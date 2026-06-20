इश्क की कीमत मौत! कोर्ट में बोली- ‘मैं अपनी मर्जी से शादी कर रही हूं… कुछ महीनों बाद हुई गायब, परिवार पर कत्ल का आरोप

Bihar honour killing: बिहार के मुजफ्फरपुर जिले से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने एक बार फिर प्रेम विवाह और सामाजिक स्वीकार्यता को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. आरोप है कि परिवार की मर्जी के खिलाफ दूसरी जाति में शादी करने वाली 19 वर्षीय युवती की उसके ही परिजनों ने हत्या कर दी. इतना ही नहीं, पहचान मिटाने के लिए कथित तौर पर शव को बूढ़ी गंडक नदी के किनारे ले जाकर जला दिया गया. पुलिस ने मामले में युवती के भाई को गिरफ्तार किया है. पूछताछ में उसने हत्या की साजिश और उसमें परिवार के अन्य लोगों की भूमिका होने की बात भी बताई है.

छह साल पुराने प्रेम संबंध ने लिया शादी का रूप

यह मामला सिवाईपट्टी थाना क्षेत्र का है. मृतका की पहचान कोदरिया गोसाईपुर निवासी 19 वर्षीय सुजाता कुमारी के रूप में हुई है. सुजाता और घंसौत गांव निवासी गौरीशंकर कुमार के बीच वर्ष 2020 से प्रेम संबंध था. बताया गया कि सुजाता का ननिहाल गौरीशंकर के गांव में था और दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे. दोस्ती धीरे-धीरे प्रेम में बदली और करीब छह वर्षों तक दोनों का रिश्ता कायम रहा. आखिरकार 18 जनवरी 2026 को दोनों घर छोड़कर चले गए और समस्तीपुर में विवाह कर लिया.

अंतरजातीय विवाह बना विवाद की वजह

सुजाता और गौरीशंकर अलग-अलग जातियों से संबंध रखते थे. इसी वजह से युवती का परिवार इस रिश्ते के खिलाफ था. शादी के बाद दोनों हरियाणा चले गए और पति-पत्नी के रूप में रहने लगे. इधर, बेटी के घर छोड़ने के बाद परिजनों ने सिवाईपट्टी थाने में गौरीशंकर के खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज करा दिया. इसके बाद पुलिस ने हरियाणा में छापेमारी कर दोनों को बरामद किया. 11 फरवरी को पुलिस दोनों को बिहार लेकर आई और कोर्ट में पेश किया गया. अदालत में सुजाता ने स्पष्ट रूप से कहा था कि वह बालिग है और अपनी इच्छा से गौरीशंकर से शादी की है. उसने अपने पति के साथ रहने की इच्छा भी जताई थी. हालांकि कानूनी प्रक्रिया के दौरान गौरीशंकर जेल चला गया. वहीं सुजाता अपने एक रिश्तेदार के यहां रहने लगी. बाद में होली के समय उसकी मां उसे वापस घर ले आई.

आखिरी बातचीत के बाद अचानक लापता हुई सुजाता

गौरीशंकर का आरोप है कि 31 मार्च को उसकी सुजाता से आखिरी बार बातचीत हुई थी. इसके बाद उसका कोई संपर्क नहीं हो पाया. समय बीतने के बावजूद जब सुजाता का कोई पता नहीं चला तो उसे अनहोनी की आशंका होने लगी. उसने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर पत्नी की हत्या की आशंका जताई और दोषियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर आत्महत्या तक की चेतावनी दी. इसके साथ ही उसने वॉट्सएप के जरिए पुलिस अधिकारियों को आवेदन भेजकर पत्नी की हत्या और शव गायब करने का आरोप लगाया.

सोशल मीडिया शिकायत से शुरू हुई जांच

मामले की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी कांतेश मिश्रा के निर्देश पर ग्रामीण एसपी और डीएसपी पूर्वी के नेतृत्व में विशेष जांच टीम गठित की गई. जांच के दौरान पुलिस ने नामजद आरोपी अभिषेक कुमार को गिरफ्तार किया. पूछताछ में आरोपी ने कथित तौर पर स्वीकार किया कि सुजाता ने अपनी इच्छा से दूसरी जाति के युवक से विवाह किया था और परिवार को आशंका थी कि वह दोबारा अपने पति के पास लौट जाएगी.

8 मई को हत्या और फिर शव जलाने का आरोप

पुलिस के अनुसार पूछताछ में सामने आया कि इसी आशंका के चलते 8 मई को सुजाता की गला दबाकर हत्या कर दी गई. इसके बाद कथित रूप से शव को बूढ़ी गंडक नदी के किनारे ले जाकर जला दिया गया ताकि उसकी पहचान और सबूत मिटाए जा सकें. पुलिस की निशानदेही पर फॉरेंसिक साइंस लैब (एफएसएल) की टीम ने उस स्थान से नमूने भी एकत्र किए हैं, जहां शव जलाने की बात सामने आई है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि अब तक की जांच में हत्या की इस वारदात में पांच से अधिक लोगों की संलिप्तता के संकेत मिले हैं. मामले में शामिल अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है. जांच एजेंसियां घटनाक्रम से जुड़े सभी पहलुओं को खंगाल रही हैं ताकि पूरे मामले का सच सामने लाया जा सके.

पुलिस ने क्या कहा?

डीएसपी पूर्वी अलय वत्स ने बताया कि यह मामला सबसे पहले सोशल मीडिया के माध्यम से सामने आया था. इसके बाद शिकायत की जांच कराई गई और गौरीशंकर कुमार की ओर से दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर केस दर्ज किया गया. शिकायत में आरोप लगाया गया था कि सुजाता कुमारी की हत्या उसके मायके पक्ष के लोगों ने की और बाद में शव को ठिकाने लगा दिया. पुलिस ने इस मामले में नामजद आरोपी अभिषेक कुमार को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अन्य आरोपियों की तलाश जारी है.

समाज के सामने खड़े हुए कई सवाल

यह मामला केवल एक आपराधिक घटना नहीं, बल्कि अंतरजातीय विवाह और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को लेकर समाज में मौजूद चुनौतियों को भी उजागर करता है. एक बालिग युवती द्वारा अपनी पसंद से विवाह करने के बाद सामने आई यह घटना रिश्तों, सामाजिक दबाव और पारिवारिक सम्मान की पारंपरिक अवधारणाओं पर गंभीर बहस को जन्म देती है. फिलहाल पुलिस मामले की विस्तृत जांच में जुटी हुई है और आगे की कार्रवाई जारी है.