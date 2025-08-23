Bihar News: बिहार में उद्यमिता के क्षेत्र में बड़े बदलाव की तैयारी, आईपीएस विकास वैभव के नेतृत्व स्टार्टअप समिट

शैलेंद्र की रिपोर्ट, Bihar News: बिहार को विकसित बनाने की दिशा में काम कर रहे लेट्स इंसपायर बिहार के संस्थापक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी विकास वैभव के नेतृत्व में एक और पहल हो रही है। प्रदेश में 24 अगस्त को स्टार्टअप सम्मेलन होने जा रहा है, जिसके जरिए राज्य में उद्यमिता को नयी दिशा मिले, इसकी पहल की जाएगी। रवींद्र भवन में आयोजित होनेवाले सम्मेलन की शुरुआत डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी करेंगे। इसमें देश भर के प्रमुख उद्यमी भाग लेंगे, जिनकी ओर से स्टार्टअप को बढ़ावा देने की दिशा में सहयोग दिया जाएगा।

प्रेस वार्ता का आयोजन

आईपीएस विकास वैभव ने बताया कि लेट्स इंसपायर बिहार आज राज्य का सबसे बड़ा सामाजिक अभियान बन चुका है, जिसमें ढाई लाख से ज्यादा लोग सक्रिय रूप से योगदान कर रहे हैं। इसका उद्देश्य 2047 तक बिहार को विकसित बनाना है। इसी के तहत स्टार्टअप समिट का आयोजन किया जा रहा है, जो सुबह 10 बजे से रवींद्र भवन में शुरू होगी। इसमें देश भर से उद्यमी और कॉरपोरेट सेक्टर से जुड़े लोग भाग लेंगे। स्टार्टअप समिट में पांच सौ से ज्यादा स्टार्टअप भाग लेंगे। इस दौरान वो लोग भी रहेंगे, जो स्टार्टअप की शुरुआत करना चाहते हैं। इसमें अमित कुमार आ रहे हैं, जो 21 स्टार्टअप को 21-21 लाख रुपए का सहयोग देंगे. वो स्टार्टअप से बात करके अपनी ओर से उन्हें मदद देंगे। आईपीएस विकास वैभव ने बताया कि अभी तक ढाई सौ स्टार्टअप राज्य में चल रहे हैं, लेकिन हम लोगों का लक्ष्य है कि 2028 तक राज्य के सभी 38 जिलों में पांच ऐसे स्टार्टअप हो जाएं, जिनके जरिये कम से कम सौ लोगों को रोजगार मिले।

स्टार्ट पर होगी बात

उन्होंने बताया कि लेट्स इंसपायर बिहार की ओर से पिछले साल भी स्टार्टअप समिट की गयी थी, इसके साथ दिल्ली के भारत मंडपम में विजन 2047 का आयोजन किया गया थी, जिसमें बिहार कैसे विकसित होगा। इसके बारे में चर्चा हुई थी। हम 24 अगस्त के समिट में एक विजन डाक्यूमेंट का ड्राफ्ट रिलीज करेंगे, जिसमें आम लोगों को सुझाव देने की सुविधा होगी। इस साल 21 दिसंबर को बैंगलुरू में जो आयोजन होगा, उसमें स्टार्टअप के साथ मिल कर विकसित बिहार सम्मेलन किया जाएगा, जिसमें विजन डाक्यूमेंट का फाइनल रूप जारी किया जाएगा।

आईपीएस विकास वैभव ने कहा कि ये स्टार्टअप्स का अपना कार्यक्रम में है, जिसमें वो शामिल हों, ताकि हम अपने लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में आगे बढ़ें. लेट्स इंसपायर बिहार से जुड़े मोहन झा ने बताया कि हम लोगों का उद्देश्य बिहार को विकसित बनाना है। इसी लक्ष्य को लेकर ये चौथा स्टार्टअप समिट किया जा रहा है। हमारे इस अभियान से दिनोंदिन नए लोग जुड़ रहे हैं, जिससे ये कारवां आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि विकास वैभव की ओर से शुरू किया गया ये अभियान अब गति पकड़ चुका है।

