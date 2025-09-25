बस कुछ घंटे और… Bihar की लाखों महिलाओं का इंतजार होगा खत्म, अकाउंट में आएंगे खटाखट नोट
Home > बिहार > बस कुछ घंटे और… Bihar की लाखों महिलाओं का इंतजार होगा खत्म, अकाउंट में आएंगे खटाखट नोट

बस कुछ घंटे और… Bihar की लाखों महिलाओं का इंतजार होगा खत्म, अकाउंट में आएंगे खटाखट नोट

Bihar swarojgar yojna: बिहार की महिलाओं के लिए बड़ा अवसर! प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 26 सितंबर से महिला स्वरोज़गार योजना का शुभारंभ कर रहे हैं, जिसमें लाखों महिलाओं को वित्तीय सहायता मिलेगी.

By: Shivani Singh | Published: September 25, 2025 7:07:37 PM IST

बस कुछ घंटे और… Bihar की लाखों महिलाओं का इंतजार होगा खत्म, अकाउंट में आएंगे खटाखट नोट

Mukhyamantri Swarojgar Yojana: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 सितंबर को बिहार में महिला स्वरोज़गार योजना का शुभारंभ करेंगे. इस योजना के तहत लाखों महिलाओं के बैंक खातों में सीधे वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, ताकि वे अपना छोटा व्यवसाय शुरू कर सकें और आत्मनिर्भर बन सकें.

दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 सितंबर को सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए बिहार मुख्यमंत्री महिला स्वरोज़गार योजना का शुभारंभ करेंगे. इस कार्यक्रम के दौरान, 75 लाख महिलाओं के बैंक खातों में ₹10,000 की पहली किस्त सीधे हस्तांतरित करेंगे। इस योजना के तहत महिलाओं को कुल ₹7,500 करोड़ प्रदान किए जाएँगे.

शुक्रवार को, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की उपस्थिति में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महत्वाकांक्षी योजना की पहली किस्त 75 लाख महिलाओं के बैंक खातों में सीधे हस्तांतरित करेंगे. प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से, प्रत्येक परिवार की एक महिला को ₹10,000 के रूप में कुल ₹7,500 करोड़ वितरित किए जाएँगे ताकि वे अपना छोटा व्यवसाय या स्वरोज़गार शुरू कर सकें. इसके अलावा, छह महीने बाद, उनके काम और प्रगति की समीक्षा के बाद, सरकार ₹2 लाख तक की अतिरिक्त सहायता प्रदान करेगी. इस प्रकार, लाभार्थी महिला को कुल ₹210,000 तक की वित्तीय सहायता प्राप्त होगी.

इस योजना का लाभ कौन उठा सकता है?

केवल बिहार की स्थायी निवासी महिलाएं ही महिला रोजगार योजना का लाभ उठा सकती हैं. इसमें राज्य की ग्रामीण और शहरी दोनों तरह की महिलाएं शामिल हैं. इस योजना के तहत वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए, महिलाओं का जीविका स्वयं सहायता समूह (SHG) से जुड़ा होना अनिवार्य है. हालाँकि, यह अवसर उन महिलाओं के लिए भी उपलब्ध है जो अभी तक जीविका से जुड़ी नहीं हैं. उन्हें पहले स्वयं सहायता समूह की सदस्य बनना होगा. सदस्य बनने की प्रक्रिया सरल रखी गई है. आपको निर्धारित आवेदन पत्र भरना होगा और आवश्यक दस्तावेज़, जैसे आपका आधार कार्ड, बैंक खाता विवरण और निवास प्रमाण पत्र, जमा करने होंगे.

BJP ने धर्मेंद्र प्रधान को बनाया बिहार चुनाव प्रभारी और केशव प्रसाद मौर्या सह-प्रभारी

आवेदन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों उपलब्ध

महिला रोजगार योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया को सरल और आसान बनाया गया है ताकि अधिक से अधिक महिलाएं इसका लाभ उठा सकें. ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं अपने ग्राम संगठन या जीविका समूह के माध्यम से सीधे आवेदन कर सकती हैं. समूह का एक प्रतिनिधि उन्हें फॉर्म भरने और दस्तावेज़ जमा करने में सहायता करेगा. शहरी क्षेत्रों की महिलाएं जीविका की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं. ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के बाद, आवश्यक दस्तावेजों की स्कैन की गई प्रतियां अपलोड की जाएंगी.

आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज:
• आधार कार्ड (पहचान प्रमाण के रूप में)
• बैंक पासबुक (खाता विवरण सुनिश्चित करने के लिए)
• पैन कार्ड (वित्तीय लेनदेन की पारदर्शिता के लिए)
• पासपोर्ट आकार का फोटोग्राफ

Bihar में इस दिन के बाद चुनाव की घोषणा, चुनाव आयोग ने मुख्य सचिव को लिखा पत्र

Tags: Bihar Women EmpowermentPM Modi SchemeSwarojgar YojanaWomen Entrepreneurship
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

प्रोटीन का भंडार और वेजिटेरियंस के लिए वरदान से कम...

September 25, 2025

जानें गांधी जी के बारे में 10 चौंका देने वाली...

September 25, 2025

Aparajita Benefits जादुई हैं नीले रंग का अपराज‍िता फूल! सेहत...

September 25, 2025

एशिया कप के टॉप 10 भारतीय बल्लेबाज़

September 25, 2025

अब बिना ओवन और मैदे के मिनटों में घर पर...

September 25, 2025

घर के बगीचे में बढ़ रहा है बंदरों का आतंक,...

September 25, 2025
बस कुछ घंटे और… Bihar की लाखों महिलाओं का इंतजार होगा खत्म, अकाउंट में आएंगे खटाखट नोट

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

बस कुछ घंटे और… Bihar की लाखों महिलाओं का इंतजार होगा खत्म, अकाउंट में आएंगे खटाखट नोट

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

बस कुछ घंटे और… Bihar की लाखों महिलाओं का इंतजार होगा खत्म, अकाउंट में आएंगे खटाखट नोट
बस कुछ घंटे और… Bihar की लाखों महिलाओं का इंतजार होगा खत्म, अकाउंट में आएंगे खटाखट नोट
बस कुछ घंटे और… Bihar की लाखों महिलाओं का इंतजार होगा खत्म, अकाउंट में आएंगे खटाखट नोट
बस कुछ घंटे और… Bihar की लाखों महिलाओं का इंतजार होगा खत्म, अकाउंट में आएंगे खटाखट नोट