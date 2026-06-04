Bihar News: आशिकों के सिर पर सवार हो रहा ‘वीरू’ बनने का भूत, शादी की मांग को लेकर एक और प्रेमी मोबाइल टावर पर चढ़ा

Bihar News: बिहार के सीतामढ़ी जिले के डुमरा प्रखंड के मनियारी गांव में एक अजीबो-गरीब मामला सामने आया है, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

दरअसल, एक युवक अपनी प्रेमिका से शादी के लिए परिजनों को मनाने के लिए भीषण गर्मी में मोबाइल टावर पर चढ़ गया. युवक के टावर पर चढ़ने की सूचना मिलते ही घटना-स्थल पर स्थानीय ग्रामीणों की भारी भीड़ जुट गई.

परिजन नहीं थे शादी को तैयार

जानकारी के अनुसार, टावर पर चढ़ा युवक मनियारी गांव निवासी रामजी महतो का पुत्र जनार्दन कुमार है. स्थानीय लोगों का कहना है कि युवक किसी लड़की से बेहद प्रेम करता है और उसी से शादी करना चाहता है. प्रेमिका से शादी करने के लिए उसके परिजन तैयार नहीं हो रहे थे. इसी बात से नाराज होकर युवक ने यह आत्मघाती कदम उठाया और जान देने के लिए सीधे मोबाइल टावर के शीर्ष पर जा पहुंचा.

मौके पर पहुंची पुनौरा थाना पुलिस

टावर पर चढ़ने के बाद युवक ने कूदकर अपनी जान देने की धमकी देनी शुरू कर दी, जिससे वहां उपस्थित लोगों में अफरातफरी मच गयी और सब उसे समझाने की कोशिश करने लगे. घटना की गंभीरता को देखते हुए किसी व्यक्ति ने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दे दी. सूचना मिलने पर पुनौरा थाना पुलिस दलबल के साथ मौके पर पहुंची और वो भी युवक को समझने और सुरक्षित नीचे उतारने के प्रयास में जुट गई.