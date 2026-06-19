मां-बाप या पत्नी! कौन है 21 लाख का असली मालिक? बिहार के शुभम की कहानी में आया ‘कोर्ट मैरिज’ वाला ट्विस्ट

Bihar Martyr Shubham Kumar Case: चिता की आग ठंडी भी नहीं हुई थी कि शहीद फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार के नाम पर एक नया विवाद खड़ा हो गया. असम के जोरहाट विमान हादसे में देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले बिहार के वीर सपूत को पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई थी और पूरा राज्य उनके साहस को नमन कर रहा था. लेकिन अब शहादत की कहानी के बीच मुआवजे, रिश्तों और अधिकारों को लेकर उठे सवालों ने मामले को नया मोड़ दे दिया है. विवाद तब शुरू हुआ जब बिहार सरकार की आर्थिक सहायता राशि शहीद की कथित पत्नी श्रेया राय को सौंपे जाने की जानकारी सामने आई. इसके बाद शहीद के पिता अमरेंद्र शर्मा ने प्रशासनिक प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाते हुए पूरे मामले को चर्चा के केंद्र में ला दिया.

नहीं दी गई शादी की जानकारी

बनवरिया गांव के निवासी अमरेंद्र शर्मा अभी भी दर्द और नाराजगी में है. उन्होंने कहा कि ‘बेटे के जीवन से जुड़े इतने बड़े फैसले के बारे में उन्हें नहीं बताया गया. परिवार को केवल यही पता था कि शादी तय हो चुकी है. आने वाले नवंबर में रीति-रिवाज के साथ शादी होनी थी. घर में शादी की तैयारियां चल रही थी. ऐसे में अब शादी की बात सामने आने के बाद पुरी परिवार दुखी है. उन्होंने आगे कहा कि अगर सच में कोर्ट मैरिज हुई थी, तो इसके बारे में उन्हें क्यों नहीं पता था. न उनकी पत्नी और न उनके परिवार के बाकी सदस्यों को. उन्होंने आगे कहा कि उन्होंने बेटे की शादी का सपना पारंपरिक तौर पर देखा था. परिवार भी उसकी तैयारियां कर रहा था.

पत्नी को मिलेंगे 21 लाख

जहानाबाद के अनुमंडल पदाधिकारी राजीव रंजन सिन्हा साफ कहा कि उनके सरकारी और विभागीय अभिलेखों में श्रेया राय शुभम कुमार की पत्नी है. नियमों के मुताबिक, जो भी सरकारी लाभ और आर्थिक सहायता सरकार की तरफ से दी जाएगी, वह श्रेया राय को ही मिलेगी. प्रशासन का तर्क है कि सरकारी प्रक्रिया केवल आधिकारिक दस्तावेजों के आधार पर चलती है. इसलिए सरकार की तरफ से दी जा रही सहायता राशि उन्हें ही दी जाएगी.

21 लाख रुपये से बढ़ी तकरार

केंद्र सरकार 21 लाख रुपये की आर्थिक सहायता राशि दी गई है. शहीद के पिता ने आरोप लगाया कि ये पूरी राशि श्रेया को सौंप दी हैं. परिवार को इसके बारे में सूचना भी नहीं दी गई. उन्हें बताया ही नहीं गया कि भुगतान किस जगह और किन परिस्थितियों में किया जाएगा. परिवार ने आरोप लगाया कि शहीद के माता-पिता होने के बावजूद उन्हें इस पूरी प्रक्रिया से अलग रखा गया. वह अब पारदर्शी जांच की मांग कर रहे हैं.

‘अंतिम संस्कार के बाद नहीं आई घर?’

पिता ने कहा कि ‘अगर श्रेया राय उनके बेटे की पत्नी थी तो उसे शहादत के बाद परिवार के साथ समय बिताना चाहिए था. परिवार को उस रिश्ते की कभी भी सामाजिक और पारिवारिक पुष्टि महसूस नहीं हुई. परिवार ने दावा किया कि जानकारी मिली है कि अहमदाबाद में कोर्ट मैरिज हुई थी. पिता का आरोप है कि यह विवाह परिवार को बिना बताए किया गया है. जहालांकि, अब तक सार्वजनिक रुप से ऐसे दस्तावेज सामने नहीं आए हैं, जिसमें लिखा हो कि शादी कब हुई है? इसी कारण परिवार जांच की मांग कर रहा है.

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पूरे गांव में हो रही मामले की चर्चा

बनवरिया गांव में शहीद शुभम कुमार का नाम बेहद सम्मान के साथ लिया जाता है. गांववालों को काफी गर्व है कि उनके गांव का बेटा भारतीय वायुसेना में तैनात था और वह देश की सेवा में शहीद हो गया. लेकिन अब गांव की चौपाल पर चर्चा शहादत से ज्यादा मुआवजे को लेकर हो रही है. कई लोगों का कहना है, कि यदि शादी हुई थी, तो परिवार को इसकी जानकारी नहीं दी गई थी. वहीं कुछ लोग यह भी कहते हैं कि यदि सरकारी रिकॉर्ड में पत्नी का नाम दर्ज है, तो प्रशासन उसी आधार पर निर्णय लेने के लिए बाध्य है, इन दो विचारों के बीच पूरा मामला उलझा हुआ है.

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