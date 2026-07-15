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बिहार में रिश्तों का खौफनाक अंत, पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या करवाई; ट्रेन में हुई टेक्नीशियन की हत्या का सनसनीखेज खुलासा

Bihar Crime: बिहार से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने पति-पत्नी के रिश्ते पर फिर सवाल खड़े कर दिए हैं. कटिहार रेल मंडल में ट्रेन के अंदर टेक्नीशियन की हत्या की गुत्थी सुलझाते हुए पुलिस ने जो खुलासा किया, उसने सभी को हैरान कर दिया. जिस पत्नी ने पति की मौत के बाद खुद शिकायत दर्ज कराई थी, वही अब इस हत्याकांड की मुख्य आरोपी निकली.

By: Shivashakti Narayan Singh | Published: July 15, 2026 7:04:39 PM IST

बिहार क्राइम
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Bihar Crime: बिहार से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने पति-पत्नी के रिश्ते पर फिर सवाल खड़े कर दिए हैं. कटिहार रेल मंडल में ट्रेन के अंदर टेक्नीशियन की हत्या की गुत्थी सुलझाते हुए पुलिस ने जो खुलासा किया, उसने सभी को हैरान कर दिया. जिस पत्नी ने पति की मौत के बाद खुद शिकायत दर्ज कराई थी, वही अब इस हत्याकांड की मुख्य आरोपी निकली.
 
पुलिस के मुताबिक, सुपौल में मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर (MVI) के पद पर तैनात महिला अधिकारी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या की साजिश रची और इसके लिए 4 लाख रुपये की सुपारी दी थी.

ट्रेन में मारी गई थी गोली

यह घटना 11 जुलाई की है. पावर ग्रिड में ग्रेड-1 टेक्नीशियन के पद पर कार्यरत देव कुमार गुंजन जनसाधारण एक्सप्रेस से यात्रा कर रहे थे. मानसी स्टेशन पार करने के बाद बदलाघाट के पास ट्रेन में उन्हें गोली मार दी गई. गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई.शुरुआत में इस वारदात को लूटपाट के दौरान हुई हत्या बताया गया था, लेकिन जांच आगे बढ़ी तो पूरी कहानी बदल गई.

पत्नी और प्रेमी पर गया पुलिस का शक

रेल पुलिस और STF ने तकनीकी और वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर जांच शुरू की. कॉल डिटेल, लोकेशन और अन्य डिजिटल सबूतों की पड़ताल में पता चला कि मृतक की पत्नी स्मिता कुमारी का एक अन्य युवक अजीत कुमार से प्रेम संबंध था.अजीत भी बिजली विभाग में ग्रेड-1 टेक्नीशियन है और फिलहाल नालंदा जिले में तैनात है. पुलिस का दावा है कि दोनों ने मिलकर देव कुमार को रास्ते से हटाने की योजना बनाई.

4 लाख की सुपारी देकर करवाई हत्या

जांच में सामने आया कि आरोपी दंपति ने जहानाबाद निवासी राजू उर्फ धीरज नाम के शूटर को 4 लाख रुपये की सुपारी दी. तय योजना के मुताबिक शूटर ट्रेन में सवार हुआ और मानसी के पास देव कुमार गुंजन को गोली मार दी.पुलिस ने शूटर को जहानाबाद के घोसी इलाके से गिरफ्तार कर लिया है. शुरुआती जांच के अनुसार सुपारी की रकम ऑनलाइन नहीं, बल्कि नकद दी गई थी.

लूट की कहानी गढ़कर पुलिस को किया गुमराह

हत्या के बाद स्मिता कुमारी ने पूरे मामले को लूटपाट की घटना बताकर जांच को दूसरी दिशा में मोड़ने की कोशिश की. लेकिन तकनीकी जांच में पुलिस को कई ऐसे सुराग मिले, जिनसे पूरी साजिश का पर्दाफाश हो गया.रेल एसपी हरि शंकर ने बताया कि वैज्ञानिक जांच और डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर पत्नी, उसके प्रेमी और शूटर तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया है.

2018 में हुई थी शादी, एक बेटी भी है

पुलिस के अनुसार, देव कुमार और स्मिता कुमारी की शादी वर्ष 2018 में हुई थी. दोनों की करीब 5 से 6 साल की एक बेटी भी है. बाद में देव कुमार की पोस्टिंग जमुई में हो गई, जबकि स्मिता को प्रमोशन मिलने के बाद सुपौल में MVI बनाया गया. इसी दौरान उसका अजीत कुमार के साथ संबंध गहरा हो गया, जिसके बाद कथित तौर पर पति की हत्या की साजिश रची गई.फिलहाल तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है. पुलिस अब इस मामले में पैसों के लेन-देन और साजिश से जुड़े अन्य पहलुओं की भी जांच कर रही है.

Tags: bihar crimebihar newsContract KillingMVI OfficerSmita KumariTrain Murder
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