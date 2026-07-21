दस्ताने, बैकपैक, टेप और ईयरफोन…बुजुर्ग दंपत्ति की हुई हत्या, पड़ोसी ने दरवाजा खोला तो…

Bihar Crime: बिहार के मुजफ्फरपुर से एक हैरान कर देने वाला सामने आया है. जहां एक बुजुर्ग जोड़े की घर में हत्या कर दी गई. जिसके बारे में बताया जा रहा है कि मृतकों में से एक रिटायर्ड बैंक कर्मचारी थे. मृतकों की पहचान अशोक कुंवर (75) और उनकी पत्नी नीलम कुंवर (70) के तौर पर हुई है. जानकारी सामने आ रही है कि अशोक कुंवर 2013 में पंजाब नेशनल बैंक से रिटायर हुए थे, जबकि उनका बेटा निखिल कुंवर बेंगलुरु में इंजीनियर है.

इस पूरे मामले पर पुलिस का बयान सामने आया है. जिसमें उन्होंने जानकारी सामने आ रही है कि जोड़े ने बेटे निखिल ने सीसीटीवी कैमरे में कुछ गड़बड़ देखने के बाद अपने पड़ोसी पिंटू को कुंवर के घर जाकर देखने के लिए कहा.

पड़ोसी पिंटू घर के अंदर गया तो…

जब पिंटू घर के अंदर गया तो उसे पहली मंजिल पर अशोक का शव खून से लथपथ हालत में मिला, जबकि नीलम का शव तीसरी मंजिल पर मिला; उनकी भी हत्या कर दी गई थी. इस पूरे मामले पर पुलिस का बयान सामने आया है. जिसमें उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि अशोक के शरीर पर चाकू के कई घाव मिले हैं. शुरुआती जांच से पता चलता है कि महिला की गला घोंटकर हत्या की गई थी. शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है.

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एसपी ने क्या कहा?

मुजफ्फरपुर सिटी एसपी मोहिबुल्लाह अंसारी ने अपने बयान में कहा क पुलिस मामले की हर पहलू से जांच कर रही है. आरोपियों और उनके आने-जाने के रास्ते का पता लगाने के लिए आस-पास के इलाकों और घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज की भी जांच की जा रही है. इसके अलावा, मुजफ्फरपुर एसएसपी कांतेश मिश्रा ने कहा कि मौके पर दस्ताने, बैकपैक, टेप और ईयरफोन मिले हैं. मिठनपुरा पुलिस थाने में हत्या का मामला दर्ज किया गया है. शुरुआती जांच में पता चला है कि तीन दिन पहले किराएदार बनकर आया एक संदिग्ध घटना के बाद से फरार चल रहा है. इसके अलावा, 3 संदिग्धों के बाइक से भागने का सीसीटीवी फुटेज मिला है, पुलिस उसकी जांच कर रही है.

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