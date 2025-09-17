PM Modi का ‘जबरा फैन’ हुआ बिहार का ये लड़का, जन्मदिन पर दिया ऐसा तोहफा; देख फटी रह जाएंगी आंखें
PM Modi 75th Birthday: जमुई के कलाकार कुमार दुष्यंत ने पीएम मोदी के 75वें जन्मदिन पर 5 सेंटीमीटर के पीपल पत्ते पर तीन चित्र उकेरे. दो घंटे में बनी इस अनूठी कलाकृति को खूब सराहना मिली.

By: Mohammad Nematullah | Published: September 17, 2025 9:12:06 AM IST

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 75वें जन्मदिन पर देशभर में बधाई संदेश और विभिन्न कार्यक्रम आयोजित होने को है. इस अवसर पर बिहार के जमुई ज़िले के स्थानीय कलाकार कुमार दुष्यंत ने एक अनोखा तोहफ़ा पेश किया. उन्होंने महज़ 5 ​​सेंटीमीटर लंबे पीपल के पत्ते पर प्रधानमंत्री मोदी की तीन अलग-अलग तस्वीरें उकेरे. कुमार दुष्यंत की इस कलाकृति ने सभी का ध्यान खींचा है. बेहद बारीकी और धैर्य से बनाए गए इन चित्रों को पूरा करने में उन्हें लगभग दो घंटे का समय लगा. इस दौरान उन्होंने न सिर्फ़ अपनी कला का प्रदर्शन किया, बल्कि इस ख़ास अंदाज़ में प्रधानमंत्री के प्रति सम्मान और शुभकामनाएं भी व्यक्त किया.

अद्भुत धैर्य और कौशल की मिसाल

पीपल का पत्ता बेहद नाज़ुक होता है, जिस पर कलाकृति बनाना आसान नहीं होता. ज़रा सी चूक पूरी मेहनत पर पानी फेर सकती है. लेकिन कुमार दुष्यंत ने इस चुनौती को स्वीकार किया और अपनी सटीकता से पीएम मोदी की तीन तस्वीरें उकेरे. उनके इस काम को स्थानीय लोगों के साथ-साथ सोशल मीडिया पर भी खूब सराहना मिल रही है.

प्रधानमंत्री के लिए अनोखा उपहार

दुष्यंत ने कहा कि यह उनके जीवन की सबसे खास कलाकृति है, जिसे उन्होंने प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर समर्पित किया है. उन्होंने बताया कि वह लंबे समय से माइक्रो आर्ट का अभ्यास कर रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी को प्रेरणा स्रोत मानते हैं. उनके अनुसार, मोदी जी ने विश्व मंच पर देश को एक नई पहचान दिलाई है. यह मेरी ओर से उनके प्रति सम्मान और शुभकामनाओं का प्रतीक है.

स्थानीय और राष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसा

जमुई के लोगों ने कलाकार की इस अनोखी प्रस्तुति पर गर्व व्यक्त किया. कई लोगों ने कहा कि ये बिहार की प्रतिभा का प्रतीक है और इसे बड़े पैमाने पर पहचान मिलनी चाहिए. दुष्यंत की यह कलाकृति सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रही है, जहां लोग इसे प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर सबसे अनोखे उपहारों में से एक बता रहे हैं.

कला और संस्कृति का संदेश

कुमार दुष्यंत की यह कलाकृति न केवल प्रधानमंत्री के लिए एक शुभकामना है, बल्कि ये संदेश भी देती है कि कला के माध्यम से विचारों और भावनाओं को अनूठे रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है. उनके कार्य ने यह साबित किया कि सीमित संसाधनों और छोटे कैनवास पर भी बड़ा संदेश दिया जा सकता है.

