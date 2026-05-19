Bihar Murder Case: दरभंगा में खूनी सनक! पति बना कसाई… पत्नी-3 बच्चों का कर दिया कत्ल; कमरा था खून से लथपथ

Bihar Murder Case: दरभंगा के पटोरे थाना क्षेत्र में स्थित चंदनपट्टी से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आ रहा है, दरअसल, यहां एक मानसिक रूप से विक्षिप्त युवक ने घरेलू विवाद के चलते अपनी पत्नी और तीन बच्चों की बेरहमी से हत्या कर डाली. इतना ही नहीं हत्या को अंजाम देने के बाद, आरोपी युवक ने खुद को भी घायल कर लिया. साथ ही बता दें कि सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और एक बच्चे को जीवित पाया, लेकिन उसकी हालत गंभीर थी. बच्चे को DMCH में भर्ती कराया गया, लेकिन दुर्भाग्यवश, इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. इस बीच, आरोपी युवक को भी DMCH में भर्ती कराया गया.

एक घर और चार लाशें

जानकारी के मुताबिक, पुलिस ने चारों लाशों को अपने कब्जे में लिया. बता दें कि इन लाशों में महिला का शव भी शामिल है. जिसके बाद चारों लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया और पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू कर दी है. वहीं कहा जा रहा है कि यह घटना मंगलवार सुबह 7:00 बजे हुई. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मृतकों की पहचान फूल कुमारी दास (30), जो पश्चिम बंगाल के डालखोला जिले के कुंडी थाना क्षेत्र के निवासी संदीप दास की पत्नी थीं बच्चों: हृदय दास (7), संध्या दास (6), और सोन दास (5) के रूप में हुई है. बताया गया है कि आरोपी संदीप, चंदनपट्टी में स्थित एक पोल्ट्री फार्म में मज़दूर के तौर पर काम करता था, जहाँ वह अपनी पत्नी और तीन बच्चों के साथ रहता था.

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दरिंदा बना पिता

मृतक बच्चों के मामा मंगू दास ने इस बात की जानकारी दी कि सुबह-सुबह पति-पत्नी के बीच किसी बात को लेकर कहा-सुनी हो गई. विवाद के बाद, उस व्यक्ति ने अपनी पत्नी और तीनों बच्चों को लाठियों, रॉड और बाकी चीज़ों से बेरहमी से पीटा, जिससे वो बुरी तरह घायल हो गए. इस घटना में पत्नी और दो बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीसरे बच्चे ने DMCH में दम तोड़ दिया. इतना ही नहीं घटना के बाद के परिणामों से घबराकर, संदीप ने खुद को भी घायल कर लिया. उसका इलाज फिलहाल DMCH में चल रहा है.

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