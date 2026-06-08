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Nitesh Kumar Murder Case: युवती से किशोरों का चल रहा था अवैध संबंध, साथी की धारदार हथियार से गला रेतकर की हत्या

Nitesh Kumar Murder Case: बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में नितेश कुमार की हत्या का पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा कर दिया है. जिसमें पुलिस ने 2 किशोरों को अभिरक्षा में लिया है.

By: Sohail Rahman | Published: June 8, 2026 5:17:13 PM IST

नितेश कुमार हत्याकांड का हुआ खुलासा
नितेश कुमार हत्याकांड का हुआ खुलासा


Nitesh Kumar Murder Case: बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में नितेश कुमार की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया था. अब इस मामले को पुलिस ने सुलझा दिया है. इस मामले में तेजी से कार्रवाई करते हुए पुलिस ने घटना में शामिल दो नाबालिगों को हिरासत में लिया है. पुलिस की गहन जांच और पूछताछ में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है. दरअसल बताया जा रहा है कि समाज में अपने अवैध रिश्ते के उजागर होने के डर से दोनों आरोपी नाबालिगों ने पहले से योजना बनाई और एक धारदार हथियार से गला रेतकर नितेश की हत्या कर दी.

1 जून को जैतपुर पुलिस स्टेशन इलाके में नया रोड चौक के पास एक बाग में नितेश कुमार का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई. मृतक की गर्दन पर धारदार हथियार से गहरे घाव थे.

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पुलिस ने सबूत किए इकट्ठा

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने गहनता से इसकी जांच शुरू की. जिसके बाद पुलिस ने वैज्ञानिक सबूत इकट्ठा करने के लिए तुरंत फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (FSL) की टीम को घटनास्थल पर बुलाया. पुलिस ने घटनास्थल से मृतक की साइकिल, मोबाइल फोन और नशीले पदार्थों के खाली पैकेट भी बरामद किए, जिससे जांच को सही दिशा देने में मदद मिली.

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एसएसपी के निर्देश पर विशेष टीम का गठन

अपराध की गंभीरता को देखते हुए सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस (SSP) के निर्देश पर सरैया के सब-डिविजनल पुलिस ऑफिसर (SDPO) अभिजीत कौर के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया. तकनीकी और मानवीय खुफिया जानकारी सही ढंग से इकट्ठा करके टीम ने शक के आधार पर दो नाबालिगों को अभिरक्षा में लिया. पुलिस की कड़ी पूछताछ के बाद दोनों ने अपना अपराध पूरी तरह कबूल कर लिया.

आरोपियों ने कबूल किया जुर्म

पकड़े गए किशोरों ने पुलिस के सामने कबूल किया कि नितेश को एक आरोपी और एक लड़की के बीच अवैध संबंध के बारे में पता चल गया था. उन्हें डर था कि नितेश यह राज़ खोल देगा, जिससे समाज में उनकी बदनामी हो जाएगी. इसी डर से उसने उसे खत्म करने की साजिश रची. आरोपियों से मिली जानकारी पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल की गई हसुली और खून से सना हुआ लाल रंग का गमछा बरामद कर लिया है, जो कोर्ट में पुख्ता सबूत साबित होंगे.

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Tags: bihar newscrime news
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