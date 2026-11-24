Bihar Jharkhand Earthquake: सुबह-सुबह बिहार से लेकर नेपाल तक की धरती कांप उठी. जी हाँ यहां तेज भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं. भूकंप के डेटा के मुताबिक, मंगलवार सुबह करीब 7 बजे नेपाल में 5.3 मैग्नीट्यूड का भूकंप आने के बाद बिहार और नेपाल के कई जिलों में झटके महसूस किए गए. भूकंप के डेटा में 24 नवंबर, 2026 को सुबह 7.02.47 बजे IST पर भूकंप रिकॉर्ड किया गया, जिसका एपिसेंटर नेपाल में था. बिहार के कई जिलों में झटके महसूस किए गए, हालांकि प्रभावित इलाकों के बारे में और जानकारी का इंतज़ार है.

महसूस हुए तेज झटके

मौजूद भूकंप पैरामीटर के मुताबिक, भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 5.3 मापी गई और यह 20 किलोमीटर की गहराई पर आया. भूकंप के रिकॉर्ड किए गए कोऑर्डिनेट 27.855 डिग्री नॉर्थ लैटीट्यूड और 87.909 डिग्री ईस्ट लॉन्गीट्यूड थे. भूकंप के बाद प्रॉपर्टी के नुकसान या किसी के घायल होने की तुरंत कोई जानकारी नहीं मिली.

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कहां-कहां महसूस हुए भूकंप के झटके ?

इसके अलावा, न्यूज़ एजेंसी PTI ने इंडिया मेटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट की भूकंप से जुड़ी जानकारी शेयर की, जिसमें बताया गया कि भूकंप की तीव्रता 5.3 थी, जो सिक्किम में मंगन से 67 km पश्चिम-उत्तर-पश्चिम में था. IANS के मुताबिक, नेपाल के कोशी प्रांत में लेलेप के पास सुबह करीब 7.02 बजे 5.4 तीव्रता का भूकंप आया. भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और चीन के कुछ हिस्सों में झटके महसूस किए गए. पश्चिम बंगाल में, दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी समेत उत्तर बंगाल के कई हिस्सों में झटके महसूस किए गए. खबर है कि भूकंप के बाद जलपाईगुड़ी के लोगों में घबराहट फैल गई.