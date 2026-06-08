शराब तस्करों के कनेक्शन पर भड़का गुस्सा: श्रम संसाधन मंत्री के काफिले पर पथराव, पुलिस ने शुरू की छापेमारी

बिहार के मधुबनी जिले में खजौली थाना क्षेत्र के ढाहर गांव में सड़क दुर्घटना में एक युवक की मौत के बाद रविवार को गांव का माहौल तनावपूर्ण हो गया. घटना के बाद पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे स्थानीय विधायक सह मंत्री अरुण शंकर का ग्रामीणों ने विरोध किया और पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. ग्रामीणों का आरोप है कि क्षेत्र में शराब तस्करों की गतिविधियां पुलिस की मिलीभगत से चल रही हैं. लोगों का कहना था कि जिस वाहन की टक्कर से युवक की मौत हुई, उसका संबंध कथित रूप से शराब कारोबारियों से जुड़ा हुआ है. हादसे के बाद से गांव में भारी आक्रोश देखा जा रहा है.

मंत्री के काफिले पर जानलेवा हमला

श्रम संसाधन मंत्री अरुण शंकर प्रसाद के गांव पहुंचते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण एकत्रित हो गए और दोषियों की शीघ्र गिरफ्तारी तथा मामले की निष्पक्ष जांच की मांग करने लगे. विरोध के दौरान स्थिति धीरे-धीरे उग्र हो गई और कुछ लोगों ने मंत्री के काफिले को घेर लिया. इस दौरान काफिले की एक गाड़ी को भी क्षतिग्रस्त किए जाने की सूचना है.

Madhubani, Bihar: Minister Arun Shankar Prasad’s vehicle was attacked and damaged by a protesting crowd, in Madhubani’s Thahar village. The minister safely reached the Kaluahi police station after security personnel escorted him out. Police have launched an investigation into the… pic.twitter.com/BmkAIJ65S3 — IANS (@ians_india) June 7, 2026

सुरक्षा कर्मियों ने संभाला मोर्चा

हालात बिगड़ते देख मौके पर मौजूद सुरक्षा कर्मियों और स्थानीय प्रशासन ने स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास किया और मंत्री को सुरक्षित वहां से बाहर निकाला. घटना के बाद पूरे इलाके में तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है. पुलिस प्रशासन मामले की जांच में जुट गया है और उपद्रव में शामिल लोगों की पहचान कर आगे की कार्रवाई की बात कही जा रही है.

पुलिस की कार्रवाई में 7 लोग गिरफ्तार

घटना के सूचना पाते ही मधुबनी पुलिस अधीक्षक में बिहार सरकार के मंत्री अरुण शंकर प्रसाद से बातचीत करने के उपरांत चिन्हित संलिप्त व्यक्ति को शीघ्र गिरफ्तारी करने का प्रयास किया और संलिप्त व्यक्ति पर स्पीडी ट्रायल चलाकर उन्हें कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी. मधुबनी पुलिस के द्वारा इस घटना में संलिपित सात व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है जिसका जानकारी मधुबनी पुलिस अधीक्षक ने दिया.

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