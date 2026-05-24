सोनू-मोनू गैंग के गुर्गों ने पुलिस की ली तलाशी! अपराधियों के घर जांच करने पहुंची थीं, देखें Video

Bihar Mokama Sonu Monu Gang: बिहार के मोकामा जिले से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. जहां कुख्यात अपराधी सोनू मोनू गैंग के गुर्गों ने पुलिस की ही तलाशी ले ली. दरअसल, पुलिस सरपंच पति पर फायरिंग के बाद जांच करने पहुंची थीं. दरअसल, बताया जा रहा है कि गैंगस्टर मोनू और सोनू को गिरफ्तार करने पहुुंची पुलिस को गैंगस्ट्रों के घर में तभी घूसने दिया गया जब उनकी तलाशी ली गई. इस तलाशी प्रक्रिया का एक वीडियो सामने आया है.

जिसमें स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि सोनू और मोनू के गुर्गे गेट पर पुलिस अधिकारियों की तलाशी ले रहे थे, तभी वे दोनों गैंगस्टर वहां से भाग निकले.

क्या है पूरा मामला?

दरअसल, पूरा मामला यह है कि शनिवार शाम को पंचमहला पुलिस थाना क्षेत्र के नौरंगा जलालपुर गांव में सरपंच पति मुकेश सिंह पर कई राउंड गोलियां चलाई गईं. हालांकि वे बाल-बाल बच गए. पुलिस ने फायरिंग मामले में सोनू-मोनू और उसके पिता प्रमोद सिंह समेत 6 लोगों पर एफआईआर दर्ज की है. इस पूरे मामले पर एक चौंकाने वाली बात सामने आई है कि यह घटना फेसबुक पर की गई पोस्ट को लेकर हुए विवाद से जुड़ी है.

पहले पुलिस लेती थी तलाशी अब बिहार में गैंगस्टर ले रहे पुलिस की तलाशी, कुख्यात सोनू मोनू के गुर्गो ने ली हाथीदह SHO समेत 5 पुलिस कर्मियों की तलाशी, फिर अंदर जाने दिया। पंचमहला थानाध्यक्ष कुंदन कुमार बनाते रहे वीडियो, पुलिस की साख पर बट्टा लगा रहे अपराधी, क्या आला अधिकारी लेंगे… pic.twitter.com/nK6ZWlUj32 — sachkhabar (@sachkhabar7) May 24, 2026







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सरपंच पति ने फेसबुक पर किया ये पोस्ट

दरअसल, बताया जा रहा है कि सरपंच पति मुकेश सिंह ने फेसबुक पर पुलिस बल की तारीफ करते हुए एक पोस्ट किया था. शनिवार शाम को जब मुकेश सिंह गांव के पंचायत में शामिल होने जा रहे थे. तभी गैंगस्टर सोनू-मोनू के पिता प्रमोद सिंह ने उन्हें रोका और उस पोस्ट को हटाने की मांग की. यह बातचीत जल्द ही एक तीखी बहस में तब्दील हो गई.

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हो गई गोलीबारी की घटना

इसके बाद प्रमोद सिंह ने अपने बेटों सोनू और मोनू को फोन करके बुला लिया. इसके कुछ ही देर बाद गोलीबारी की घटना हुई. इसके अलावा, आरोप लगाया जा रहा है कि सोनू और मोनू ने अपने गुर्गों के साथ मिलकर मुकेश सिंह पर कई राउंड गोलियां चलाईं. इस पूरे मामले स्थानीय लोगों का बयान सामने आया है. जिसमें उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि कुल तीन राउंड गोलियां चलाई गईं. हालांकि मुकेश सिंह बाल-बाल बच गए. गोलीबारी के बाद हथीडह, मरांची और पंचमहला सहित कई थानों की पुलिस टुकड़ियां सोनू और मोनू के घर पर जमा हो गईं.