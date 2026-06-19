Bihar Ias Transfer: बिहार में रातो रात बदल गए पटना से लेकर नालंदा तक के DM, 48 अधिकारियों का ट्रांसफर; क्या सीएम सम्राट करने वाले हैं कुछ बड़ा?

Bihar: बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने एडमिनिस्ट्रेटिव अधिकारियों में बड़ा फेरबदल किया है. पटना, भागलपुर और मुजफ्फरपुर समेत कई जिलों के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट (DM) बदले गए हैं. जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने गुरुवार रात 21 IAS (इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस) अधिकारियों की ट्रांसफर लिस्ट जारी की. इससे कुछ देर पहले 27 IPS अधिकारियों का भी ट्रांसफर किया गया था.

जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की तरफ से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक, 1996 बैच के IAS अधिकारी आनंद किशोर को एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज डिपार्टमेंट का एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बनाया गया है. 1997 बैच के IAS अधिकारी रॉबर्ट एल. चोग्थू को माइनॉरिटी अफेयर्स डिपार्टमेंट से पार्लियामेंट्री अफेयर्स डिपार्टमेंट का प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाया गया है.

2007 बैच के IAS अधिकारी मोहम्मद सोहेल को माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी बनाया गया है. वह जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी और इन्वेस्टिगेशन कमिश्नर का एडिशनल चार्ज भी संभालेंगे.

त्यागराजन BSEB के चेयरमैन

पटना के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट त्यागराजन का ट्रांसफर बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के चेयरमैन के पद पर किया गया है. वह हेल्थ डिपार्टमेंट के स्पेशल सेक्रेटरी का चार्ज भी संभालेंगे. इसी तरह, खगड़िया के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नवीन कुमार को प्रोहिबिशन, एक्साइज और रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट का स्पेशल सेक्रेटरी बनाया गया है. वह इन्फॉर्मेशन और पब्लिक रिलेशन्स डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी का एडिशनल चार्ज भी संभालेंगे.

पटना का नया DM कौन?

नालंदा के DM कुंदन कुमार का पटना ट्रांसफर कर दिया गया है. वह अब पटना के नए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट (DM) होंगे. वहीं, मुजफ्फरपुर के DM सुब्रत कुमार सेन को बिहार मेडिकल सर्विसेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन लिमिटेड का मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया है. 2013 बैच के IAS ऑफिसर धर्मेंद्र कुमार को बिहार स्टेट ब्रिज कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड का चेयरमैन बनाया गया है.

जहानाबाद और नालंदा में नए DM

हेल्थ डिपार्टमेंट के स्पेशल सेक्रेटरी छिरिड़ वाई. भूटिया का ट्रांसफर कर उन्हें जहानाबाद का नया DM बनाया गया है. रोहतास की DM उदिता सिंह का भी ट्रांसफर कर उन्हें नालंदा का नया डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनाया गया है. सौरभ जोरवाल का भी ट्रांसफर

ईस्ट चंपारण के DM सौरभ जोरवाल का ट्रांसफर करते हुए सरकार ने उन्हें साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड का मैनेजिंग डायरेक्टर (MD) बनाया है.

अंशुल बांका के नए DM

2016 बैच के IAS ऑफिसर अंशुल अग्रवाल को बांका जिले का नया DM बनाया गया है. अब तक वे प्रोहिबिशन, एक्साइज एंड रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में एक्साइज कमिश्नर कम इंस्पेक्टर जनरल ऑफ रजिस्ट्रेशन के पद पर तैनात थे.

अलंकृता भागलपुर, गौरव मुजफ्फरपुर के नए DM

जहानाबाद की DM अलंकृता पांडे का ट्रांसफर भागलपुर के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के तौर पर किया गया है. 2017 बैच के IAS ऑफिसर कुमार गौरव मुजफ्फरपुर जिले के नए DM होंगे, उन्हें स्टेट हेल्थ कमिटी के एडिशनल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के पद से ट्रांसफर किया गया है.

गोपालगंज और ईस्ट चंपारण में DM कौन होगा?

कॉन्फेड के MD समीर सौरभ को गोपालगंज का नया DM बनाया गया है. इस बीच, 2019 बैच के IAS ऑफिसर सौरभ सुमन यादव ईस्ट चंपारण (मोतिहारी) के नए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होंगे, उन्हें एग्रीकल्चर डायरेक्टर के पद से ट्रांसफर किया गया है. जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर प्रीति को इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज का डायरेक्टर बनाया गया है.

खगड़िया के नए DM

2019 बैच के IAS ऑफिसर नवीन कुमार किशनगंज के नए DM होंगे, उन्हें बिहार एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल से ट्रांसफर किया गया है. इसी तरह, एलिमेंट्री एजुकेशन डायरेक्टर के पद पर तैनात विक्रम वीरकर का ट्रांसफर करके खगड़िया का नया DM बनाया गया है.

मुख्यमंत्री सेक्रेटेरिएट में जॉइंट सेक्रेटरी के पद पर तैनात IAS ऑफिसर दीपक कुमार मिश्रा का रोहतास DM के पद पर ट्रांसफर किया गया है. रेवेन्यू एंड लैंड रिफॉर्म्स डिपार्टमेंट की स्पेशल ऑफिसर चंद्रिमा अत्री को सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट का डायरेक्टर बनाया गया है.