6 पदों के लिए सिर्फ EVM से होगी वोटिंग

राज्य निर्वाचन आयोग इस बार चुनाव प्रक्रिया में एक बड़ा डिजिटल बदलाव करने जा रहा है. अब वो बैलेट पेपर का जमाना गया; इस बार त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव के सभी 6 पदों के लिए सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) का इस्तेमाल किया जाएगा. इस फैसले से न केवल वोट डालने में तेजी आएगी, बल्कि सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि मतगणना (काउंटिंग) के समय होने वाली धांधली, विवाद और हेरफेर की गुंजाइश पूरी तरह खत्म हो जाएगी.

2. नया आरक्षण रोस्टर बिगाड़ेगा दिग्गजों का गणित

पंचायतों के नए सिरे से हुए परिसीमन (सीमाएं दोबारा तय होने) के बाद, आयोग अब आरक्षण तय करने के आखिरी दौर में है. राज्य की 4,000 से ज्यादा पंचायतों और 55,000 से अधिक वार्डों में इस बार नया आरक्षण रोस्टर लागू होने जा रहा है. महिलाओं, अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), अत्यंत पिछड़ा वर्ग (EBC) और पिछड़ा वर्ग (BC) के लिए सीटों के इस नए फेरबदल से कई पुराने और दिग्गज नेताओं के राजनीतिक समीकरण पूरी तरह गड़बड़ा सकते हैं.

3. 2011 की जनगणना को बनाया गया है आधार

आरक्षण तय करने और चुनाव के लिए ‘प्रपत्र-1’ (Form-1) तैयार करने के लिए आयोग ने साल 2011 की जनगणना के आधिकारिक आंकड़ों को ही मुख्य आधार माना है. जमीनी स्तर पर किसी भी तरह की गड़बड़ी या पक्षपात को रोकने के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं. मतदाता सूची को पूरी तरह साफ-सुथरा और पारदर्शी बनाने के साथ-साथ, जिला प्रशासन की मदद से पोलिंग बूथों का फिजिकल वेरिफिकेशन भी तेजी से निपटाया जा रहा है.

दावे और आपत्तियों का समय हुआ खत्म

किसी के साथ कोई अन्याय न हो, इसलिए आयोग ने आरक्षण सूची पर दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की आखिरी तारीख बढ़ाकर 15 जून, 2026 तय की थी, जो कि अब बीत चुकी है.

इन नए नियमों और परिसीमन का सीधा असर राज्य के 55,000 से ज्यादा ग्रामीण वार्डों के मतदाताओं और उम्मीदवारों पर पड़ने वाला है. चुनावी तारीखों के औपचारिक एलान से ठीक पहले, सभी जिलों के प्रमंडलीय आयुक्तों और जिलाधिकारियों (DMs) को सख्त निर्देश दे दिए गए हैं कि वे पोलिंग बूथों पर सुरक्षा के कड़े और चाक-चौबंद इंतजाम सुनिश्चित करें.

अब चूंकि दावों और आपत्तियों के निपटारे का काम पूरा हो चुका है, उम्मीद जताई जा रही है कि आयोग बहुत जल्द फाइनल वोटर लिस्ट जारी करने के साथ ही चुनाव की तारीखों का भी एलान कर देगा.

Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

1 गिलास लौंग के पानी से मिलेंगे कमाल के फायदे!

June 26, 2026

अर्जून कपूर और मलाइका अरोड़ा की लव स्टोरी

June 26, 2026

क्या शहनाज गिल ने गुपचुप रचा ली शादी?

June 26, 2026

ज्यादा तेल-मसाले खाने से क्या होता है?

June 26, 2026

कौन से फल खाने से लीवर हेल्दी रहता है?

June 26, 2026

सोनाक्षी सिन्हा ने रोमांटिक अंदाज में मनाई एनिवर्सरी

June 25, 2026
Bihar Panchayat Chunav 2026: सितंबर-अक्टूबर में वोटिंग! 55 हजार वार्डों में बदला समीकरण, जानें कब आएगी तारीख

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Bihar Panchayat Chunav 2026: सितंबर-अक्टूबर में वोटिंग! 55 हजार वार्डों में बदला समीकरण, जानें कब आएगी तारीख
Bihar Panchayat Chunav 2026: सितंबर-अक्टूबर में वोटिंग! 55 हजार वार्डों में बदला समीकरण, जानें कब आएगी तारीख
Bihar Panchayat Chunav 2026: सितंबर-अक्टूबर में वोटिंग! 55 हजार वार्डों में बदला समीकरण, जानें कब आएगी तारीख
Bihar Panchayat Chunav 2026: सितंबर-अक्टूबर में वोटिंग! 55 हजार वार्डों में बदला समीकरण, जानें कब आएगी तारीख