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पति से छुपकर प्रेमी को बुलाती थी घर, और रातभर करती थी ‘कांड’; जब परिवार वालों को लगी भनक, तो मचा बवाल

Muzaffarpur News: बिहार में एक शादीशुदा महिला का किसी गैर मर्द संग प्रेम प्रसंग चल रहा था. एक दिन जब दोनों को साथ में महिला के ससुराल वालों ने देखा तो खूब बवाल मचा. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

By: Kamesh Dwivedi | Published: August 7, 2026 1:05:19 PM IST

शादीशुदा महिला का गैर मर्द संग चल रहा था प्रेम प्रसंग, फिर परिवार वालों ने दोनों को पेड़ में बांधा
शादीशुदा महिला का गैर मर्द संग चल रहा था प्रेम प्रसंग, फिर परिवार वालों ने दोनों को पेड़ में बांधा


बिहार के मुजफ्फरपुर से एक एक्स्ट्रामैरिटल का मामला सामने आया है. जहां एक शादीशुदा महिला अपने प्रेमी से चुपके-चुपके मिलती थी. महिला के ससुराल वाले और परिजनों ने एक दिन महिला और उसके प्रेमी को आपत्तिजनक हालत में पकड़ लिया. फिर इसके बाद उन्हें पेड़ में बांध दिया और दोनों की जबरन शादी करा दी. 

क्या है वायरल वीडियो?

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है कि एक युवक और युवती एक ही पेड़ में बंधे दिख रहे हैं. बताया जा रहा है कि शादीशुदा महिला की साड़ी का ही इस्तेमाल करके दोनों को बांधा गया है. दोनों आपत्तिजनक हालत में दिख रहे हैं और कपड़े भी अस्त व्यस्त हैं. इसके बाद दिखता है कि युवक को जबरदस्ती महिला की मांग में सिंदूर भरवाया जाता है. और शादी करवा दी जाती है. वीडियो रात का लग रहा है और भीड़ काफी दिख रही है. 

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क्या है पूरा मामला?

यह पूरा मामला मुजफ्फरपुर के माझालिया गांव का है, जहां दोतरफा प्यार की एक अनोखी कहानी सामने आई. एक युवक मौका पाकर अपनी शादीशुदा प्रेमिका से मिलने उसके घर जा पहुंचा. इसके बाद बंद कमरे में दोनों का रोमांस चल रहा था. जब यह बात महिला के घरवालों पता लगी. तो गुस्साए परिजनों ने दोनों को पकड़ लिया और बिना कोई मौका दिए, तुरंत बाहर निकाल कर दोनों को लड़की के साड़ी से बांध दिया. 

नेटिजंस ने दी प्रतिक्रिया

इस वीडियो के सामने आते ही नेटिजंस की प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी हैं. एक यूजर ने कहा, ‘अगर दोनों बालिग़ थे और आपसी सहमति से एक-दूसरे को चाहते थे, तो मामले को समझदारी और सम्मान के साथ सुलझाना चाहिए था. किसी की निजी ज़िंदगी को तमाशा बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करना न तो सभ्यता है और न ही इंसानियत.’ वहीं दूसरे यूजर ने कहा, ‘गांव वालों को ऐसा नहीं करना चाहिए था अगर वह इसे प्यार ही किया है. और पकड़ा ही गया तो सभ्यता से शांति से शादी करना चाहिए इस तरह से सोशल मीडिया पर दिखावा नहीं करना चाहिए.’ इसके अलावा एक अन्य ने कमेंट सेक्शन में लिखा, ‘जब महिला की शादी हो गई है तो जरूरत क्या थी दूसरे से अवैध संबंध बनाने की.’ 

यह खबर भी पढ़ें: इश्क, शक और कत्ल! प्रेमिका को गैर मर्द के साथ संबंध बनाते देख खौल उठा आशिक, फिर जो हुआ उसने उड़ा दिए होश

Tags: muzaffarpur news
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