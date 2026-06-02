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इश्क में राखी से बना राहुल! नयनश्री ने जेंडर चेंज करवाने के लिए 8 लाख किए खर्च, फिर लिए 7 फेरे

Bihar BPSC Teacher Love Story: बिहार के जमुई जिले से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. जहां 2 लड़कियों को आपस में प्रेम हो गया. इसके बाद राखी ने अपना जेंडर चेंज करवाया और राहुल बनकर नयनश्री के साथ शादी की.

By: Sohail Rahman | Published: June 2, 2026 11:11:51 AM IST

बिहार में जेंडर बदलकर राखी से बना राहुल, फिर बीपीएससी शिक्षक नयनश्री से की शादी
बिहार में जेंडर बदलकर राखी से बना राहुल, फिर बीपीएससी शिक्षक नयनश्री से की शादी


Bihar BPSC Teacher Love Story: बिहार के जमुई जिले से एक अनोखी प्रेम कहानी सामने आई है. जहां लड़के को लड़की से नहीं, बल्कि 2 लड़कियों को आपस में प्रेम हो गया. क्योंकि दोनों लड़कियां थीं, इसलिए राखी ने अपना जेंडर बदलने का फैसला किया. ऐसा करने के लिए उन्होंने 8 लाख रुपये का लोन लिया और इस तरह अपनी प्रेम कहानी को शादी तक पहुंचाया.

बताया जा रहा है कि बीपीएससी टीचर नयनश्री (22) ने छह महीने पहले अपनी चचेरी बहन राखी (23) का जेंडर बदलने में मदद की थी. राखी अब राहुल बन गई है.

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हिंदू रीति-रिवाज से की शादी

जेंडर चेंज कराने के बाद राखी उर्फ राहुल ने नयनश्री से हिंदू रीति-रिवाजों के अनुसार शादी और राहलु ने नयनश्री की मांग में सिंदूर भरा. बताया जा रहा है कि यह पूरी घटना जमुई जिले के लक्ष्मीपुर ब्लॉक की है. हरला गांव की बीपीएससी टीचर नयनश्री और राखी कुमारी एक साथ पली-बढ़ीं और बचपन से ही साथ-साथ खेलती थीं. इसके अलावा, जानकारी सामने आ रही है कि दोनों ने एक साथ पढ़ाई की और 2019 में एक साथ ही मैट्रिक की परीक्षा भी पास की. मैट्रिक पास करने के बाद नयनश्री ने आगे की पढ़ाई के लिए पटना जाने की इच्छा जताई.

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पटना में रहकर दोनों ने की पढ़ाई

शुरू में अकेले जवान लड़की को घर से बाहर पढ़ाई के लिए भेजने में परिवार वाले हिचकिचा रहे थे. हालांकि जब पता चला कि राखी (जो अब राहुल है) भी अपनी पढ़ाई के लिए पटना जाना चाहती है तो दोनों परिवारों ने अफनी सहमति दे दी. दोनों बहनों ने मिलकर एक कमरा किराए पर लिया और अपनी पढ़ाई शुरू कर दी. क्योंकि दोनों को लड़कियां ही समझा जाता था. इसलिए उनके परिवारों को उनके रिश्ते को लेकर कभी कोई शक नहीं हुआ.

लोन लेकर करवाया जेंडर चेंज

पटना में पढ़ाई के दौरान नयनश्री और राखी कुमारी ने बीपीएससी टीचल भर्ती परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी. इस दौरान इन दोनों का रिश्ता और गहरा हो गया और धीरे-धीरे दोनों में प्यार हो गया. 2025 में नयनश्री को बीपीएससी टीचर की नौकरी मिल गई. फिलहाल नयनश्री लक्ष्मीपुर ब्लॉत में स्थित मेदनीपुर के प्राइमेरी स्कूल में टीचर के तौर पर अपनी सेवा दे रही है.

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नौकरी मिलने के बाद नयनश्री ने राखी से शादी की बात छेड़ी. दोनों ही शादी के बंधन में बंधने के लिए बेताब थे. इसके बाद नयनश्री ने जैसे ही राखी को जेंडर चेंज करवाने का सुझाव दिया तो राखी तुरंत मान गई. राखी कुमारी से राहुल बनने की प्रक्रिया 6 महीने पहले शुरू हुई. इसके लिए नयनश्री ने लगभग 8 लाख रुपये खर्च किए, जिसमें से कुछ रकम उन्होंने लेकर जुटाई. नयनश्री ने यह लोन अपने नाम पर लिया था.

Tags: bihar news
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