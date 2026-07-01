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बिहार में 12 आईपीएस अधिकारियों का हुआ तबादला, लिस्ट में डीजी से लेकर एसडीपीओ तक का नाम

Bihar IPS Transfer: बिहार में पुलिस प्रशासन में बड़े फेरबदल की जानकारी सामने आ रही है. बिहार सरकार ने 12 आईपीएस अधिकारियो का तबादला कर दिया गया है.

By: Sohail Rahman | Published: July 1, 2026 3:57:19 PM IST

बिहार में 12 आईपीएस अधिकारियों का हुआ तबादला
बिहार में 12 आईपीएस अधिकारियों का हुआ तबादला


Bihar IPS Transfer: बिहार से बड़ी खबर सामने आ रही है. जहां पुलिस प्रशासन में बड़े फेरबदल की जानकारी सामने आ रही है. बिहार सरकार ने 12 आईपीएस अधिकारियों का तबादला कर दिया गया है. गृह विभाग (पुलिस शाखा) की ओर से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, डायरेक्टर जनरल (DG) से लेकर सब-डिविजनल पुलिस ऑफिसर (SDPO) स्तर तक के अधिकारियों की नई पोस्टिंग की गई है. सरकार का मकसद पुलिस सिस्टम को ज्यादा असरदार और जवाबदेह बनाना है.

1991 बैच की IPS अधिकारी प्रीता वर्मा को होम गार्ड्स और फायर सर्विसेज का डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया है.

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निर्मल कुमार आजाद को मिली नई जिम्मेदारी

वहीं, निर्मल कुमार आजाद (1994 बैच) को डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस (ट्रेनिंग) की भूमिका के साथ-साथ प्रोहिबिशन और स्टेट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है. कई सीनियर अधिकारियों को अतिरिक्त जिम्मेदारियां दी गई हैं. 1995 बैच के पंकज कुमार दराद को बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम का अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक बनाया गया है.

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सुधांशु कुमार को मिली अतिरिक्त जिम्मेदारी

सुधांशु कुमार को ADG (ट्रैफिक) का प्रभार और साथ ही स्पेशल विजिलेंस यूनिट की अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है. अमृत राज को ADG (ATS) और कारे सुहिता अन्नपूर्णा को ADG (लॉ एंड ऑर्डर) नियुक्त किया गया है. इसके अलावा, सरकार ने राजेश कुमार को IG (STF), पंकज कुमार राज को IG (रेल) और एस. प्रेमलता को बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस का आईजी नियुकत किया गया है. इसके अलावा, अगर युवा अधिकारियों की बात करें तो गरिमा को बीएसएपी-9 जमालपुर का समादेष्टा, शिवम ठाकुर को ग्रामीण एसपी मधुबनी और कोमल मीणा को पटना में एसडीपीओ-2 विधि व्यवस्था की जिम्मेदारी दी गई है.

गृह मंत्रालय ने जारी किए निर्देश

गृह विभाग ने सभी तबादला किए गए अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे अपनी नई पोस्टिंग वाली जगहों पर तुरंत ड्यूटी संभालें. सरकार का मानना ​​है कि प्रशासनिक स्तर पर किए गए इस बड़े फेरबदल से लॉ एंड ऑर्डर और पुलिसिंग को मज़बूत करने में मदद मिलेगी.

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Tags: bihar news
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