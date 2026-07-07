Home > क्राइम > 13 साल बाद कुवैत से लौटे पति का खौफनाक अंत, फिर प्रेमी संग मिलकर मिटाए हत्या के सबूत; पुलिस के सामने कबूला- ‘मुझे गैर-मर्दों की आदत हो गई थी’…!

13 साल बाद कुवैत से लौटे पति का खौफनाक अंत, फिर प्रेमी संग मिलकर मिटाए हत्या के सबूत; पुलिस के सामने कबूला- ‘मुझे गैर-मर्दों की आदत हो गई थी’…!

बिहार के किशनगंज में अपने प्रेमी के साथ पति की हत्या की साजिश रचने वाली पत्नी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. शुरुआती पूछताछ ने पत्नी ने चोरी की मनगढंत कहानी बताई थी लेकिन पुलिस की सख्ती के बाद उसने सब उगल दिया और 13 साल के अकेलेपन के दौरान अपने पुराने अवैध रिश्तों को लेकर भी खुलासे किए.

By: Kajal Jain | Published: July 7, 2026 1:21:44 PM IST

13 साल बाद कुवैत से लौटे पति का खौफनाक अंत; किशनगंज पुलिस के सामने कबूला- 'मुझे गैर-मर्दों की आदत हो गई थी'... प्रेमी संग रची थी साजिश!
13 साल बाद कुवैत से लौटे पति का खौफनाक अंत; किशनगंज पुलिस के सामने कबूला- 'मुझे गैर-मर्दों की आदत हो गई थी'... प्रेमी संग रची थी साजिश!


बिहार के किशनगंज से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां पत्नी डेजी परवीन ने अपने प्रेमी अनवर के साथ मिलकर पति रिज़वान की हत्या करवा दी.पति 13 साल बाद विदेश से लौटा था और पत्नी को अपने अवैध संबंधों के राज खुलने का डर था. पत्नी ने पुलिस के सामने कबूल किया कि शादी के कुछ दिन बाद पति उसे छोड़कर कुवैत चला गया, जिसके बाद उसके कई लोगों से अवैध संबंध बन गए. वो अपने प्रेमी से दूसरी शादी करना चाहती थी लेकिन पति के सामने राज खुलने के डर से घबराई हुई थी, इसलिए प्रेमी संग मिलकर पति को मौत के घाट उतारा और हत्या को हादसे का रूप देने के लिए लूटपाट और बदमाशों द्वारा कत्ल का रूप देने की कोशिश की. जब पत्नी डेजी से सख्ती के साथ पूछताछ हुई तो उसने बताया कि पति की हत्या और अवैध संबंधों के पीछे कारणों को लेकर कहा कि उसे गैर-मर्दों की आदत हो गई.

शादी के बाद छोड़कर चला गया था पति

पुलिस की पूछताछ में 33 वर्षीय डेजी ने खुलासा किया उसकी शादी साल 2013 में रिजवान से हुई थी जिसके बाद वो माता-पिता से अलग बिशनपुर इलाके की जमीन पर रहने आ गया. शादी के 18 दिन बाद कुवैत से मालिक का फोन आने पर रिजवान वापस चला गया. डेजी ने बताया कि गांव में वो अकेली रहने लगी. कभी-कभी सास-ससुर हाल-चील लेने आते थे लेकिन उन्होंने भी आना-जाना बंद कर दिया. इधर पति रिजवान भी 2-2 साल में पास आता था. इस दौरान दो बच्चे हुए जिसमें एक बेटा 12 साल और बेटी 8 साल की है.

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पुलिस के सामने किया चौंकाने वाला खुलासा

डेली ने पुलिस के सामने अपना जुर्म कबूलते हुए बताया कि आप को लगता है कि मेरे 6 प्रेमी हैं लेकिन पिछले 13 सालों में मेरी जिंदगी में कई लोग आए. मैं कई मर्दों के जंजाल में फंसी हूं. रिजवान शादी के 13 में एक दिन भी ठीक से नहीं रहा. रिजवान के पीछे से उसके दोस्त, रिश्तेदार और पहचान वाले घर आने लगे. मैं बदनामी के डर से चुप रही और अकेले गुमनामी में जिंदगी बिताने लगी. फिर धीरे-धीरे मुझे गैर-मर्दों की आदत हो गई. इस बार जब रिजवान कुवैत वापस नहीं गया तो मुझे भेद खुलने का डर लगा और दोस्त अनवर के साथ उसे रास्ते से हटाने की प्लानिंग कर दी.

पति ने की दूसरी शादी, तो पत्नी ने कर दी हदें पार

पुलिस की पूछताछ में डेजी ने बताया कि पति रिजवान का दोस्त आफताब भी अक्सर किसी न किसी बहाने घर आता रहता था. कुछ साल बाद साल 2019 में वो एक पुराने दोस्त अनवर के संपर्क में आई. इसी बीच डेजी को रिजवान की दूसरी शादी का पता चला और वो टूट गई. अपने दोस्त अनवर से नजदीकियां बड़ाने लगी. अनवर को शादी के लिए राजी किया और बदले में अनवर ने डेजी के बच्चों को अपनाने की हामी भर दी. दोनों एक-दूसरे के सुख-दुख बांटने लगे लेकिन फिर रिजवान की कुवैत वाली नौकरी चली गई और वो वापस लौट आया जिसके बाद डेजी अपने और अनवर के रिश्ते का राज खुलने डर रही थी.

क्यों रची पति की हत्या की साजिश

आरोपी पत्नी डेजी परवीन बताती है कि उसके पति रिजवान को नहीं पता था कि पत्नी की जिंदगी इतनी बदल चुकी है. और वो अब हमेशा के लिए वापस आ गया था लेकिन वो अनवर के साथ रहने का फैसला कर चुकी थी. इस बात से आहत डेजी ने अपने दोस्त अनवर के साथ मिलाकर पति को रास्ते से हटाने की साजिश रची. यह पूरा घटनाक्रम 3 जुलाई को घटा, जब एक प्लानिंग के तहत अनवर लोहे की रौड लेकर घर में आया और रिजवान के सिर पर बेरहमी से एक के बाद एक वार किए. रिजवान की हत्या के बाद फोन ले जाकर बांलवाड़ी में छिपा दिया और लोहे की रौड को पानी से भरे गड्ढे में फेंक दिया.

पुलिस के सामने खुला राज़

डेली ने पुलिस को बताया कि उसने पूरे घटनाक्रम में दोस्त अनवर का साथ दिया. जब उसने घर का गेट खोला को पति जिरवान सोया हुआ था. जब लोग घर पर आने लगे तो खुद को अंजान दिखाने की कोशिश की. पुलिस को गुमराह करने के लिए चोरी की कहानी गढ़ी लेकिन पुलिस की सख्त पूछताछ में झूठ ज्यादा देर तक नहीं छिप सका. लोगों को अलग-अलग कहानी सुनाने पर पुलिस और रिश्तेदारों को डेजी पर गहरा शक हुआ. जिसके बाद पत्नी ने पति की हत्या का जुर्म कबूला. पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में भेज दिया है.

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Tags: Bihar Crime Newscrime newsExtra-Marital AffairHusband Wife disputeMarital Dispute
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