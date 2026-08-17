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Ashok Dham Temple Stampede: लखीसराय के प्रसिद्ध अशोकधाम मंदिर में बिजली का तार गिरने से मची भगदड़, 7 श्रद्धालुओं की मौत, कई घायल

Lakhisarai Stampede: बिहार के लखीसराय के प्रसिद्ध अशोकधाम मंदिर में  एक दर्दनाक हादसा हो गया. सावन के तीसरे सोमवार पर भगवान शिव के जलाभिषेक के लिए पहुंचे थे, इसी दौरान श्रद्धालुओं के बीच बिजली का तार गिरने से अचानक भगदड़ मच गई.

By: Sohail Rahman | Published: August 17, 2026 8:13:36 AM IST

बिहार के लखीसराय में मची भगदड़
बिहार के लखीसराय में मची भगदड़


Lakhisarai Stampede: बिहार के लखीसराय के प्रसिद्ध अशोकधाम मंदिर में  एक दर्दनाक हादसा हो गया. सावन के तीसरे सोमवार पर भगवान शिव के जलाभिषेक के लिए पहुंचे थे, इसी दौरान श्रद्धालुओं के बीच बिजली का तार गिरने से अचानक भगदड़ मच गई. इस हादसे में सात श्रद्धालुओं की मौत हो गई, जबकि एक दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए.

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Ashok Dham Temple Stampede: लखीसराय के प्रसिद्ध अशोकधाम मंदिर में बिजली का तार गिरने से मची भगदड़, 7 श्रद्धालुओं की मौत, कई घायल

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Ashok Dham Temple Stampede: लखीसराय के प्रसिद्ध अशोकधाम मंदिर में बिजली का तार गिरने से मची भगदड़, 7 श्रद्धालुओं की मौत, कई घायल
Ashok Dham Temple Stampede: लखीसराय के प्रसिद्ध अशोकधाम मंदिर में बिजली का तार गिरने से मची भगदड़, 7 श्रद्धालुओं की मौत, कई घायल
Ashok Dham Temple Stampede: लखीसराय के प्रसिद्ध अशोकधाम मंदिर में बिजली का तार गिरने से मची भगदड़, 7 श्रद्धालुओं की मौत, कई घायल
Ashok Dham Temple Stampede: लखीसराय के प्रसिद्ध अशोकधाम मंदिर में बिजली का तार गिरने से मची भगदड़, 7 श्रद्धालुओं की मौत, कई घायल