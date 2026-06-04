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Bihar News: आशिकों के सिर पर सवार हो रहा ‘वीरू’ बनने का भूत, शादी की मांग को लेकर एक और प्रेमी मोबाइल टावर पर चढ़ा

Sitamarhi News: डुमरा प्रखंड में प्रेम विवाह के लिए परिवार वालों के न मानने की वजह से एक युवक भीषण गर्मी में मोबाइल टावर पर चढ़ गया. परिजनों से नाराज युवक द्वारा कूदकर आत्महत्या करने की धमकी के बाद मौके पर पुनौरा थाने की पुलिस पहुंची. जानिए पूरी खबर…

By: Shivangi Shukla | Published: June 4, 2026 8:03:24 PM IST

शादी की मांग को लेकर एक और प्रेमी मोबाइल टावर पर चढ़ा
शादी की मांग को लेकर एक और प्रेमी मोबाइल टावर पर चढ़ा


Bihar News: बिहार के सीतामढ़ी जिले के डुमरा प्रखंड के मनियारी गांव में एक अजीबो-गरीब मामला सामने आया है, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

दरअसल, एक युवक अपनी प्रेमिका से शादी के लिए परिजनों को मनाने के लिए भीषण गर्मी में मोबाइल टावर पर चढ़ गया. युवक के टावर पर चढ़ने की सूचना मिलते ही घटना-स्थल पर स्थानीय ग्रामीणों की भारी भीड़ जुट गई. 

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परिजन नहीं थे शादी को तैयार

जानकारी के अनुसार, टावर पर चढ़ा युवक मनियारी गांव निवासी रामजी महतो का पुत्र जनार्दन कुमार है. स्थानीय लोगों का कहना है कि युवक किसी लड़की से बेहद प्रेम करता है और उसी से शादी करना चाहता है. प्रेमिका से शादी करने के लिए उसके परिजन तैयार नहीं हो रहे थे. इसी बात से नाराज होकर युवक ने यह आत्मघाती कदम उठाया और जान देने के लिए सीधे मोबाइल टावर के शीर्ष पर जा पहुंचा.

मौके पर पहुंची पुनौरा थाना पुलिस

टावर पर चढ़ने के बाद युवक ने कूदकर अपनी जान देने की धमकी देनी शुरू कर दी, जिससे वहां उपस्थित लोगों में अफरातफरी मच गयी और सब उसे समझाने की कोशिश करने लगे. घटना की गंभीरता को देखते हुए किसी व्यक्ति ने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दे दी. सूचना मिलने पर पुनौरा थाना पुलिस दलबल के साथ मौके पर पहुंची और वो भी युवक को समझने और सुरक्षित नीचे उतारने के प्रयास में जुट गई.

Tags: biharviral video
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