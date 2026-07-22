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बिहार में ओपीडी सेवा ठप! आरा में मरीजों का हाल बेहाल, इमरजेंसी में डॉक्टर मौजूद

बिहार के आरा जिले के सदर अस्पताल में ओपीडी सेवाओं को बंद कर दिया गया है. इमरजेंसी में गंभीर मरीजों का इलाज किया जा रहा है. बुधवार को अचानक ऐसा होने से ओपीडी में आए मरीजों को काफी परेशानी हो गई.

By: Deepika Pandey | Published: July 22, 2026 11:52:18 AM IST

बिहार के आरा सदर अस्पताल की ओपीडी बंद
बिहार के आरा सदर अस्पताल की ओपीडी बंद


Bihar News: बिहार के आरा सदर अस्पताल में सोमवार को मरीजों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा. अरवल जिले में सिविल सर्जन पर हुए कथित हमले के विरोध में डॉक्टरों ने ओपीडी (आउट पेशेंट डिपार्टमेंट) सेवा पूरी तरह बंद कर दी. इसके चलते सुबह से इलाज कराने पहुंचे सैकड़ों मरीज बिना डॉक्टर को दिखाए अस्पताल परिसर में इधर-उधर भटकते नजर आए.

ओपीडी बंद होने के साथ-साथ अस्पताल का पंजीकरण काउंटर भी बंद कर दिया गया. ऐसे में नए मरीजों का रजिस्ट्रेशन नहीं हो सका और उन्हें इलाज के लिए लंबा इंतजार करना पड़ा. कई मरीज दूर-दराज के गांवों से उम्मीद लेकर अस्पताल पहुंचे थे, लेकिन ओपीडी बंद मिलने के बाद उन्हें निराश होकर लौटना पड़ा या फिर दूसरे अस्पतालों का रुख करना पड़ा.

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इमरजेंसी सेवाएं चालू

हालांकि, अस्पताल प्रशासन ने गंभीर मरीजों को राहत देने के लिए इमरजेंसी सेवाएं जारी रखी हैं. इमरजेंसी वार्ड में डॉक्टरों और स्वास्थ्यकर्मियों की तैनाती है और सड़क दुर्घटना, गंभीर बीमारी या अन्य आपात स्थिति में आने वाले मरीजों का इलाज किया जा रहा है. अस्पताल प्रशासन का कहना है कि किसी भी गंभीर मरीज को बिना इलाज के वापस नहीं भेजा जाएगा.

ओपीडी सेवाओं पर पड़ा असर

डॉक्टरों के अनुसार, अरवल जिले में सिविल सर्जन पर हुए हमले के विरोध में यह कदम उठाया गया है. उनका कहना है कि स्वास्थ्यकर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है. इसी मांग को लेकर विरोध दर्ज कराया जा रहा है. डॉक्टरों ने संकेत दिया है कि जब तक इस मामले में आगे कोई निर्णय नहीं लिया जाता, तब तक ओपीडी सेवाएं प्रभावित रह सकती हैं. ओपीडी बंद होने का सबसे ज्यादा असर सामान्य मरीजों पर पड़ा है. बुखार, खांसी, दर्द, शुगर, ब्लड प्रेशर और अन्य नियमित जांच कराने आए लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा. कई मरीज घंटों तक अस्पताल परिसर में जानकारी लेने के लिए भटकते रहे.

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