Home > क्राइम > दस्ताने, बैकपैक, टेप और ईयरफोन…बुजुर्ग दंपत्ति की हुई हत्या, पड़ोसी ने दरवाजा खोला तो…

दस्ताने, बैकपैक, टेप और ईयरफोन…बुजुर्ग दंपत्ति की हुई हत्या, पड़ोसी ने दरवाजा खोला तो…

Bihar Crime: बिहार के मुजफ्फरपुर में घर में रह रहे बुजुर्ग दंपत्ति की हत्या कर दी गई है. बताया जा रहा है कि उनका बेटा बेंगलुरु में इंजीनियर है. जब उसे सीसीटीवी में कुछ गड़बड़ी दिखी तो उसने पड़ोसी को फोन किया, जिसके बाद हत्या का पता चला.

By: Sohail Rahman | Published: July 21, 2026 1:03:06 PM IST

बिहार के मुजफ्फरपुर में बुजुर्ग दंपत्ति की हत्या
बिहार के मुजफ्फरपुर में बुजुर्ग दंपत्ति की हत्या


Bihar Crime: बिहार के मुजफ्फरपुर से एक हैरान कर देने वाला सामने आया है. जहां एक बुजुर्ग जोड़े की घर में हत्या कर दी गई. जिसके बारे में बताया जा रहा है कि मृतकों में से एक रिटायर्ड बैंक कर्मचारी थे. मृतकों की पहचान अशोक कुंवर (75) और उनकी पत्नी नीलम कुंवर (70) के तौर पर हुई है. जानकारी सामने आ रही है कि अशोक कुंवर 2013 में पंजाब नेशनल बैंक से रिटायर हुए थे, जबकि उनका बेटा निखिल कुंवर बेंगलुरु में इंजीनियर है.

इस पूरे मामले पर पुलिस का बयान सामने आया है. जिसमें उन्होंने जानकारी सामने आ रही है कि जोड़े ने बेटे निखिल ने सीसीटीवी कैमरे में कुछ गड़बड़ देखने के बाद अपने पड़ोसी पिंटू को कुंवर के घर जाकर देखने के लिए कहा.

You Might Be Interested In

पड़ोसी पिंटू घर के अंदर गया तो…

जब पिंटू घर के अंदर गया तो उसे पहली मंजिल पर अशोक का शव खून से लथपथ हालत में मिला, जबकि नीलम का शव तीसरी मंजिल पर मिला; उनकी भी हत्या कर दी गई थी. इस पूरे मामले पर पुलिस का बयान सामने आया है. जिसमें उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि अशोक के शरीर पर चाकू के कई घाव मिले हैं. शुरुआती जांच से पता चलता है कि महिला की गला घोंटकर हत्या की गई थी. शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है.

यह भी पढ़ें – SAIL Vacancy: सेल में नौकरी की भरमार, बिना लिखित परीक्षा होगा सेलेक्शन, बेहतरीन है मंथली सैलरी

एसपी ने क्या कहा?

मुजफ्फरपुर सिटी एसपी मोहिबुल्लाह अंसारी ने अपने बयान में कहा क पुलिस मामले की हर पहलू से जांच कर रही है. आरोपियों और उनके आने-जाने के रास्ते का पता लगाने के लिए आस-पास के इलाकों और घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज की भी जांच की जा रही है. इसके अलावा, मुजफ्फरपुर एसएसपी कांतेश मिश्रा ने कहा कि मौके पर दस्ताने, बैकपैक, टेप और ईयरफोन मिले हैं. मिठनपुरा पुलिस थाने में हत्या का मामला दर्ज किया गया है. शुरुआती जांच में पता चला है कि तीन दिन पहले किराएदार बनकर आया एक संदिग्ध घटना के बाद से फरार चल रहा है. इसके अलावा, 3 संदिग्धों के बाइक से भागने का सीसीटीवी फुटेज मिला है, पुलिस उसकी जांच कर रही है.

यह भी पढ़ें – Indian Coast Guard Vacancy: इंडियन कोस्ट गार्ड में नौकरी पाने का बेहतरीन मौका, जल्द करें आवेदन, अच्छी होगी सैलरी

Tags: bihar newscrime news
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

टीम इंडिया ने जिम्बाब्वे की धरती पर रखा कदम, खास...

July 20, 2026

किन लोगों को नहीं खाना चाहिए पपीता?

July 20, 2026

रोहित शर्मा के वो 5 सीक्रेट्स, जो आप नहीं जानते...

July 20, 2026

अमेरिका की 8 खूबसूरत महिला; देखें Photos

July 20, 2026

Malaika Arora का सिजलिंग वेकेशन स्टाइल!

July 20, 2026

घर पर फोन साफ करने की ये छोटी गलती पड़...

July 19, 2026
दस्ताने, बैकपैक, टेप और ईयरफोन…बुजुर्ग दंपत्ति की हुई हत्या, पड़ोसी ने दरवाजा खोला तो…

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

दस्ताने, बैकपैक, टेप और ईयरफोन…बुजुर्ग दंपत्ति की हुई हत्या, पड़ोसी ने दरवाजा खोला तो…
दस्ताने, बैकपैक, टेप और ईयरफोन…बुजुर्ग दंपत्ति की हुई हत्या, पड़ोसी ने दरवाजा खोला तो…
दस्ताने, बैकपैक, टेप और ईयरफोन…बुजुर्ग दंपत्ति की हुई हत्या, पड़ोसी ने दरवाजा खोला तो…
दस्ताने, बैकपैक, टेप और ईयरफोन…बुजुर्ग दंपत्ति की हुई हत्या, पड़ोसी ने दरवाजा खोला तो…