शराब, युवती और बंद कमरे… बिहार के इस होटल में देर रात रेड के समय पुलिस ने दरवाजा खोला तो उड़ गए सबके होश

Muzaffarpur Hotel Controversy: बिहार के मुजफ्फरपुर में एक बार फिर उस होटल का नाम चर्चा में आ गया, जो पहले भी कई विवादों को लेकर सुर्खियों में रह चुका है. मंगलवार देर रात पुलिस ने अघोरिया बाजार स्थित होटल द सेंटर पार्क में अचानक छापेमारी की, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया.बताया जा रहा है कि SSP के निर्देश पर पुलिस की टीम होटल में विशेष जांच के लिए पहुंची थी. जब पुलिस ने होटल के दो कमरों की तलाशी ली तो वहां का नजारा देखकर अधिकारी भी हैरान रह गए.

दो कमरों से युवक-युवती गिरफ्तार

पुलिस के मुताबिक, एक कमरे में चार युवक और एक युवती शराब पार्टी करते मिले, जबकि दूसरे कमरे में चार अन्य युवक शराब पीते पकड़े गए. मौके से शराब की बोतलें भी बरामद हुई हैं.इसके बाद पुलिस सभी युवक-युवतियों को हिरासत में लेकर थाने पहुंची. होटल मैनेजर को भी पूछताछ के लिए पकड़ा गया है. आरोप है कि होटल प्रबंधन की लापरवाही की वजह से यहां लगातार अवैध गतिविधियां चल रही थीं.

SSP के निर्देश पर चला विशेष अभियान

SSP कांतेश कुमार मिश्रा ने बताया कि शहर में कानून व्यवस्था और शराबबंदी कानून का पालन सुनिश्चित कराने के लिए यह औचक निरीक्षण किया गया था.पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ प्रोहिबिशन एक्ट समेत कई धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है. अधिकारियों का कहना है कि शहर में ऐसे होटलों और लॉज पर लगातार निगरानी रखी जा रही है.

पहले भी विवादों में रह चुका है होटल

होटल द सेंटर पार्क का नाम पहले भी कई बड़े मामलों में सामने आ चुका है. कुछ समय पहले इसी होटल में एक डांसर की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद यह मामला काफी चर्चाओं में रहा था.इसके अलावा पिछले साल यहां जिस्मफरोशी का मामला भी सामने आया था. उस समय प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए होटल को सील कर दिया था.

अब लाइसेंस रद्द करने की तैयारी

हाल ही में होटल दोबारा खुला था, लेकिन फिर से संदिग्ध गतिविधियां मिलने के बाद प्रशासन सख्त नजर आ रहा है.SSP ने साफ कहा है कि बार-बार नियमों का उल्लंघन करने और अवैध गतिविधियों को बढ़ावा देने के कारण होटल का लाइसेंस स्थायी रूप से रद्द करने के लिए संबंधित विभाग को प्रस्ताव भेजा जाएगा.