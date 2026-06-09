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न डिग्री पूरी, न मिला कैंपस प्लेसमेंट; निशांत कुमार की पढ़ाई को लेकर सामने आई चौंकाने वाली जानकारी

Nishant Kumar Education: बिहार विधान परिषद चुनाव के लिए नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने जब चुनावी हलफनामा भरा तो उसमें चौंकाने वाला खुलासा हुआ, जिसके बाद उनकी शिक्षा अब चर्चा का विषय बन गई है.

By: Shristi S | Published: June 9, 2026 10:21:11 PM IST

निशांत कुमार की पढ़ाई को लेकर सामने आई चौंकाने वाली जानकारी
निशांत कुमार की पढ़ाई को लेकर सामने आई चौंकाने वाली जानकारी


Bihar Legislative Council Election: बिहार विधान परिषद चुनाव के लिए नामांकन करने वाले 10 उम्मीदवारों के चुनावी हलफनामों से कई दिलचस्प बातें सामने आई हैं. उम्मीदवारों की शिक्षा, संपत्ति, देनदारियों और पारिवारिक स्थिति के बारे में जानकारी के बीच, पूर्व सीएम और JD(U) नेता नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की शिक्षा का बैकग्राउंड चर्चा का मुख्य विषय बन गया है.

चुनावी हलफनामे के अनुसार, निशांत कुमार ने अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी नहीं की; उन्होंने इंजीनियरिंग कोर्स के आठ सेमेस्टर में से केवल पांच सेमेस्टर की पढ़ाई की थी. यह जानकारी उनके हलफनामे में दर्ज है. इस खुलासे ने चर्चा छेड़ दी है क्योंकि निशांत कुमार पहले बिहार की राजनीति में सक्रिय भूमिका से दूर रहे हैं.

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न तो डिग्री पूरी की और न ही कैंपस प्लेसमेंट मिला

संपत्ति के मामले में, निशांत कुमार ने कुल ₹4.63 करोड़ की संपत्ति घोषित की है. उनके पास दो गाड़ियां भी हैं. हालांकि, वह मैदान में सबसे अमीर उम्मीदवार नहीं हैं; यह दर्जा राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के उम्मीदवार सुनील कुमार सिंह को जाता है. उनके हलफनामे के अनुसार, उनके पास लगभग ₹54 करोड़ की संपत्ति है. उनकी पत्नी के पास लगभग 2.5 किलोग्राम सोना और 35 किलोग्राम चांदी के गहने हैं, जो उन्हें संपत्ति के मामले में अन्य सभी उम्मीदवारों से काफी आगे रखते हैं.

पवन सिंह की संपत्ति: ₹19.44 करोड़

भोजपुरी अभिनेता और BJP उम्मीदवार पवन सिंह के हलफनामे से भी महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई है. उनकी कुल संपत्ति ₹19.44 करोड़ है. 2024 के लोकसभा चुनावों के बाद से उनकी संपत्ति में लगभग ₹2.7 करोड़ की वृद्धि हुई है. उनके पास लगभग ₹4 करोड़ मूल्य की चार गाड़ियां हैं, जिनमें एक लैंड क्रूजर भी शामिल है. पवन सिंह के हलफनामे में ज्योति सिंह को उनकी पत्नी के रूप में भी बताया गया है, हालांकि इसमें यह भी उल्लेख है कि दोनों के बीच तलाक का मामला फिलहाल अदालत में लंबित है.

बीजेपी उम्मीदवारों की संपत्ति

BJP उम्मीदवार डॉ. संजय मयूख के पास ₹3.7 करोड़ की संपत्ति है. हलफनामे के अनुसार, पिछले छह वर्षों में उनकी संपत्ति में ₹2.12 करोड़ की वृद्धि हुई है. दूसरी ओर, BJP उम्मीदवार शीला पंडित सबसे अधिक कर्ज वाली उम्मीदवार के रूप में सामने आई हैं; उनके पास ₹29.68 लाख की संपत्ति है, लेकिन उन पर ₹31.13 लाख का कर्ज भी है.  BJP उम्मीदवार अनिल ठाकुर ने ₹24 लाख की संपत्ति घोषित की है.

जेडीयू उम्मीदवारों की संपत्ति

JD(U) उम्मीदवार भारती मेहता के पास कुल ₹6.34 करोड़ की संपत्ति है, जिसमें ₹89 लाख की सोने की ज्वेलरी भी शामिल है. हलफनामे से पता चलता है कि उनकी निजी संपत्ति उनके पति की संपत्ति से ज़्यादा है.

JD(U) उम्मीदवार शिवरानी देवी प्रजापति ने अपनी शैक्षणिक योग्यता 12वीं कक्षा बताई है.  उनके पति के पास केवल ₹1.5 लाख की अचल संपत्ति है. हलफनामे से पता चलता है कि उनके पास कोई गाड़ी नहीं है. लोक जनशक्ति पार्टी (राम विलास) के उम्मीदवार अशरफ अंसारी जिनके पास LLB की डिग्री है के पास ₹1.95 करोड़ की संपत्ति है.

निशांत कुमार की अधूरी इंजीनियरिंग की पढ़ाई चर्चा का विषय

बिहार विधान परिषद चुनाव के लिए उम्मीदवारों द्वारा दाखिल हलफनामों ने एक बार फिर यह दिखाया है कि चुनावी राजनीति में उम्मीदवार की शिक्षा, संपत्ति और निजी जानकारी से जुड़ी बातें कैसे सार्वजनिक हो जाती हैं. इस बार, मुख्य रूप से निशांत कुमार की अधूरी इंजीनियरिंग की पढ़ाई और सुनील कुमार सिंह के पास मौजूद भारी-भरकम संपत्ति पर ध्यान केंद्रित किया गया है.

Tags: biharnishant kumarNitish Kumar
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