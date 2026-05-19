Home > बिहार > Bihar Murder Case: दरभंगा में खूनी सनक! पति बना कसाई… पत्नी-3 बच्चों का कर दिया कत्ल; कमरा था खून से लथपथ

Bihar Murder Case: दरभंगा में खूनी सनक! पति बना कसाई… पत्नी-3 बच्चों का कर दिया कत्ल; कमरा था खून से लथपथ

Bihar Murder Case: दरभंगा के पटोरे थाना क्षेत्र में स्थित चंदनपट्टी से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आ रहा है, दरअसल, यहां एक मानसिक रूप से विक्षिप्त युवक ने घरेलू विवाद के चलते अपनी पत्नी और तीन बच्चों की बेरहमी से हत्या कर डाली.

By: Heena Khan | Last Updated: May 19, 2026 11:35:21 AM IST

crime news
crime news


Bihar Murder Case: दरभंगा के पटोरे थाना क्षेत्र में स्थित चंदनपट्टी से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आ रहा है, दरअसल, यहां एक मानसिक रूप से विक्षिप्त युवक ने घरेलू विवाद के चलते अपनी पत्नी और तीन बच्चों की बेरहमी से हत्या कर डाली. इतना ही नहीं हत्या को अंजाम देने के बाद, आरोपी युवक ने खुद को भी घायल कर लिया. साथ ही बता दें कि सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और एक बच्चे को जीवित पाया, लेकिन उसकी हालत गंभीर थी. बच्चे को DMCH में भर्ती कराया गया, लेकिन दुर्भाग्यवश, इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. इस बीच, आरोपी युवक को भी DMCH में भर्ती कराया गया.

एक घर और चार लाशें

जानकारी के मुताबिक, पुलिस ने चारों लाशों को अपने कब्जे में लिया. बता दें कि इन लाशों में महिला का शव भी शामिल है. जिसके बाद चारों लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया और पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू कर दी है. वहीं कहा जा रहा है कि  यह घटना मंगलवार सुबह 7:00 बजे हुई. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मृतकों की पहचान फूल कुमारी दास (30), जो पश्चिम बंगाल के डालखोला जिले के कुंडी थाना क्षेत्र के निवासी संदीप दास की पत्नी थीं बच्चों: हृदय दास (7), संध्या दास (6), और सोन दास (5) के रूप में हुई है. बताया गया है कि आरोपी संदीप, चंदनपट्टी में स्थित एक पोल्ट्री फार्म में मज़दूर के तौर पर काम करता था, जहाँ वह अपनी पत्नी और तीन बच्चों के साथ रहता था.

You Might Be Interested In

Delhi auto taxi strike: 3 दिन दिल्ली की सड़कें सूनी? टैक्सी ड्राइवरों ने किया चक्का जाम का ऐलान, ये है बड़ी वजह

दरिंदा बना पिता 

मृतक बच्चों के मामा मंगू दास ने इस बात की जानकारी दी कि सुबह-सुबह पति-पत्नी के बीच किसी बात को लेकर कहा-सुनी हो गई. विवाद के बाद, उस व्यक्ति ने अपनी पत्नी और तीनों बच्चों को लाठियों, रॉड और बाकी चीज़ों से बेरहमी से पीटा, जिससे वो बुरी तरह घायल हो गए. इस घटना में पत्नी और दो बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीसरे बच्चे ने DMCH में दम तोड़ दिया. इतना ही नहीं घटना के बाद के परिणामों से घबराकर, संदीप ने खुद को भी घायल कर लिया. उसका इलाज फिलहाल DMCH में चल रहा है.

तान्या और अमाल मलिक आएंगे नजर? ‘सैयारा की सस्ती कॉपी!’ स्टार प्लस के नए शो का प्रोमो बना ट्रोलर्स का निशाना

Tags: bihar newsmurder case
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

होटल में क्यों बिछाई जाती है सफेद बेडशीट?

May 18, 2026

जौन एलिया के 8 बेहतरीन शेर

May 18, 2026

प्यार के चक्कर में मां से पड़ी थी मार…

May 18, 2026

Diet Plan: 21 दिन में थायरॉइड कंट्रोल!

May 18, 2026

दवाइयां क्यों खाना? 5 सुपरफूड में मिलेंगे सारे सप्लीमेंट्स!

May 18, 2026

घर में इस दिशा में लगाएं मनी प्लांट, बढ़ सकती...

May 17, 2026
Bihar Murder Case: दरभंगा में खूनी सनक! पति बना कसाई… पत्नी-3 बच्चों का कर दिया कत्ल; कमरा था खून से लथपथ

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Bihar Murder Case: दरभंगा में खूनी सनक! पति बना कसाई… पत्नी-3 बच्चों का कर दिया कत्ल; कमरा था खून से लथपथ
Bihar Murder Case: दरभंगा में खूनी सनक! पति बना कसाई… पत्नी-3 बच्चों का कर दिया कत्ल; कमरा था खून से लथपथ
Bihar Murder Case: दरभंगा में खूनी सनक! पति बना कसाई… पत्नी-3 बच्चों का कर दिया कत्ल; कमरा था खून से लथपथ
Bihar Murder Case: दरभंगा में खूनी सनक! पति बना कसाई… पत्नी-3 बच्चों का कर दिया कत्ल; कमरा था खून से लथपथ