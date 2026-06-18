बिहार में पकड़ी गईं दो ‘तस्कर दुल्हनें’, हरियाणा से लग्जरी कार में ला रही थीं लाखों की शराब; पुलिस ने किया पर्दाफाश!

पूर्ण शराबबंदी वाले बिहार में शराब तस्करों ने पुलिस और उत्पाद विभाग की आंखों में धूल झोंकने के लिए एक नया और चौंकाने वाला पैंतरा अपनाया है. मुजफ्फरपुर में उत्पाद विभाग की टीम ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए लग्जरी कार से शराब की तस्करी कर रहे हरियाणा के दो नवविवाहित जोड़ों (दो नई नवेली दुल्हनें और उनके पति) को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है. पकड़े गए तस्करों के पास से करीब 5 लाख रुपये मूल्य की विदेशी शराब बरामद की गई है. गिरफ्तारी के बाद सभी आरोपियों को पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में मुजफ्फरपुर जेल भेज दिया गया है.

मुखबिर की सूचना पर बिछाया गया जाल

उत्पाद विभाग को पिछले कुछ समय से लगातार यह गुप्त सूचना मिल रही थी कि हरियाणा की दो महिलाएं अपने पतियों के साथ मिलकर लग्जरी कार से शराब की खेप लेकर मुजफ्फरपुर पहुंच रही हैं. तस्करों का यह गिरोह नई नवेली दुल्हनों की आड़ में इस अवैध धंधे को अंजाम दे रहा था ताकि किसी को शक न हो.

इस इनपुट के बाद उत्पाद विभाग की टीम पूरी तरह सतर्क हो गई और तस्करों के इस अनूठे नेटवर्क का भंडाफोड़ करने के लिए अपने विशेष मुखबिरों को काम पर लगा दिया.

बॉर्डर पर घेराबंदी और रेवा पुल के पास कार्रवाई

उत्पाद इंस्पेक्टर दीपक कुमार सिंह के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया. जैसे ही पुख्ता जानकारी मिली कि बिहार नंबर की एक लग्जरी कार में दोनों जोड़े लाखों रुपये की शराब लेकर हरियाणा से छपरा के रास्ते मुजफ्फरपुर की ओर बढ़ रहे हैं, वैसे ही मुजफ्फरपुर-छपरा बॉर्डर पर घेराबंदी कर दी गई.

तय योजना के मुताबिक, उत्पाद विभाग की टीम ने छपरा के रास्ते आ रही संदिग्ध लग्जरी कार पर पैनी नजर रखनी शुरू की. जैसे ही शराब से लदी यह कार छपरा बॉर्डर पार कर मुजफ्फरपुर के रेवा पुल स्थित रेवा मुक्ति धाम के समीप पहुंची, पहले से जाल बिछाकर बैठी उत्पाद विभाग की टीम ने उसे चारों तरफ से घेरकर रोक लिया.

तलाशी में खुली पोल, 5 लाख की विदेशी शराब जब्त

लग्जरी कार को रोककर जब उसकी गहन तलाशी ली गई, तो गाड़ी के भीतर छुपाकर रखी गई भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद हुई. बरामद शराब की अनुमानित कीमत करीब 5 लाख रुपये बताई जा रही है. उत्पाद विभाग ने तुरंत कार्रवाई करते हुए मौके से लग्जरी कार को जब्त कर लिया और कार सवार दोनों दुल्हनों व उनके पतियों को हिरासत में ले लिया.

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान

पकड़े गए शराब तस्करों की पहचान हरियाणा के रोहतक जिले के शिवाजी थाना क्षेत्र के सुनारी निवासी सोनू और उसके पति अजीत तथा उसी इलाके की राखी और उसके पति दीपक के रूप में हुई है. ये दोनों जोड़े नई शादी का नाटक (या हाल ही में हुई शादी का फायदा उठाकर) कर सुरक्षा एजेंसियों को चकमा देने का प्रयास कर रहे थे.

स्थानीय शराब माफियाओं की तलाश तेज

मामले की जानकारी देते हुए उत्पाद इंस्पेक्टर दीपक कुमार सिंह ने बताया कि पकड़े गए आरोपियों से कड़ाई से पूछताछ की गई है. इस पूछताछ के आधार पर मुजफ्फरपुर और उसके आस-पास के उन स्थानीय शराब कारोबारियों और माफियाओं की पहचान की जा रही है, जिनके पास शराब की यह खेप पहुंचाई जानी थी. विभाग का दावा है कि जल्द ही इस रैकेट से जुड़े स्थानीय तस्करों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

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