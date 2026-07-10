Home > बिहार > निकाह के भोज में ‘मटन’ निकला मुर्गा! देखते ही देखते बाराती-शराती में छिड़ गई लाठी-डंडे की जंग

निकाह के भोज में ‘मटन’ निकला मुर्गा! देखते ही देखते बाराती-शराती में छिड़ गई लाठी-डंडे की जंग

Bihar News: बिहार से एक ऐसा मामला सामने आया, जहां शादी समारोह में जब मटन की जगह चिकन परोसा गया, तो बराती और घराती में युद्ध हो गया. और बात इतनी बढ़ गई कि लाठी-डंडों से लड़ाई होने लगी.

By: Kamesh Dwivedi | Published: July 10, 2026 12:05:03 PM IST

बिहार न्यूज
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बिहार के सहरसा जिले में निकाह के बाद आयोजित भोज के दौरान परोसे गए भोजन को लेकर विवाद हो गया. आरोप है कि मेहमानों को ‘खस्सी’ (मटन) बताकर चिकन परोसा गया, जिसके बाद बाराती और शराती पक्ष के बीच कहासुनी शुरू हो गई. और देखते-देखते ही मामला हिंसात्मक हो गया. 

कहां का है पूरा मामला?

यह पूरा मामला बिहार के सहरसा जिले के सिमरी बख्तियारपुर अनुमंडल क्षेत्र का है. सिमरी बख्तियारपुर प्रखंड क्षेत्र से निकाह यानी शादी के लिए दूल्हे सहित बराती सजधज कर बैण्ड बाजे के साथ राजनपूर गांव पहुंचे. बारातियों के पहुंचने के बाद दुल्हन पक्ष यानी शरातीयों ने बरातियों का अच्छा से स्वागत अभिनंदन किया, फिर उसके निकाह की प्रक्रिया शुरू हुई और दूल्हे संग दुल्हन की निकाह भी कबूल हो गया. फिर बारी आई बरातियों के खाने की तो शरातीयों ने निकाह के बाद भोज में ‘खस्सी’ (मटन) की जगह ‘मुर्गा’ (चिकन) परोसे जाने को लेकर ऐसा विवाद बढ़ा कि बाराती और शराती आपस में भिड़ गए फिर दोनों पक्षों के बीच जमकर चलें लाठी डण्डे. 

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खुशियों का माहौल हिंसा में बदला

देखते ही देखते खुशियों का माहौल हंगामे और मारपीट में बदल गया. इस हिंसक झड़प में दूल्हा पक्ष के आधा दर्जन से अधिक लोग जख्मी हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अनुमंडलीय अस्पताल सिमरी बख्तियारपुर में भर्ती कराया गया. जानकारी के मुताबकि निकाह बहुत ही शांति से हुआ, लेकिन बरातियों को खाना परोसते समय बता बिगड़ गई. नगर परिषद सिमरी बख्तियारपुर के वार्ड नंबर 12, बलवापार, सिमरी निवासी मो. अनवर के पुत्र मो. अब्दुल्ला उर्फ चांद का निकाह महिषी प्रखंड के राजनपुर निवासी मो. जाविद उर्फ मोटो की पुत्री से तय हुआ था. दोपहर करीब 3 बजे निकाह की रस्में बेहद शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न हुईं. असली हाईवोल्टेज ड्रामा तब शुरू हुआ जब निकाह के बाद सभी मेहमान खाना खाने के लिए टेबल पर बैठे. दूल्हा पक्ष का आरोप है कि उन्हें शादी के मेन्यू में ‘खस्सी’ (मटन) का मांस खिलाने की बात कही गई थी, लेकिन जब थाली सामने आई तो उसमें ‘मुर्गा’ परोसा जा रहा था. इसी बात को लेकर मेहमानों और मेजबानों के बीच बहस शुरू हो गई. तू-तू, मैं-मैं से शुरू हुआ बवाल, दोनों पक्षों के बीच जमकर चले लाठी-डंडे.

लोगों ने क्या बताया?

घटना के संबंध में घायल, दूल्हे के चाचा मो. इरफान ने बताया कि खाने के विवाद को लेकर लड़की पक्ष के लोगों ने अचानक उन पर हमला कर दिया, जिसमें उनके परिवार के कई लोग जख्मी हो गए. सभी घायलों का इलाज फिलहाल अनुमंडलीय अस्पताल सिमरी बख्तियारपुर में चल रहा है. इस घटना के बाद से दोनों पक्षों में तनाव का माहौल बना हुआ है. लड़के पक्ष का कहना है वो मामले को लेकर पुलिस के समक्ष जाएगा. वहीं स्थानीय पुलिस ने बताया कि दोनों पक्षों के द्वारा आवेदन नहीं दिया गया है, आवेदन मिलने पर जांच कर कार्रवाई करेंगे. 

रिपोर्ट- मुरारी कुमार

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Tags: bihar news
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