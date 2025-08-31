Home > बिहार > Bihar News: प्रेमिका से परेशान प्रेमी, खुदकुशी करने मोबाइल टॉवर पर चढ़ा

Bihar News: प्रेमिका से परेशान प्रेमी, खुदकुशी करने मोबाइल टॉवर पर चढ़ा, पुलिस की सूझ बूझ से प्रेमी को उतरा गया नीचे

Published: August 31, 2025 20:55:04 IST

रोहतास, बिहार से मंजीत सिंह की रिपोर्ट 
Bihar News: अक्सर आपने सुना होगा कि प्यार मे  प्रेमी प्रेमिका को मनाने के लिए कुछ भी कर गुजरते है। लेकिन 
बिहार के रोहतास से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है जब प्रेमिका के दबाव से तंग आकर एक युवक कई फिट ऊंचे टावर पर चढ़ गया और फिर कई घंटों तक हाई वोल्टेज ड्रामा  किया।

दरअसल प्रेमिका के प्यार में पागल प्रेमी की करतूत सामने आई है।  यहां एक  25 वर्षीय प्रेमी अपनी प्रेमिका से नाराज हो कर 180 फिट ऊंचे मोबाइल टावर पर चढ़ गया और कूद कर जान देने की धमकी देने लगा। घटना  रोहतास जिले के इंद्रपुरी इलाके के सुजानपुर की है।घटना की जानकारी मिलने के बाद ग्रामीणों की भीड़ उमड़ पड़ी वही मौके पर पहुंची पुलिस भी सारा माजरा देख कर हैरान रह गई।

मौके पर पहुंची इंद्रपुरी थाने की थानाध्यक्ष माधुरी कुमारी माईकिंग कर उसे उतरने की लाख मिन्नते करती रहीं । यहां तक कि उसकी मां भी बेटा उतर जाओ.. उतर जाओ करती रही पर वह उतरने के बजाए टावर के टॉप पर चढ़ गया। 

कई घंटों चला हाई प्रोफाइल ड्रामा।फेसबुक पर डाला स्टेटस 

स्थानीय लोगों ने बताया कि टावर पर चढ़ने के बाद सबसे पहले युवक ने अपने फेसबुक अकाउंट पर स्टेटस डाला तभी लोगों को पता चला और फिर देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ जमा होने लगी। महिलाएं और युवक पूरे माजरे को अपने फोन के कैमरे में कैद करते रहें।परिवार सहित दोस्त भी किसी तरह उतरने को लेकर मनाने में लग रहे लेकिन वह टावर पर से उतरने को किसी भी कीमत पर तैयार नहीं था यहां तक की थानाध्यक्ष माधुरी कुमारी ने यह भी कहा कि प्रीतम तुम नीचे उतर जाओ मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर न्याय दिलाऊंगी लेकिन फिर भी वह मानने को तैयार नहीं हुआ और ऊंचे टावर पर ही बैठा रहा।

प्रेमिका के जबरन रहने के दवाब से था परेशान

प्रेमी प्रीतम ने बताया कि गांव की रहने वाली लड़की से उसका प्रेम प्रसंग पिछले चार साल से चल रहा था। इसी बीच दोनों ने घरवालों के चुपके हरियाणा में जसाना में शादी भी कर ली। लेकिन परिवार वालों ने लड़की पर दबाव बनाकर उसकी प्रेमिका की शादी कहीं दूसरे जगह करा दी। 

प्रेमी प्रीतम का आरोप है कि शादी होने के बाद वह लड़की के घरवालों को पैसे देता था जब पैसे देना बंद कर दिया तो लड़की के घरवालों ने उसकी शादी दूसरे लड़के से करा दी। बावजूद शादी शुदा होने के बाद भी लड़की उसके साथ रहने का दबाव बना रही थी जिस कारण वह मानसिक रूप से परेशान हो गया था यहां तक की उसके घर वाले जान से मारने की धमकी भी देने लगे इसके बाद उसने थाने में लिखित शिकायत भी की लेकिन कार्यवाही नहीं हुई इन्हीं सब बातों से तंग आकर वह गांव में ही बने जिओ फोन के 180 फीटऊंचे टावर पर चढ़ गया और काफी मिन्नतों के बाद वह टावर से उतरा तो रह रह कर बेहोश होने लगा ।

4 से 5 घंटे तक लेडिज सिंघम बनी इंद्रपुरी थाने की थानाध्यक्ष माधुरी कुमारी 

बता दे कि इस दौरान डायल 112 की टीम तथा फायर ब्रिगेड को भी बुला लिया गया।तकरीबन 4 से 5 घंटे तक लेडिज सिंघम बनी इंद्रपुरी थाने की थानाध्यक्ष माधुरी कुमारी दलबल के साथ डटी रही और माईकिंग के माध्यम से युवक के उतरने का इंतजार करते रही फिर जब युवक किसी तरह उतरा तो अपने कस्टडी में लेकर थाने ले गई ।

लड़की लगातार प्रेमी के साथ रहने का बना रही थी दबाव 

उन्होंने बताया कि यह पूरा मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा है लड़के का आरोप है की लड़की लगातार प्रेमी के साथ रहने का दबाव बना रही थी इसी कारण वश वह गांव में ही बने जिओ के टावर पर चढ़ गया इसके बाद कड़ी मशक्कत के बाद उसे रेस्क्यू किया गया। तमाम बिंदुओं पर जांच की जा रही है युवक को सही सलामत रेस्क्यू कर लिया गया है। दोनों पक्षों को बुलाकर मामले में अग्रतर कार्रवाई की जा रही है।

