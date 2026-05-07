नीतीश के बेटे निशांत को स्वास्थ्य तो दीपक प्रकाश को मिला पंचायती राज, किन्हें मिला कौन सा मंत्रालय?

Bihar Minister Department Allocations: बिहार में नई सरकार के गठन के बाद मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा कर दिया गया है. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सामान्य प्रशासन, गृह, मंत्रिमंडल सचिवालय, निगरानी, निर्वाचन, सिविल विमानन और ऐसे सभी विभाग अपने पास रखे हैं जो किसी अन्य मंत्री को आवंटित नहीं किए गए हैं. सरकार के इस फैसले के साथ ही प्रशासनिक कामकाज को गति देने की तैयारी शुरू हो गई है.
डिप्टी सीएम विजय कुमार चौधरी को जल संसाधन और संसदीय कार्य विभाग दिया गया है, जबकि दूसरे डिप्टी सीएम बिजेन्द्र प्रसाद यादव को वित्त और वाणिज्य कर विभाग सौंपा गया है. मंत्री श्रवण कुमार को ग्रामीण विकास और सूचना जनसंपर्क विभाग मिला है, वहीं विजय कुमार सिन्हा को कृषि विभाग दिया गया है.
इसके अलावा डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल को राजस्व एवं भूमि सुधार और निशान्त कुमार को स्वास्थ्य विभाग सौंपा गया है. सरकार ने विभागों का वितरण कर प्रशासनिक जिम्मेदारियां स्पष्ट कर दी हैं.
किसे मिला कौन सा विभाग?
1. सम्राट चौधरी – सामान्य प्रशासन, गृह, मंत्रिमंडल सचिवालय, निगरानी, निर्वाचन, सिविल विमानन तथा ऐसे सभी विभाग जो किसी को आवंटित नहीं हैं.
2. विजय कुमार चौधरी – जल संसाधन, संसदीय कार्य.
3. बिजेन्द्र प्रसाद यादव – वित्त, वाणिज्य-कर.
4. श्रवण कुमार – ग्रामीण विकास, सूचना एवं जन-संपर्क.
5. विजय कुमार सिन्हा -कृषि.
6. डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल – राजस्व एवं भूमि.
7. निशान्त -स्वास्थ्य.
8. लेशी सिंह – भवन निर्माण.
9. राम कृपाल यादव – सहकारिता.
10. नीतिश मिश्रा – नगर विकास एवं आवास, सूचना प्रौद्योगिकी.
11. दामोदर रावत – परिवहन.
12. संजय सिंह टाइगर – उच्च शिक्षा, विधि.
13. अशोक चौधरी – खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण.
14. भगवान सिंह कुशवाहा – योजना एवं विकास.
15. अरुण शंकर प्रसाद – श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण, युवा, रोजगार एवं कौशल विकास.
16. मदन सहनी – मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन.
17. डॉ. संतोष कुमार सुमन -लघु जल संसाधन.
18. रमा निवास – पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण.
19. रत्नेश सादा – आपदा प्रबंधन.
20. कुमार शैलेन्द्र – पथ निर्माण.
21. शीला कुमारी – विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा.
22. केदार प्रसाद गुप्ता – पर्यटन.
23. लखेंद्र कुमार रौशन – अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण.
24. सुनील कुमार- ग्रामीण कार्य.
25. श्रेयसी सिंह – उद्योग, खेल.
26. मो० जमा खान – अल्पसंख्यक कल्याण.
27. नन्दकिशोर राम – डेयरी, मत्स्य पशु संसाधन.
28. शैलेश कुमार उर्फ बुलो मंडल – ऊर्जा.
29. डॉ. प्रमोद कुमार – खान एवं भूतत्व, कला एवं संस्कृति.
30. रेखा गुप्ता – समाज कल्याण.
31. मिथिलेश तिवारी – शिक्षा.
32. डॉ. रामचन्द्र प्रसाद – पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन.
33. संजय कुमार सिंह – लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण.
34. संजय कुमार – गन्ना उद्योग.
35. दीपक प्रकाश – पंचायती राज.