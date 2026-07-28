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Video: प्यार, वादा और धोखा…प्रेमिका ने शादी के लिए कहा तो, प्रेमी ने चलती बाइक से 100 मीटर तक घसीटा

Bihar Nalanda Viral Video: बिहार के नालंदा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है. जिसमें एक प्रेमी प्रेमिका को बाइक से घसीटता हुआ नजर आ रहा है.

By: Sohail Rahman | Published: July 28, 2026 8:57:28 AM IST

बिहार के नालंदा का वीडियो हुआ वायरल
बिहार के नालंदा का वीडियो हुआ वायरल


Bihar Nalanda Viral Video: बिहार के नालंदा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है. जिसने मानवीय संवेदनाओं को झकझोर कर रख दिया है. प्यार, वादा और फिर उस वादे से मुकरने की एक ऐसी दास्तां, जिसका अंत बेहद खौफनाक रहा. राजगीर में एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका को बीच सड़क पर बाइक से करीब 100 मीटर तक घसीटा. बताया जा रहा है कि युवती का कसूर सिर्फ इतना था कि वो युवक के साथ 5 साल तक साथ रही और अपने हक के लिए शादी की बात कह रही थी.

ये राजगीर की वो सड़क है जहां एक तरफ प्यार का दम भरा जाता था और वहीं दूसरी तरफ आज हैवानियत का नंगा नाच देखने को मिला.

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दोनों के बीच चल रहा था प्रेम प्रसंग

वायरल हो रहे वीडियो में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि कैसे एक युवक बाइक रफ्तार में दौड़ रहा है और एक युवती बाइक पकड़े हुए जमीन पर घिसटती जा रही है. बताया जा रहा है कि युवती को करीब 100 मीटर तक घसीटा गया. इस दौरान युवती चीखती रही, चिल्लाती रही, गुहार लगातील रही, लेकिन बेदर्द प्रेमी का दिल नहीं पसीजा. आरोपी युवक नवादा जिले के नारदीगंज में अमीन के पद पर तैनात है. दोनों के बीच लंबे समय से प्रेम-प्रसंग चल रहा था.



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युवती ने बनाया शादी का दबाव

4-5 दिन पहले जब आरोपी अपनी प्रेमिका से मिलने राजनीग पहुंचा तो युवती ने शादी का दबाव बनाया. बस यही बात ‘साहब’ को नागवार गुजरी. जिसके बाद दोनों के बीच लंबी बहस हुई तो आरोपी ने बाइक स्टार्टल की और भागने लगा. युवती ने इसे रोकने की कोशिश की तो आरोपी ने रफ्तार कम करने के बजाय बाइक भगा दी और युवती को सड़क पर घसीटता रहा. परंतु बाइक सड़क पर असंतुलित होकर गिर गया इसके बाद दोनों के बीच नोकझोंक शुरू हो गई और भीड़ जमा हो गई.

लोगों ने आरोपी की जमकर पिटाई की

गनीमत रही कि कुछ दूर जाकर बाइक का संतुलन बिगड़ा और आरोपी गिर पड़ा. जिसके बाद मौके पर मौजूद लोगों ने आरोपी की जमकर धुनाई भी की. पकड़े जाने पर शातिर प्रेमी ने लोगों को गुमराह करने के लिए इसे ‘घरेलू झगड़ा’ और युवती को अपनी ‘पत्नी’ तक बता डाला.

पुलिस ने क्या कहा?

राजगीर थानाध्यक्ष अभिजीत कुमार के मुताबिक, मामला शादी के विवाद से जुड़ा है. पुलिस जांच में पुष्टि हुई है कि आरोपी सरकारी पद (अमीन) पर तैनात है. युवती ने अब नवादा के नारदीगंज थाने में लिखित शिकायत दर्ज करवाई है.

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Tags: bihar newscrime news
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