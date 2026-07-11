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विदेश में था पति, घर में अकेली बहू को देख टूट पड़े ससुर, देवर-जेठ; पल भर में उजाड़ दिया हंसता-खेलता परिवार!

महिला का पति विदेश में नौकरी करता है. उसे घर मां अकेला पाकर ससुर, देवर और जेठ घर में घुंस आए. महिला की बेरहमी से पीट-पीटकर हत्या कर दी.

By: Kajal Jain | Published: July 11, 2026 5:08:13 PM IST

विदेश में था पति, घर में अकेली बहू को देख टूट पड़े ससुर, देवर-जेठ; पल भर में उजाड़ दिया हंसता-खेलता परिवार!
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बिहार के नवादा जिले में एक महिला की हत्या सिर्फ इसलिए कर दी गई क्योंकि उसने अपनी लाड़ली बेटी की शादी में ननद को नहीं दिलाया था. महिला के फैसले से घर और परिवार के लोगों में आक्रोश फैला हुआ था और घर में क्लेश की स्थिति बनी रहती थी. महिला की हत्या के आरोपी कोई और नहीं, बल्कि बदले की आग में जल रहे उसके ससुर, देवर और जेठ बताए जा रहे हैं. बताया जा रहा है कि महिला का पति विदेश में नौकरी करता है जबकि बच्चे घर पर नहीं थे जिसका फायदा उठाकर तीनों आरोपियों ने महिला को बेरहमी से मारना-पीटना शुरू कर दिया जिससे आहत महिला ने प्राण त्याग दिए. इस पूरे हादसे का एक इकलौता गवाह ने घर के सदस्यों को महिला की मौत के लिए जिम्मेदार ठहराया है.

मृतका के बेटे ने दी गवाही

यह मामला नवादा जिले के नरहट क्षेत्र के हजरतपुर गांव का बताया जा रहा है जहां इस पूरी वरादात के इकलौते गवाह और महिला के भूपेश कुमार ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. बेटे ने गवाही दी कि बहन की शादी में फुआ को निमंत्रण नहीं दिया था जिसके कारण घर में आए दिन विवाद हो रहे थे. सदस्यों में मतभेद रहने लगा था इसलिए मां की कथित तौर पर पीट-पीटकर हत्या कर दी.

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घर पर अकेला पाकर किया कांड

45 वर्षीय मृतका पुतुल अपने तीनों बच्चों के साथ गांव के निवास पर अकेली रहती थीं, जबकि पति साउथ अफ्रीका में बेल्डर का काम करते हैं. पुतुल की बेटी की शादी 2 महीने पहले ही हुई थी जिसमें फुआ को न्यौता नहीं दिया था. इससे पहले भी एक मुंडन संस्कार में मृतका की ओर से ननद को निमंत्रण नहीं भेजा था जिसके कारण घर में लंबे समय से लड़ाई-झगड़े हो रहे थे. गुरुवार, देर शाम को भी परिवार के सदस्यों के बीच कहासुनी हो गई थी. महिला को अकेला पाकर ससुर, देवर और पति के बड़े भाई तीनों एक साथ महिला से मारपीट पर उतर आए जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई.

घटनास्थल से फरार हो गए आरोपी

मृतका के बेटे ने बताया कि बाबा, चारा और भैसूर ने उसकी मां के साथ बुरी तह से मारपीट की जिससे महिला घायल हो गई थी और कई चोटें भी आईं. महिला की मौत के तुरंत बाद पूरे घर और इलाके में सनसनी फैल गई है. इस वारदात के बाद तीनों आरोपी घटनास्थल से फरार हो गए, जिसके बारे में पुलिस को सूचित किया गया तो शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया. फिलहाल मामले की सिरे से जांच-पड़ताल की जा रही है.

शुरुआती जांच से पता चला कि घटना के वक्त घर में महिला अकेली थी. बच्चे 11 किमी. दूर हिसुआ पढ़ने गए थे. पति विदेश में था. इसलिए तीनों ने मौका देखा और छत फांदकर घर में घुंस आए. तीनों ने मिलकर महिला पर जानलेवा हमले किए, प्रताडना दी और बेरहमी से हत्या कर डाली. बेटे ने बताया कि जब काफी देर तक मां का फोन नहीं लगा तो हालात संदिग्ध लगे जिसके बाद घर की दीवार भी गिरी हुई मिली. बेटे ने बताया कि फुआ के अलावा चाचा से भी वर्षों से विवाद चल रहा था जिसके चलते आना-जाना पूरी तरह से बंद था. फिलहाल घर में मातम पसरा हुआ है. महिला के पति के देश वापस लौटने पर ही अंतिम संस्कार किया जाएगा.

ये भी पढ़ें:- आधी रात दरवाजे पर कांड कर गए दरिंदे, 4 दिन बाद दूर कुएं में बेहोश मिली महिला; ICU में सुनाई खौफनाक दास्तां!

Tags: Bihar Crime Newsbihar murder casecrime newsNavada Crime NewsWomen Harassment Case
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