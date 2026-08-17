Ashok Dham Temple Stampede: लखीसराय के प्रसिद्ध अशोकधाम मंदिर में बिजली का तार गिरने से मची भगदड़, 7 श्रद्धालुओं की मौत, कई घायल

Lakhisarai Stampede: बिहार के लखीसराय के प्रसिद्ध अशोकधाम मंदिर में एक दर्दनाक हादसा हो गया. सावन के तीसरे सोमवार पर भगवान शिव के जलाभिषेक के लिए पहुंचे थे, इसी दौरान श्रद्धालुओं के बीच बिजली का तार गिरने से अचानक भगदड़ मच गई. इस हादसे में सात श्रद्धालुओं की मौत हो गई, जबकि एक दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए.
लखीसराय,अशोक धाम मंदिर में बड़ा हादसा*
*अशोक धाम मंदिर में मची भगदड़, 7 की मौत*
*भगदड़ में 12 श्रद्धालु घायल*
*सभी घायलों को भेजा गया सदर अस्पताल*
भीड़ अधिक होने और बैरिकेडिंग टूटने से भगदड़
प्रशासन के अधिकारी और पुलिस जवान मौजूद
तीसरी सोमवारी को लेकर उमड़ी है भीड़ pic.twitter.com/kQnziZ8hY1
— Shakti Singh/शक्ति सिंह (@singhshakti1982) August 17, 2026
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