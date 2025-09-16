16 साल बाद जिंदा लौटा शख्स, श्राद्ध कर्म तक कर चुके थे घरवाले, शख्स को देख गांववालों के उड़े होश

Motihari News: “जाको राखे साइयां, मार सके ना कोय“ ये कहावत मोतिहारी ज़िले के सुगौली प्रखंड के मेहवा गांव में सच साबित हुई. यहां के निवासी नगीना सहनी वर्ष 2009 में गंगासागर तीर्थयात्रा पर गए थे. जहां से वे अचानक लापता हो गए और 16 साल तक उनका कोई अता-पता नहीं चला. लंबे समय तक कोई सुराग न मिलने पर परिवार ने मान लिया कि नगीना सहनी अब इस दुनिया में नहीं रहे. परिवार ने उनका श्राद्ध और अंतिम संस्कार भी कर दिया. लेकिन नियति को कुछ और ही मंज़ूर था.

सोशल मीडिया पर वायरल

सोशल मीडिया के चमत्कार ने इस कहानी को एक नया मोड़ दे दिया. दरअसल, हाल ही में किसी ने नगीना सहनी के बेटे रुदल सहनी को एक वीडियो भेजा. यह वीडियो गुजरात के एक वृद्धाश्रम का था, जिसमें एक व्यक्ति दिखाई दे रहा था. रुदल ने जैसे ही वीडियो देखा, उसकी आंखें नम हो गईं. वीडियो में दिख रहा व्यक्ति बिल्कुल उसके पिता जैसा ही था. जब उसने और जानकारी जुटाई, तो पुष्टि हुई कि उसके पिता जीवित हैं और गुजरात के एक वृद्धाश्रम में रह रहे हैं.

16 साल बाद मिले पिता

बेटे ने अपने पिता को वापस लाने का फैसला किया. आर्थिक तंगी के बावजूद, रुदल ने पैसों का इंतजाम किया और गुजरात पहुंच गया. वृद्धाश्रम में जब उसने अपने पिता को अपने सामने देखा, तो वह भावुक हो गया. बेटा फूट-फूट कर रो पड़ा और पिता ने भी उसे गले लगाकर आंसू बहाए. यह दृश्य देखकर घर में मौजूद लोग भी भावुक हो गए. नगीना साहनी के गांव लौटने की खबर फैलते ही पूरा गाव जश्न में डूब गया. गांव वालों ने इसे ईश्वर का चमत्कार बताया. जिस व्यक्ति के लिए गांव वालों ने 16 साल पहले कंधा दिया था, उसका श्राद्ध कर्म किया था, वह अचानक जीवित हो गया. मेहवा गांव में उसके घर पर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी.

पिता का साया फिर से मिला

गांव की बुजुर्ग महिलाएं कहने लगीं कि यह ईश्वर की लीला है. वहीं, परिवार में खुशी की लहर है. बेटे रुदल ने कहा, “हम सोच भी नहीं सकते थे कि हमें अपने पिता वापस मिल जाएंगे. हम उनका श्राद्ध कर्म पहले ही कर चुके थे. लेकिन ईश्वर ने हमें यह चमत्कार दिखाया और हमें अपने पिता का साया फिर से मिल गया.” नगीना साहनी की वापसी पर घर में खुशी का माहौल है. गांव के लोग लगातार उनसे मिलने और उनका हालचाल पूछने आ रहे हैं. लोग इस घटना को सोशल मीडिया की ताकत और भगवान की कृपा का अद्भुत संगम बता रहे हैं.

