Bihar Murder Case: कैंची से उड़ाए चीथड़े, रॉड से किया वार; दरभंगा में Yamaha कर्मचारी की खौफनाक हत्या

Bihar Murder Case: बिहार के दरभंगा ज़िले में एक ऐसी वारदात हुई जिसे जानकर आपकी रूह कांप उठेगी. दरअसल, यहां मोटरसाइकिल डीलरशिप में काम करने वाले एक युवक को शोरूम में घुसकर बेरहमी से मार दिया गया. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह घटना अशोक पेपर मिल पुलिस स्टेशन के इलाके में चंदन पट्टी गाँव में स्थित यामाहा शोरूम में हुई. जानकारी के मुताबिक मृतक की पहचान मोहम्मद फ़ैज़ अहमद के तौर पर हुई है. घटना का CCTV फुटेज भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है वहीँ पुलिस जांच में जुट गई है.

वारदात का वीडियो आया सामने

इतना ही नहीं, पूरी हत्या CCTV कैमरों में कैद हो गई. वहीँ वीडियो में देखा गया है कि मोहम्मद फ़ैज़ अहमद शोरूम के अंदर कंप्यूटर पर काम कर रहे थे, इसी दौरान एक युवक लोहे की रॉड लेकर अंदर आया और बिना कुछ कहे बुरी तरह मारने लगा. इतना ही नहीं आरोपी ने लोहे की रॉड से उनके चेहरे और सिर पर कई बार वार किए, जिससे वो बुरी तरह खून से लथपथ हो गए और फिर कुर्सी से नीचे गिर पड़े.

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कैंची से किया कई बार वार

वहीं कहा जा रहा है कि हमलावर का गुस्सा यहीं नहीं रुका और वो कैंची लेकर लौटा और घायल फ़ैज़ अहमद की गर्दन पर तेज़ी से कई वार किए. वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी शोरूम के बाहर खड़ी स्कूटर पर बैठकर भाग निकला. यह घटना डीलरशिप के CCTV कैमरों में रिकॉर्ड हो गई. घटना का पता तब चला जब थोड़ी देर बाद शोरूम के दूसरे कर्मचारी वहाँ पहुँचे. फ़ैज़ अहमद को खून से लथपथ हालत में पड़ा देखकर हड़कंप मच गया. कर्मचारियों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी. पुलिस ने शव को अपने कब्ज़े में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामले की जाँच शुरू कर दी है.

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