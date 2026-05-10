बिहार में सत्ता के साथ-साथ सिस्टम में भी बदलाव, सम्राट सरकार ने IAS-IPS तबादलों से बदली प्रशासन तस्वीर

Bihar IAS-IPS Transfer: बिहार में कैबिनेट विस्तार के बाद, नौकरशाही में भी एक बड़ा फेरबदल हुआ है. रविवार को यानी आज बिहार में 12 IAS और 16 IPS अधिकारियों का तबादला किया गया. इन तबादलों के साथ ही मुख्यमंत्री सचिवालय में हुए फेरबदल की तस्वीर भी साफ हो गई है. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी अब CMO के भीतर एक नई टीम तैयार कर रहे हैं.

आज हुए फेरबदल में, मुख्यमंत्री सचिवालय के दो अधिकारियों की जिम्मेदारियों में बदलाव किया गया. लोकेश सिंह और संजय कुमार को अब सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है; इन्होंने कुमार रवि और डॉ. चंद्रशेखर की जगह ली है, जो पहले मुख्यमंत्री के सचिव के रूप में कार्यरत थे. लोकेश सिंह और संजय कुमार दोनों ही मुख्यमंत्री सचिवालय में सचिव का अतिरिक्त प्रभार संभालेंगे. कुमार रवि और चंद्रशेखर दोनों को ही नीतीश के करीबी अधिकारियों में गिना जाता है.

नीतीश के करीबी आनंद को वित्त विभाग की जिम्मेदारी वापस ली गई

इसके अलावा, नीतीश कुमार के एक और करीबी अधिकारी आनंद किशोर को वित्त विभाग के सचिव पद की जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया गया है. वे बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष के अपने मुख्य दायित्व के साथ-साथ वित्त विभाग का अतिरिक्त प्रभार भी संभाल रहे थे. IAS अधिकारी कुमार रवि, जो मुख्यमंत्री के सचिव के रूप में कार्यरत थे, उन्हें अब स्वास्थ्य विभाग में सचिव की जिम्मेदारी सौंपी गई है. बिहार के प्रशासनिक गलियारों में, कुमार रवि को एक कर्मठ और भरोसेमंद अधिकारी माना जाता है. वे बिहार कैडर के प्रमुख IAS अधिकारियों में से एक हैं.

इस बीच, दूसरे सचिव, डॉ. चंद्रशेखर को जल संसाधन विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है. नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री कार्यकाल के दौरान CMO में कार्यरत अधिकारियों में से, अब केवल प्रधान सचिव दीपक कुमार और OSD गोपाल सिंह ही CMO में शेष रह गए हैं. खबरों के अनुसार, दीपक कुमार सलाहकार के तौर पर NITI आयोग में शामिल होने वाले हैं.

लोकेश कुमार सिंह पर्यटन विभाग के सचिव नियुक्त

इसके अतिरिक्त, गोपाल सिंह के भी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति (central deputation) पर जाने की संभावना है. वास्तव में, बिहार सरकार ने पिछले वर्ष ही उनकी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति को मंजूरी दे दी थी. अनुपम, जो पहले नीतीश कुमार के सचिव के रूप में कार्यरत थे, वे पहले ही केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जा चुके हैं. 2003 बैच के IAS अधिकारी लोकेश कुमार सिंह पहले स्वास्थ्य सचिव के पद पर कार्यरत थे. उनके पास विज्ञान, प्रौद्योगिकी और तकनीकी शिक्षा विभाग का अतिरिक्त प्रभार भी था. अब उन्हें पर्यटन विभाग का सचिव नियुक्त किया गया है.

हालांकि, वे मुख्यमंत्री सचिवालय में सचिव का अतिरिक्त प्रभार, साथ ही विज्ञान, प्रौद्योगिकी और तकनीकी शिक्षा विभाग का अतिरिक्त प्रभार भी संभालते रहेंगे. इस बीच, 2007 बैच के अधिकारी संजय कुमार सिंह वाणिज्यिक कर विभाग के सचिव के रूप में कार्यरत थे. अब उन्हें वित्त सचिव नियुक्त किया गया है. इस पद पर पहले आनंद किशोर थे; वे भी नीतीश कुमार के करीबी अधिकारियों में गिने जाते हैं. संजय कुमार सिंह वाणिज्यिक कर विभाग के सचिव और मुख्यमंत्री सचिवालय के सचिव का अतिरिक्त प्रभार संभालेंगे.