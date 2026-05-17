कड़ी सुरक्षा के बीच आज होगी ITI CAT 2026 की परीक्षा, फुल शर्ट और जूते पहनने पर नहीं मिलेगी एंट्री!

Bihar ITI CAT Exam 2026: बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगी परीक्षा बोर्ड (BCECEB) द्वारा आयोजित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान प्रतियोगी प्रवेश परीक्षा (ITI CAT-2026) आज यानी रविवार (17 मई, 2026) को राज्य के अलग-अलग जिलों में बनाए गए परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी. परीक्षा शांतिपूर्ण और कदाचार- मुक्त तरीके से संपन्न हो, इसके लिए प्रशासन ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली है. जानकारी के अनुसार, परीक्षा सुबह 11 बजे से दोपहर 1:15 बजे तक निर्धारित है.

सबसे दिलचस्प बात है कि अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तरह इस परीक्षा में भी उम्मीदवारों के लिए एक विशिष्ट ड्रेस कोड भी निर्धारित किया गया है.

परीक्षार्थियों को दिए गए ये निर्देश

बोर्ड के निर्देशों के अनुसार, परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्रों पर केवल चप्पल और आधी आस्तीन वाली शर्ट या कुर्ती पहनकर ही पहुंचना होगा. जो उम्मीदवार निर्धारित ड्रेस कोड का पालन करने में विफल रहेंगे, उन्हें केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी. सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक हस्तक्षेप या नकल की संभावना को समाप्त करने के लिए सभी परीक्षा केंद्रों पर सिग्नल जैमर लगाए गए हैं. इसके अलावा, जानकारी सामने आ रही है कि पूरी परीक्षा प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी की जाएगी. सभी उम्मीदवारों को उनके संबंधित रोल नंबरों के अनुसार उनकी निर्धारित सीटों पर बैठाया जाएगा.

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केंद्र अधीक्षकों को दिए गए ये निर्देश

इसके अलावा, केंद्र अधीक्षकों को निर्देश दिया गया है कि वे परीक्षा शुरू होने से आधे घंटे पहले उम्मीदवारों की उपस्थिति में गोपनीय परीक्षा सामग्री वाले सीलबंद बक्सों को खोलें. इसके अलावा, प्रत्येक परीक्षा कक्ष में परीक्षार्थियों की पहचान विशेष रूप से उनके चेहरे की बनावट का उनके प्रवेश पत्र की ‘केंद्र प्रति’ (Center Copy) पर लगी तस्वीर के साथ अनिवार्य रूप से मिलान किया जाना चाहिए, ताकि किसी भी प्रतिरूपक (नकली परीक्षार्थी) के प्रवेश को रोका जा सके.

पर्यवेक्षकों को दिए गए ये निर्देश

तो वहीं, दूसरी तरफ परीक्षा केंद्रों पर तैनात पर्यवेक्षकों को भी विशेष निर्देश जारी किए गए हैं. उन्हें निर्देश दिया गया है कि वे परीक्षा बोर्ड द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों का कड़ाई से और अक्षरशः पालन सुनिश्चित करें. प्रशासन ने यह स्पष्ट कर दिया है कि परीक्षा के दौरान किसी भी प्रकार की अनियमितता या कदाचार बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

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