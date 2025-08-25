Bihar News: पटना में दो बच्चों की मौत पर भारी बवाल, आगजनी और पुलिस पर पथराव

पटना से शैलेंद्र की रिपोर्ट

Bihar News: बिहार की राजधानी पटना के इंद्रपुरी इलाके में दो मासूम बच्चों की रहस्यमय मौत को लेकर जमकर बवाल हुआ। 15 अगस्त को बहन लक्ष्मी और भाई दीपक घर से ट्यूशन पढ़ने गए थे, जिसके बाद घर नहीं लौटे थे। बाद में दोनों का कार से शव बरामद हुआ था। इसी मामले में अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं होने से लोग आक्रोशित हो गए और उन्होंने अटल पथ को जाम करके आगजनी कर दी।

गुस्साए लोगों ने पुलिस टीम पर लाठी-डंडों से किया हमला

सड़क जाम के कारण अटल पथ के दोनों ओर गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस पर भीड़ की ओर से पथराव किया गया, जिसमें कई पुलिसवालों को चोट लगी। इस बीच जब एक वीआईपी गाड़ी को स्कॉर्ट पुलिस पार्टी ने जाम के बीच से निकालने की कोशिश की, तो मौके पर मौजूद आक्रोशित भीड़ भड़क उठी। गुस्साए लोगों ने पुलिस टीम पर लाठी-डंडों से हमला कर दिया और वीआईपी गाड़ी का शीशा तोड़ डाला। हालात बिगड़ने पर पुलिसकर्मी मौके से भागने लगे। उन्होंने भाग कर जान बचाई।

भीड़ ने कई वाहनों में की आगजनी

इसी दौरान भीड़ ने कई वाहनों में आगजनी भी कर दी। अचानक भड़की हिंसा से पूरे इलाके में अफरातफरी मच गई। लोगों का आक्रोश देख कर कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची, तब जाकर आक्रोशित लोगों पर काबू पाया जा सका।

हत्या की पुष्टि नहीं हुई इसलिए कोई गिरफ़्तारी नहीं

सूचना पर मौके पर आईजी जितेंद्र राणा, एसएसपी कार्तिकेय शर्मा पहुंचे। मौके से पुलिस ने पांच लोगों को हिरासत में लिया है। एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि जिन दो बच्चों की मौत हुई है। उसमें हत्या की पुष्टि नहीं हुई है, इस वजह से अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी हत्या की पुष्टि नहीं हुई है, जब तक हत्या की पुष्टि नहीं होती है, तब तक गिरफ्तारी नहीं की जाएगी।

मामले की जांच है जारी – SP

एसएसपी ने कहा कि मामले की जांच चल रही है, जो चीजें सामने आएंगी, उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि ये प्रदर्शन पूरी तरह से सुनियोजित था। इसकी वीडियोग्राफी कराई गई है, उसमें जो लोग दिखेंगे, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं, आईजी जितेंद्र राणा ने कहा कि प्रदर्शन में किसी वीआईपी की गाड़ी के फंसने की सूचना नहीं है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने पथराव किया है, उनको चिन्हित करके कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

पुलिस ने किया लाठीचार्ज – लोग हैं आक्रोशित

वहीं, पुलिस की ओर से लाठीचार्ज किए जाने से लोगों में आक्रोश दिखा। एक महिला ने कहा कि पुलिसवालों ने बेरहमी से लाठीचार्ज किया है, जिसमें उसको चोट आई है। उसने दिखाया कि कैसे उसकी बाह पर लाठी से वार किया गया है।

15 अगस्त को पटना के इंद्रपुरी इलाके में ही मासूम लक्ष्मी और दीपक की लाश एक बंद कार से बरामद हुई थी। परिजनों और स्थानीय लोगों का आरोप है कि इस मामले में पुलिस अब तक उचित कार्रवाई नहीं कर रही है। इसी वजह से आक्रोशित लोगों ने एक बार फिर सड़क जाम कर न्याय की मांग कर रहे हैं।