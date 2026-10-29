Bihar MLC Election 2026 Results: पूरी नहीं हुई अनंत सिंह की मंशा, JDU जीतकर भी घिरी; जगजाहिर हुआ असंतोष

Bihar MLC Election 2026 Results: बिहार विधान परिषद की 8 सीटों के लिए हुए चुनाव में भारतीय जनता पार्टी (BJP) को फायदा हुआ है. BJP ने बुधवार को दो सीटें (तिरहुत टीचर्स और कोसी ग्रेजुएट्स) जीतीं और दरभंगा ग्रेजुएट्स सीट पर आगे चल रही है. हालांकि, जिन चार सीटों पर बीजेपी ने चुनाव लड़ा था, उनमें से पटना टीचर्स निर्वाचन क्षेत्र में उसे हार का सामना करना पड़ा, जहां पिछले 30 सालों से उसका दबदबा था.

दरभंगा ग्रेजुएट्स निर्वाचन क्षेत्र में वोटों की गिनती जारी है. बुधवार रात 9:45 बजे तक की रिपोर्ट के अनुसार, बीजेपी के सर्वेश कुमार 16,115 वोटों के साथ आगे चल रहे थे, जबकि आरजेडी के अनिल कुमार झा 14,615 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर थे. जन सुराज पार्टी के मोहम्मद इम्तियाज 10,227 वोटों के साथ तीसरे स्थान पर थे. शाम को दरभंगा ग्रेजुएट निर्वाचन क्षेत्र के लिए वोटों की गिनती के दौरान एनडीए और आरजेडी उम्मीदवारों के काउंटिंग एजेंटों के बीच विवाद हो गया, जिससे काउंटिंग सेंटर पर तनाव फैल गया.

हंगामे के बाद दरभंगा के जिला मजिस्ट्रेट सह सहायक रिटर्निंग ऑफिसर कौशल कुमार ने कुछ लोगों को हिरासत में लेने का निर्देश दिया. डीएसपी रैंक के एक अधिकारी ने बताया कि हिरासत में लिए गए लोगों में बीजेपी उम्मीदवार के 3 काउंटिंग एजेंट और आरजेडी उम्मीदवार के 2 काउंटिंग एजेंट शामिल हैं. नतीजों की घोषणा आधी रात के आसपास होने की उम्मीद थी.

अंतर्कलह के बाजवूद जीता JDU

NDA की सहयोगी पार्टी जनता दल-यूनाइटेड (JD(U)) ने भारी आंतरिक कलह के बावजूद पटना स्नातक (ग्रेजुएट्स) सीट पर अपना कब्ज़ा बरकरार रखा. हालांकि, उसे बाकी तीन सीटों (तिरहुत स्नातक, सारण और दरभंगा शिक्षक सीटों) पर हार का सामना करना पड़ा. इस तरह 2020 के मुकाबले उसे एक सीट कम मिली. वहीं, राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के डॉ. संजीव कुमार, जन सुराज पार्टी (JSP) के सुरेश प्रसाद राय और निर्दलीय उम्मीदवार राहुल राज व बंशीधर ब्रजवासी ने क्रमशः पटना, दरभंगा, सारण शिक्षक और तिरहुत स्नातक सीटें जीतीं. कांग्रेस 5 सीटों पर चुनाव लड़ा था, अपना खाता भी नहीं खोल पाई, जो इस पुरानी पार्टी के लिए एक बड़ा झटका है.

NDA ने पटना और कोसी स्नातक सीटें जीतीं

स्नातक सीटों के नतीजों ने NDA को शिक्षकों के बीच मिले मिले-जुले प्रदर्शन की भरपाई करने का मौका दिया, क्योंकि NDA ने पटना और कोसी स्नातक सीटें जीतीं और दरभंगा में बढ़त बनाई. BJP के नरेंद्र कुमार यादव ने 10,000 से अधिक वोट हासिल किए और 2,000 से ज्यादा वोटों के अंतर से जीत दर्ज की. इसके साथ ही उन्होंने कोसी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में जीत की हैट्रिक लगाई.

पटना स्नातक सीट का मुकाबला JD(U) के लिए एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गया था. पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व मंत्री और मौजूदा MLC नीरज कुमार ने यहां जीत की हैट्रिक लगाई. उन्होंने RJD उम्मीदवार दिलीप कुमार को हराया जबकि JSP के डॉ. अनुज सिंह तीसरे स्थान पर रहे.

JD(U) के भीतर असंतोष जगजाहिर

पटना स्नातक सीट के चुनाव के दौरान JD(U) के भीतर खुलकर असंतोष देखने को मिला. मोकामा के विधायक अनंत कुमार सिंह ने नीरज कुमार के खिलाफ प्रचार किया और JSP के अनुज सिंह का समर्थन किया. पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में JD(U) ने अनंत सिंह को छह साल के लिए निलंबित कर दिया. इस नतीजे को JD(U) की उस क्षमता की परीक्षा के रूप में देखा गया, जिसके ज़रिए वह पार्टी के भीतर के असंतोष को नियंत्रित कर सकती है और अपने आधिकारिक उम्मीदवार के पक्ष में समर्थन एकजुट कर सकती है.

नेताओं ने क्या कहा

इस नतीजे को पार्टी की जीत बताते हुए नीरज कुमार ने कहा, “धनबल और बाहुबल हारे हैं। कार्यकर्ता बल और जनबल की जीत हुई है।” उन्होंने इसका श्रेय निशांत के नेतृत्व को भी दिया और कहा कि इस नतीजे ने उन्हें एक नेता के तौर पर स्थापित कर दिया है.

नहीं चला अनंत सिंह का जादू

अनंत सिंह ने नीरज की जीत को स्वीकार किया, लेकिन कहा कि उन्हें JSP उम्मीदवार का समर्थन करने का कोई पछतावा नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनके मतभेद नीरज के साथ थे, न कि खुद JD(U) के साथ। JD(U) में अपनी संभावित वापसी पर अनंत सिंह ने कहा, “यह बात पार्टी बेहतर जानती होगी।”

पटना ग्रेजुएट्स सीट के नतीजे ने अपने आधिकारिक उम्मीदवार के पक्ष में JD(U) की स्थिति को मज़बूत किया है, हालाँकि सार्वजनिक रूप से सामने आए मतभेदों ने पार्टी के भीतर के तनाव को उजागर कर दिया है।

बिहार MLC चुनाव के नतीजे

शिक्षकों के कोटे के नतीजों की तस्वीर मिली-जुली रही. दरभंगा में जन सुराज पार्टी (JSP) के उम्मीदवार सुरेश प्रसाद राय ने कांग्रेस के मौजूदा MLC मदन मोहन झा को हराया. वहीं, सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में BJP के बागी राहुल राज ने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर जीत हासिल की. ​​

उन्होंने JD(U) के आनंद पुष्कर और JSP के अफ़ाक़ अहमद को हराया (अफ़ाक़ अहमद ने अप्रैल 2023 के उपचुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर जीत दर्ज की थी). राहुल राज को 3,300 वोट मिले, जबकि आनंद पुष्कर को 2,727 वोट मिले. वहीं, अफ़ाक़ अहमद तीसरे स्थान पर रहे.