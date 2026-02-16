Home > बिहार > Bihar: 500 दुकानें जलकर खाक, बिहार में दिखा जहन्नुम की आग जैसा मंजर; करोड़ों की संपत्ति स्वाहा

Bihar: 500 दुकानें जलकर खाक, बिहार में दिखा जहन्नुम की आग जैसा मंजर; करोड़ों की संपत्ति स्वाहा

Bihar News: बिहार के कटिहार में 500 से ज्यादा छोटी-बड़ी दुकानें जलकर राख हो गई. इस आग के कारण करोड़ों की व्यावसायिक संपत्ति का नुकसान हुआ है.

By: Preeti Rajput | Published: February 16, 2026 8:18:01 AM IST

बिहार के कटिहार में 500 से ज्यादा छोटी-बड़ी दुकानें जलकर राख हो गई.
बिहार के कटिहार में 500 से ज्यादा छोटी-बड़ी दुकानें जलकर राख हो गई.


Bihar News: बिहार के कटिहार जिला से एक बेहद दर्दनाक खबर सामने आई है. कुर्सेला थाना क्षेत्र के मुख्य बाजार कुर्सेला बाजार हाट में रविवार शाम करीब 7:35 बजे अचानक भीषण आग लग गई. उस वक्त बाजार पूरी तरह भरा हुआ था. दुर्गा मंदिर के पास से शुरू हुई आग ने देखते ही देखते पूरे बाजार को अपनी चपेट में ले लिया.

You Might Be Interested In

सैकड़ों दुकानें जलकर राख

इस आग में 500 से ज्यादा छोटी-बड़ी दुकानें जलकर पूरी तरह राख हो गईं. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार आग इतनी तेजी से फैली कि दुकानदारों को सामान बचाने का मौका तक नहीं मिला. चारों तरफ अफरा-तफरी मच गई. लोग अपनी आंखों के सामने अपनी सालों की मेहनत जलते देख बेबस नजर आए. पूरे इलाके में धुएं का गुबार फैल गया.

Aaj Ka Rashifal 16 February 2026: इन्वेस्टमेंट जरा सोच-समझकर,नए काम की होगी शुरुआत, किसकी होगी पत्नी से अनबन; पढ़ें सभी 12 राशिफल

You Might Be Interested In

आग पर काबू की कोशिश

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस, थानाध्यक्ष और अंचल अधिकारी मौके पर पहुंचे. आग बुझाने के लिए कई दमकल गाड़ियां लगाई गईं और बाहर से भी अतिरिक्त गाड़ियां मंगवाई गईं. हालांकि देर रात तक आग पूरी तरह काबू में नहीं आ सकी. आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है, लेकिन शॉर्ट सर्किट की आशंका जताई जा रही है. प्रशासन ने नुकसान का आकलन शुरू कर दिया है और राहत-बचाव कार्य जारी है.

 UP Board Exam 2026: एडमिट कार्ड भूलने पर भी नहीं छूटेगा एग्जाम, परीक्षा से पहले जरूर जान लें ये अहम नियम

You Might Be Interested In
Tags: biharhome-hero-pos-4Katihar
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

किशमिश और शहद साथ मिलकर कर देंगे कमाल; जानें स्वास्थ्य...

February 15, 2026

क्या आप भी खाते हैं बेड पर खाना, जानिए कितना...

February 14, 2026

अपने पार्टनर के साथ परफेक्ट डेट नाइट पर देखें ये...

February 14, 2026

इन कामों से बचें, वरना हो जाएगा पेट में इंफेक्शन

February 13, 2026

किसी दवा कम नहीं Kiss! फायदें जान रोज करेंगे अपने...

February 13, 2026

रातभर चेहरे पर लगाएं Aloe Vera Gel, शीशे जैसी चमक...

February 12, 2026
Bihar: 500 दुकानें जलकर खाक, बिहार में दिखा जहन्नुम की आग जैसा मंजर; करोड़ों की संपत्ति स्वाहा

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Bihar: 500 दुकानें जलकर खाक, बिहार में दिखा जहन्नुम की आग जैसा मंजर; करोड़ों की संपत्ति स्वाहा
Bihar: 500 दुकानें जलकर खाक, बिहार में दिखा जहन्नुम की आग जैसा मंजर; करोड़ों की संपत्ति स्वाहा
Bihar: 500 दुकानें जलकर खाक, बिहार में दिखा जहन्नुम की आग जैसा मंजर; करोड़ों की संपत्ति स्वाहा
Bihar: 500 दुकानें जलकर खाक, बिहार में दिखा जहन्नुम की आग जैसा मंजर; करोड़ों की संपत्ति स्वाहा