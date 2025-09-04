Bihar News: डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का GST के दरों को लेकर बड़ा दवा

पटना, बिहार से शैलेंद्र की रिपोर्ट

Bihar News: डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने जीएसटी दर कम करने को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने दो स्लैब कम करने का फैसला लेकर विदेशी वस्तुओं से निर्भरता को कम करनेवाला है। उन्होंने कहा कि सरकार के इस फैसले के दूरगामी परिणाम देखने को मिलेंगे।

गांधी की तरह PM मोदी भी कर रहे स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग के लिए प्रेरित

डिप्टी सीएम ने कहा कि जिस तरह से बापू ने स्वदेशी वस्तुओं को बढ़ावा देने के लिए काम किया था। उसी तरह से पीएम नरेंद्र मोदी ने यह काम किया है। देश आनेवाले समय से इस बात को याद करेगा कि बापू के बाद स्वदेशी को बढ़ाने का काम अगर किसी ने किया है, तो वो पीएम नरेंद्र मोदी हैं। हम लोगों को अपने साथ आसपास के लोगों को स्वदेशी वस्तुओं के इस्तेमाल के लिए प्रेरित करना चाहिए।

दूध और दूध से बानें खाद्य पदार्थों को भी टैक्स मुक्त कर दिया गया है

श्री चौधरी ने कहा कि जीएसटी काउंसिल के इस फैसले से आम लोगों को महंगाई से राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि देश में रोटी पर भी टैक्स की बात विरोधी कर रहे थे, जो पांच फीसदी था, उसको समाप्त कर दिया गया है। यही नहीं दूध जिसका उपयोग हम सबके घर में होता है, उसे और उससे जुड़ी चीजों को टैक्स फ्री कर दिया गया है।

कृषि उपकरणों पर कम किया गया टैक्स

डिप्टी सीएम ने कहा कि बीड़ी उद्योग से आर्थिक रूप से गरीब लोग जुड़े होते है, इसलिए बीड़ी से टैक्स कम किया गया है। उन्होंने कहा कि खेती किसानी से जुड़े लोगों को भी राहत दी गई है। कृषि क्षेत्र में उपयोग होने वाले उपकरणों पर टैक्स कम किया गया है। रिन्यूअल एनर्जी पर भी टैक्स काम किया गया है। 2500 से सस्ते कपड़ों पर टैक्स कम किया गया है। बच्चों के एजुकेशन सेक्टर में किताब कॉपी पेन पेंसिल का टैक्स कम किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक आइटम पर 28% जो लगता था, उस पर 18% कर दिया गया है। कुला मिलाकर जीएसटी रिफॉर्म में देश के गरीबों, किसान और अर्थव्यवस्था की चिंता की गई है।

स्वदेशी वस्तुओं की उपयोगिता बढ़ने के लिए किए जा रहे प्रयास

प्रधानमंत्री ने जीएसटी दर में कमी कर आम आदमी, किसान, देश के सेना और रक्षा क्षेत्र को मजबूत करने काम किया है। स्वदेशी को मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री का यह अभियान है, प्रधानमंत्री ने लाल किले से जो घोषणा की थी उसी पर काम किया है। जीएसटी दर को कम कर प्रधानमंत्री भारत को बूस्ट करना चाहते हैं। देश को जीएसटी दर में कमी करने से 40,000 करोड़ का कम राजस्व प्राप्त होगा।

PM मोदी करते हैं ‘वन नेशन-वन इलेक्शन’ की बात

डिप्टी सीएम ने कहा कि विपक्ष जीएसटी दर को कम करने से चुनाव को जोड़ रही है, जो कि गलत है। देश में हर 6 महीने एक साल पर चुनाव होता है। ये चुनावी मुद्दा कैसे हो सकता है, आज बिहार में चुनाव है। कल दूसरे राज्य में चुनाव होगा। डिप्टी सीएम ने कहा कि इसीलिए पीएम नरेंद्र मोदी वन नेशन, वन इलेक्शन की बात करते हैं।

RJD अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव पर सम्राट चौधरी ने करारा प्रहार किया

एक सवाल के जवाब में डिप्टी सीएम ने कहा कि राजद और कांग्रेस के लोग जीएसटी दर में संशोधन पर जो सवाल उठा रहे हैं। अगर वह चाहते हैं तो कह दे कि देश में पुराना टैक्स लागू कर दिया जाए। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव पर सम्राट चौधरी ने करारा प्रहार किया और कहा कि वो अर्थव्यवस्था के बारे में क्या जानते हैं ? लालू प्रसाद यादव जेल में क्यों थे?

बिहार के मुख्यमंत्री रहते हुए लालू प्रसाद यादव ने बिहार में क्या किया, उसको देश जानता है।