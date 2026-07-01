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पत्नी मायके में रह गई, जीजा नाबालिग साली को लेकर हो गया फरार;विदाई को लेकर हुए विवाद के बाद दामाद पर लगे गंभीर आरोप

Jija Sali News: बिहार के सारण जिले में रिश्तों को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है. आरोप है कि पत्नी की विदाई नहीं होने से नाराज एक युवक अपनी नाबालिग साली को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया.

By: Shivashakti Narayan Singh | Published: July 1, 2026 4:43:59 PM IST

पत्नी मायके में रह गई, जीजा नाबालिग साली को लेकर हो गया फरार
पत्नी मायके में रह गई, जीजा नाबालिग साली को लेकर हो गया फरार


Jija Sali News: बिहार के सारण जिले में रिश्तों को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है. आरोप है कि पत्नी की विदाई नहीं होने से नाराज एक युवक अपनी नाबालिग साली को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया. घटना के बाद परिजनों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है. पुलिस मामले की जांच करते हुए दोनों की तलाश में जुटी है.
 
पुलिस को दी गई शिकायत के मुताबिक, पीड़ित परिवार ने करीब एक साल पहले अपनी बड़ी बेटी की शादी सारण जिले के ही एक युवक से की थी. शादी के कुछ समय बाद युवती मायके आई हुई थी. 19 जून को उसका पति पत्नी को वापस ले जाने के लिए ससुराल पहुंचा, लेकिन किसी पारिवारिक कारण से उसकी विदाई नहीं हो सकी.

विदाई नहीं होने के बाद लगा गंभीर आरोप

परिजनों का आरोप है कि पत्नी को साथ न ले जा पाने से नाराज युवक ने कुछ दिन बाद घर की नाबालिग लड़की को अपने साथ ले जाने की योजना बनाई. शिकायत के अनुसार, 22 जून को वह कथित तौर पर किशोरी को बहला-फुसलाकर अपने साथ लेकर चला गया. घटना के बाद से दोनों का कोई पता नहीं चल सका है.

परिजनों ने पहले खुद की तलाश

किशोरी के अचानक लापता होने के बाद परिवार ने अपने स्तर पर रिश्तेदारों और अन्य संभावित जगहों पर उसकी तलाश की. काफी खोजबीन के बाद भी जब कोई जानकारी नहीं मिली, तब परिजनों ने सोनपुर थाने पहुंचकर लिखित शिकायत दी.परिवार की शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. पुलिस का कहना है कि सभी संभावित स्थानों पर तलाश की जा रही है और जल्द ही किशोरी का पता लगाने की कोशिश की जाएगी. मामले में आगे की कार्रवाई जांच के आधार पर की जाएगी.

जांच जारी, पुलिस ने की अपील

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है. फिलहाल यह आरोप शिकायत के आधार पर दर्ज किए गए हैं. किशोरी की बरामदगी और जांच के बाद ही पूरे मामले की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी.

Tags: bihar crimehindi newsJija Sali Love AffairJija Sali NewsLatest Bihar NewsPolice Investigation
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