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Bihar Crime News: ‘हिस्सा दिला दो नहीं तो जान दे दुंगी…’ पत्नी ने पति को दी आखिरी चेतावनी, फिर किया ऐसा काम; मच गया कोहराम

Bihar Crime News: मुजफ्फरपुर जिले के बैजनाथपुर गांव में एक महिला ने खुद को जला दिया. मामला घर की संपत्ति को लेकर था और इतना आगे बढ़ जाएगा ये किसी ने नहीं सोचा था. पुलिस मामले की जांच कर रही है. आइए जानते हैं पूरी खबर क्या है-

By: Sanskriti Jaipuria | Published: June 8, 2026 3:53:13 PM IST

Bihar Crime News: ‘हिस्सा दिला दो नहीं तो जान दे दुंगी…’ पत्नी ने पति को दी आखिरी चेतावनी, फिर किया ऐसा काम; मच गया कोहराम


Bihar Crime News: मुजफ्फरपुर जिले के बैजनाथपुर गांव में एक बेहद ही दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है जहां पर एक शादीशुदा महिला की जलने से मौत हो गई. शुरुआती जानकारी की माने तो महिला ने खुद को कमरे में बंद किया और फिर अपने ऊपर तेल डाल कर खुद को आग लगा ली. जैसे ही घटना का पता चला, आस-पास के लोगों ने महिला को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया. मृतका की पहचान बैजनाथपुर के रहने वाले संतोष कुमार की वाइफ बबिता देवी के रूप में हुई. इस दर्दनाक घटना के बाद इलाके में शोक का माहौल है.

संपत्ति के लिए थी परेशान

परिजनों से मिली जानाकारी के अनुसार, बबिता देवी पिछले दो सालों से घर की संपत्ति के बंटवारे को लेकर काफी परेशान थी. कहा जा रहा है कि हिस्सेदारी को लेकर अक्सर परिवार में परेशानी रहती थी. इसी वजह से वो परेशान रहती थीं. महिला के पति का कहना है कि सोमवार को भी पत्ति के बंटवारे को लेकर बात हुई थी. तभी पत्नी ने कहा कि आज बंटवारा नहीं हुआ तो मैं खुद को मार दूंगी. कुछ देर बाद महिला ने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया.’

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 दरवाजा तोड़कर बचाने की कोशिश

परिजनों के अनुसार, जब कमरे से धुआं निकलता दिखाई दिया तो घर वाले और आसपास के लोग तुरंत मौके पर पहुंचे. दरवाजा तोड़कर महिला को बाहर निकाला गया और तुरंत साहेबगंज के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया. डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया.

पुलिस कर रही मामले की छानबीन

घटना की जानकारी मिलते ही साहेबगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी. थाना प्रभारी सुनील कुमार ने बताया कि महिला की मौत आग लगने से हुई है. शुरुआती जांच में ये पारिवारिक विवाद से जुड़ा मामला लग रहा है, लेकिन हर पहलू को बारीकी से खंगाला जा रहा है. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और मृतका के मायके वालों को भी सूचना दे दी गई है. पुलिस परिजनों के बयान ले रही है और जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई तय की जाएगी. अभी पुलिस घटना के असल कारणों को समझने में जुटी है.

Tags: Bihar Crime Newsbihar newsmuzaffarpur news
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