प्यार की सजा ‘मौत’, लड़की ने किया प्रेम विवाह तो पंचायत ने सुनाया तुगलकी फरमान, जीते जी कर दिया ‘दाह संस्कार’

Muzaffarpur News: बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के मड़वन प्रखंड अंतर्गत जियन खुर्द गांव से मानवता और सामाजिक न्याय को झकझोर देने वाली एक अजीबोगरीब घटना सामने आई है. यहां एक पंचायत के ‘अनोखे’ और कठोर फरमान के बाद एक जीवित युवती का हिंदू रीति-रिवाज के साथ दाह संस्कार कर दिया गया. समाज में फिर से जगह पाने के लिए परिजनों ने अपनी ही बेटी को कागजों और रस्मों में ‘मुर्दा’ घोषित कर उसका पुतला फूंक दिया.

मिली जानकारी के अनुसार, करीब एक माह पूर्व जियन खुर्द गांव की एक युवती अपने प्रेमी के साथ घर छोड़कर फरार हो गई थी. इस घटना से आक्रोशित परिजनों ने करजा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी.

क्या है पूरा मामला?

पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए युवती को बरामद कर लिया और उसे कोर्ट में पेश किया. न्यायालय में दिए गए अपने बयान में युवती ने स्पष्ट किया कि वह बालिग है और उसने अपनी मर्जी से युवक के साथ शादी की है. उसने अपने पति के साथ रहने की इच्छा जताई और साथ ही अपने परिजनों पर ससुराल वालों को प्रताड़ित करने का आरोप भी लगाया. कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस ने युवती को उसकी इच्छानुसार उसके ससुराल भेज दिया.

पंचायत का तुगलकी फरमान

युवती के इस फैसले से उसके परिजन और गांव का एक विशेष तबका इस कदर नाराज हुआ कि उन्होंने परिवार का ‘सामाजिक बहिष्कार’ कर दिया. समाज में दोबारा शामिल होने के लिए पंचायत ने एक बेहद अमानवीय शर्त रखी. फरमान सुनाया गया कि यदि परिवार अपनी बेटी को हमेशा के लिए मृत मानकर उसका अंतिम संस्कार कर देता है, तभी उन्हें वापस समाज का हिस्सा माना जाएगा.

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पुतले की निकाली गई अर्थी

रविवार को जियन खुर्द गांव में वही हुआ जो आधुनिक समाज पर एक बदनुमा दाग की तरह है. पंचायत की शर्त को स्वीकार करते हुए परिजनों ने अपनी जीवित बेटी का पुतला बनाया. उसे अर्थी पर लिटाया गया और पूरे हिंदू रीति-रिवाज के साथ गांव में उसकी शव यात्रा निकाली गई. श्मशान घाट ले जाकर मंत्रोच्चारण के बीच पुतले का दाह संस्कार कर दिया गया. इस दौरान गांव के कई लोग मौजूद रहे और इस ‘अनोखे’ कार्यक्रम को मूकदर्शक बनकर देखते रहे.

पुलिस ने क्या कहा?

स्थानीय मुखिया विकास कुमार सिंह ने इस घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि सामाजिक दबाव और बहिष्कार खत्म करने के लिए परिवार ने यह कदम उठाया है. वहीं, करजा थानाध्यक्ष रामकृष्ण परमहंस ने बताया कि पुलिस ने नियमानुसार युवती का बयान दर्ज कराया था. वह बालिग थी, इसलिए उसे उसके ससुराल भेज दिया गया. पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि क्या किसी पर दबाव डालकर इस तरह का कृत्य कराया गया है.

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यह घटना आज के समय में प्रेम विवाह और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के खिलाफ सामाजिक रूढ़िवादिता के चरम को दर्शाती है. जहां कानून एक बालिग लड़की को अपनी पसंद से जीने का अधिकार देता है, वहीं समाज का ऐसा रवैया कई सवाल खड़े करता है.