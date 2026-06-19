Bihar: अगर बिहार में खरीदना है घर या जमीन, तो पहले पढ़ लें यह खबर; सरकार ने बढ़ा दिए सर्कल रेट

Bihar Land Price Hike: अगर आप भी बिहार में जमीन या घर खरीदने के बारे में सोच रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद अहम है. राज्य सरकार ने जमीन की सरकारी कीमत जिसे ‘सर्कल रेट’ या मिनिमम वैल्यू रजिस्टर (MVR) कहा जाता है काफी बढ़ा दी है.

इन नई दरों के लागू होने से जमीन का रजिस्ट्रेशन महंगा हो जाएगा, जिससे खरीदारों को स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस के लिए ज़्यादा पैसे देने होंगे. सरकार ने लगभग एक दशक बाद सर्कल रेट में बदलाव किया है. ग्रामीण इलाकों में MVR को 1.6 गुना तक बढ़ाया गया है, जबकि शहरी और शहरी सीमा से सटे इलाकों (पेरी-अर्बन एरिया) में दरें लगभग दोगुनी कर दी गई हैं. रजिस्ट्रेशन विभाग ने इन नई दरों को तुरंत लागू कर दिया है.

13 साल बाद दरों में बढ़ोतरी

ग्रामीण इलाकों के लिए सर्कल रेट में आखिरी बार 2013 में और शहरी इलाकों के लिए 2016 में बदलाव किया गया था. इस दौरान जमीन की मार्केट कीमतें तो बढ़ती रहीं, लेकिन सरकारी दरें स्थिर रहीं, जिससे मार्केट वैल्यू और सरकारी कीमत के बीच बड़ा अंतर पैदा हो गया. अधिकारियों का कहना है कि पिछले दस सालों में जमीन की कीमतें कई गुना बढ़ गई हैं; इसलिए, ज़िला-स्तरीय कमेटियों ने सर्कल रेट बढ़ाने की सिफारिश की और सरकार ने इन्हीं सिफारिशों के आधार पर नई दरें तय की हैं.

बढ़ा हुआ आर्थिक बोझ

सर्कल रेट में बढ़ोतरी का असर मुख्य रूप से ज़मीन और फ्लैट खरीदने वालों पर पड़ेगा. चूंकि जमीन का रजिस्ट्रेशन इन्हीं दरों पर होता है, इसलिए नई दरों के कारण रजिस्ट्रेशन फीस और स्टाम्प ड्यूटी ज़्यादा लगेगी. इससे घर खरीदने वालों, खासकर शहरी इलाकों में, पर आर्थिक बोझ बढ़ सकता है.

पटना में दरों में बढ़ोतरी

इसका सबसे ज़्यादा असर राजधानी पटना में दिखेगा. डाकबंगला चौक समेत 12 प्रमुख कमर्शियल इलाकों में मुख्य सड़कों के किनारे स्थित जमीन का सर्कल रेट बढ़कर ₹2.50 करोड़ प्रति कठ्ठा हो गया है. वहीं, मुख्य सड़कों के पास रिहायशी जमीन की दर ₹1.43 करोड़ प्रति कठ्ठा तय की गई है. सड़क किनारे रिहायशी जमीन के लिए सरकार द्वारा तय दर भी ₹95.15 लाख से बढ़कर ₹1.31 करोड़ प्रति कठ्ठा हो गई है.

इसके अलावा, पाटलिपुत्र और बोरिंग रोड जैसे पॉश इलाकों में जमीन का सर्कल रेट ₹1.09 करोड़ से बढ़कर ₹2.18 करोड़ प्रति कट्ठा हो गया है. जक्कनपुर और मीठापुर समेत कई इलाकों में कमर्शियल जमीन के लिए सरकार द्वारा तय कीमतें भी लगभग दोगुनी हो गई हैं; इन इलाकों में सड़क किनारे की जमीन का सर्कल रेट ₹93.75 लाख से बढ़कर ₹1.87 करोड़ प्रति कट्ठा हो गया है.