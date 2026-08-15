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Bihar News: आवारा-बेखौफ लड़को की खैर नहीं! स्कूल-कॉलेज के बाहर अब ‘पुलिस दीदी’ रखेंगी नजर, बिहार CM तैनात करेंगे 5 हजार रक्षक

Bihar News: महिलाओं के साथ होने वाली छेड़छाड़ को रोकने के लिए सरकार ने ‘पुलिस दीदी’ पहल के तहत महिला पुलिसकर्मियों को तैनात करने का फ़ैसला किया है. इसके लिए 1,500 स्कूटर और 3,200 मोटरसाइकिलें खरीदी जाएंगी.

By: Heena Khan | Last Updated: August 15, 2026 12:02:00 PM IST

samrat choudhary
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Bihar News: बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 15 अगस्त को पटना के गांधी मैदान में 80वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया. X पर एक पोस्ट में, उपमुख्यमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस के महत्व पर बात करते हुए कहा, “यह गौरवशाली राष्ट्रीय पर्व हमें स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान, तपस्या और शहादत की याद दिलाता है और देशवासियों के दिलों में देशभक्ति, एकता और नए संकल्प का संचार करता है. जय हिंद! जय माता की, भारत!” उन्होंने सरकारी अधिकारियों के आवासों पर ध्वजारोहण की तस्वीरें भी साझा कीं. इतना ही नहीं, इसके अलावा सम्राट चौधरी ने बिहार वालों को कई बड़े तोहफे दिए, जिनमे से एक तोहफा बेहद खास है. 

4,700 ‘पुलिस दीदी’ तैनात होंगी

महिलाओं के साथ होने वाली छेड़छाड़ को रोकने के लिए सरकार ने ‘पुलिस दीदी’ पहल के तहत महिला पुलिसकर्मियों को तैनात करने का फ़ैसला किया है. इसके लिए 1,500 स्कूटर और 3,200 मोटरसाइकिलें खरीदी जाएंगी. ये महिला पुलिसकर्मी अब हर गली-मोहल्ले में मौजूद रहेंगी. इस फ़ैसले का मकसद स्कूल और कॉलेज जाने वाली लड़कियों को छेड़छाड़ से बचाना और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना है.

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₹5 लाख करोड़ का  निवेश 

बिहार को एक इंडस्ट्रियल हब बनाने के मकसद से, सरकार ने अगले नवंबर तक ₹5 लाख करोड़ का प्राइवेट निवेश लाने का लक्ष्य रखा है. इसके लिए 14,000 एकड़ ज़मीन अधिग्रहण करने की प्रक्रिया चल रही है. सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री और पाँच नई शुगर मिलें लगाने के साथ-साथ 12 मॉडर्न टाउनशिप विकसित करने की योजनाएँ भी लागू की जा रही हैं, जिन्हें हाई-स्पीड कॉरिडोर से जोड़ा जाएगा. मुख्यमंत्री ने राज्य से बाहर रहने वाले बिहारियों से भी राज्य लौटने की अपील की.

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