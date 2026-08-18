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Bihar IAS Transfer: बिहार में रातों-रात बड़ा फेरबदल! AK-47 से फायरिंग के बाद बड़ा एक्शन; 17 IAS अधिकारियों का भी तबादला

Bihar IAS Transfer: बिहार से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, दरअसल, बिहार में रातों-रात बड़े पैमाने पर प्रशासनिक फेरबदल किया गया है. राज्य सरकार द्वारा सीनियर IAS अधिकारियों का तबादला कर दिया गया. बिहार सरकार ने सोमवार देर रात यानी 17 अगस्त को IAS अधिकारियों में बड़ा फेरबदल किया,

By: Heena Khan | Last Updated: August 18, 2026 12:23:18 PM IST

बिहार में 17 आईएएस का ट्रांसफर
बिहार में 17 आईएएस का ट्रांसफर


Bihar IAS Transfer: बिहार से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, दरअसल, बिहार में रातों-रात बड़े पैमाने पर प्रशासनिक फेरबदल किया गया है. राज्य सरकार द्वारा सीनियर IAS अधिकारियों का तबादला कर दिया गया. बिहार सरकार ने सोमवार देर रात यानी 17 अगस्त को IAS अधिकारियों में बड़ा फेरबदल किया, जिसमें सात जिलों के जिलाधिकारियों DM को बदला गया और अहम विभागों की जिम्मेदारियां फिर से सौंपी गईं. जिले में छात्रों के विरोध-प्रदर्शन के दौरान AK-47 से फायरिंग की हालिया घटना के बाद सिवान के DM विवेक रंजन मैत्रेय को हटा दिया गया है. भोजपुर में मनोज कुमार मीना को नया DM नियुक्त किया गया है, जिन्होंने तनय सुल्तानिया की जगह ली है. यह फेरबदल भरत एनकाउंटर और जिले में प्रशासन की बढ़ती सक्रियता के बीच किया गया है.

वरिष्ठ अधिकारियों को अहम विभागों की जिम्मेदारी

सरकार ने कई प्रधान सचिवों, अतिरिक्त मुख्य सचिवों और सचिव स्तर के अधिकारियों की पोस्टिंग में भी बदलाव किया है. पंकज कुमार को गृह विभाग का प्रधान सचिव नियुक्त किया गया है, जबकि राजेश कुमार को पटना डिवीजन का नया कमिश्नर बनाया गया है. वित्त, शिक्षा और ग्रामीण विकास विभागों में भी फेरबदल कई अन्य विभागों में भी वरिष्ठ अधिकारियों की जिम्मेदारियां बदली गई हैं, जिनमें वित्त, ग्रामीण विकास, शिक्षा, सतर्कता, समाज कल्याण, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण और मद्य निषेध विभाग शामिल हैं.

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इन अधिकारीयों का हुआ तबादला 

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ट्रांसफर लिस्ट में 1995 बैच के IAS अधिकारी अरविंद कुमार चौधरी को BIPARD (पटना) का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है. बता दें कि वो अभी कैबिनेट सचिवालय में अतिरिक्त मुख्य सचिव के तौर पर काम कर रहे हैं. वहीं, H.R. श्रीनिवास (1996 बैच) को ग्रामीण विकास विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव की जिम्मेदारी दी गई है; वे सामान्य प्रशासन विभाग के लिए जांच आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार भी संभालेंगे.

चंद्रशेखर सिंह, जो पहले जल संसाधन विभाग के सचिव थे, उन्हें लघु जल संसाधन विभाग के सचिव की अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है. नवदीप शुक्ला, जो युवा रोजगार और कौशल विकास विभाग में विशेष सचिव के तौर पर काम कर रहे थे, उन्हें बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के निदेशक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है. इसके अलावा, राजेश कुमार को पटना का आयुक्त नियुक्त किया गया है. विनय कुमार को वित्त विभाग का प्रधान सचिव और मयंक बडवाडे को सतर्कता विभाग का प्रधान सचिव नियुक्त किया गया है. मुख्यमंत्री के सचिव संजय सिंह को मद्यनिषेध, उत्पाद और निबंधन विभाग का सचिव नियुक्त किया गया है.

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इन्हे किया गया DM नियुक्त 

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बिहार के सीतामढ़ी, बेगूसराय, भोजपुर, कैमूर और सिवान जिलों में नए जिला मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं. नए नियुक्त अधिकारी हैं: सिवान के लिए विजय प्रकाश मीणा; भोजपुर के लिए मनेश कुमार मीणा (निदेशक, खान); बेगूसराय के लिए रिची पांडे; सीतामढ़ी के लिए तनाय सुल्तानिया; और कैमूर के लिए अनुराग कुमार. इस आदेश के तहत नवीन कुमार को मद्यनिषेध विभाग में उनकी अतिरिक्त जिम्मेदारी से मुक्त किया गया है. विनोद सिंह गुंजियाल को समाज कल्याण विभाग के सचिव का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, साथ ही उन्हें शिक्षा विभाग के प्रभार से मुक्त किया गया है. कार्तिकेय धनजी को PHED विभाग के सचिव की जिम्मेदारी सौंपी गई है. रोशन, जो अभी उच्च शिक्षा विभाग में सचिव हैं, उन्हें शिक्षा विभाग का प्रभार दिया गया है.

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Tags: bihar newshome-hero-pos-3IAS Transfer
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