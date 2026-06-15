रात के अंधेरे में गर्लफ्रेंड से मिलने पहुंचे प्रेमी को गांव वालों ने घेरा; पंचायत बैठी और कुछ घंटों में बन गया दूल्हा

Bihar News: बिहार के सीवान जिले के भगवानपुर हाट थाना क्षेत्र के महाना गांव में रविवार रात एक युवक अपनी प्रेमिका से मिलने पहुंचा. युवक की पहचान मछगरा गांव निवासी निरंजन कुमार के रूप में हुई है. बताया जा रहा है कि दोनों के बीच लंबे समय से प्रेम संबंध था. देर रात मुलाकात के दौरान युवती के परिजनों को इसकी जानकारी मिल गई और उन्होंने युवक को मौके पर ही पकड़ लिया.

घटना की खबर फैलते ही गांव के लोग मौके पर पहुंचने लगे. मामला बढ़ता देख पंचायत प्रतिनिधियों और ग्रामीणों की मौजूदगी में दोनों पक्षों को बैठाकर बातचीत की गई. सरपंच प्रभुनाथ राय समेत कई स्थानीय लोगों ने युवक-युवती और उनके परिवारों से चर्चा कर स्थिति को समझने की कोशिश की.

दोनों ने शादी के लिए जताई सहमति

बातचीत के दौरान युवक और युवती ने साफ कहा कि वे एक-दूसरे के साथ जीवन बिताना चाहते हैं. दोनों बालिग थे और अपनी मर्जी से शादी करने के लिए तैयार थे. इसके बाद पंचायत और परिवारों की सहमति से विवाह कराने का फैसला लिया गया.गांव में ही सामाजिक और पारंपरिक रीति-रिवाजों के अनुसार दोनों की शादी कराई गई. विवाह के बाद दोनों परिवारों के बीच भी सहमति बन गई और मामला शांतिपूर्ण ढंग से सुलझ गया. शादी के बाद ग्रामीणों ने नवदंपती को आशीर्वाद दिया और उनके सुखद वैवाहिक जीवन की कामना की.

पुलिस तक नहीं पहुंचा मामला