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अब हवा में उड़ेंगे बिहार वाले! मात्र 2,100 में करें हेलीकॉप्टर की सैर, इन 5 पर्यटन स्थलों का ले सकते हैं मजा

Bihar helicopter service: अब हवा में उड़ेंगे बिहार वाले! मात्र 2100 में हेलीकॉप्टर की सैर और सरकारी बंगलों में रुकने का मौका. कैबिनेट के इस ऐतिहासिक फैसले के नियम जानें...

By: Shivani Singh | Published: June 18, 2026 5:24:07 PM IST

अब हवा में उड़ेंगे बिहार वाले! मात्र 2100 में हेलीकॉप्टर की सैर और सरकारी बंगलों में रुकने का मौका(Image-AI Generated)
अब हवा में उड़ेंगे बिहार वाले! मात्र 2100 में हेलीकॉप्टर की सैर और सरकारी बंगलों में रुकने का मौका(Image-AI Generated)


Mukhyamantri Bihar Heli Tourism Yojana: बिहार में पर्यटन को एक नई ऊंचाई देने और पर्यटकों के सफर को आसान बनाने के लिए राज्य सरकार ने कई बड़े और शानदार फैसले लिए हैं. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई ऐसी योजनाओं को मंजूरी दी गई है, जो न सिर्फ सैलानियों का दिल जीत लेंगी, बल्कि स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के नए दरवाजे भी खोलेंगी.

आइए जानते हैं सम्राट सरकार के इन बड़े फैसलों की मुख्य बातें, जिन्हें बहुत ही अनोखे अंदाज में जमीन पर उतारने की तैयारी है:

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अब हवा में उड़ेगा बिहार: ‘हेली-टूरिज्म सेवा’ की शुरुआत

बिहार के खूबसूरत और ऐतिहासिक पर्यटन स्थलों की दूरी अब मिनटों में तय होगी. सरकार ने ‘मुख्यमंत्री बिहार हेली-टूरिज्म एवं एयर टूरिज्म सेवा योजना 2026’ को हरी झंडी दे दी है. सचिवालय के अतिरिक्त मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने बताया कि इसका उद्देश्य पैसा कमाना नहीं, बल्कि पर्यटकों को तेजी से और आराम से उनके पसंदीदा स्थलों तक पहुंचाना है.

पहला चरण (15 जुलाई 2026 से 15 जनवरी 2027): इसके तहत शुरुआती तौर पर तीन बेहद खास जगहों को जोड़ा गया है:

  • वाल्मीकिनगर: जो अपने शानदार टाइगर रिजर्व और इको-टूरिज्म के लिए मशहूर है (यहाँ के लिए स्टेट एयरक्राफ्ट चलेगा).
  • कैमूर (माँ मुंडेश्वरी मंदिर): इसे देश का सबसे पुराना जीवित हिंदू मंदिर माना जाता है.
  • राजगीर: प्राचीन मगध साम्राज्य की पहली ऐतिहासिक राजधानी.

पर्यटन विभाग के सचिव लोकेश कुमार सिंह के मुताबिक, बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम (BSTDC) इन उड़ानों पर भारी छूट देगा, बस पर्यटकों को सरकार द्वारा तय टूरिज्म पैकेज चुनना होगा.

पटना का हवाई नजारा

अगर आप पटना की खूबसूरती को आसमान से देखना चाहते हैं, तो हर शनिवार और रविवार को सिर्फ ₹2,100 प्रति व्यक्ति की दर से हेलीकॉप्टर जॉयराइड का आनंद ले सकते हैं.

बांधों और तालाबों के किनारे आलीशान बंगले

अब तक जल संसाधन विभाग (WRD) के जो निरीक्षण बंगले सिर्फ सरकारी अफसरों के रुकने के काम आते थे, वे अब आम जनता और पर्यटकों के लिए खोल दिए जाएंगे. सरकार हर साल इनके रखरखाव पर करीब 15 करोड़ रुपये खर्च करती है. अब इन 217 बंगलों (जिसमें 58 जर्जर भवन भी शामिल हैं) को आधुनिक गेस्ट हाउस में बदला जाएगा. जल संसाधन विभाग के सचिव चंद्रशेखर सिंह ने बताया कि इन्हें DBOM मॉडल पर विकसित किया जाएगा. इसके लिए निवेशकों को 30 साल की लीज (जिसे आगे 30 साल और बढ़ाया जा सकता है) पर जमीन दी जाएगी.

‘मुख्यमंत्री होमस्टे प्रोत्साहन योजना 2026’

अगर आप बिहार के किसी पर्यटन स्थल के पास रहते हैं, तो अब आप अपने घर से ही मोटी कमाई कर सकते हैं. सरकार ने लोगों को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए होमस्टे नीति को मंजूरी दी है. एक घर में अधिकतम 8 कमरे रजिस्टर हो सकते हैं. सरकार पहले 4 कमरों के लिए प्रति कमरा ₹2.5 लाख की कैपिटल सब्सिडी देगी.

महिलाओं और युवाओं को एक्स्ट्रा बोनस

महिलाओं, स्वयं सहायता समूहों (SHGs) और 18 से 25 साल के युवा उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए सरकार प्रति कमरा ₹25,000 की अतिरिक्त वित्तीय मदद भी देगी. पहले फेज में 1,000 कमरों को रजिस्टर करने का लक्ष्य है, जिस पर सरकार करीब ₹25 करोड़ खर्च करेगी.

लद्दाख की ‘सिंधु यात्रा’ के लिए मिलेगी आर्थिक मदद

बिहार सरकार ने अपने श्रद्धालुओं का भी खास ख्याल रखा है. जो लोग लद्दाख जाकर पवित्र सिंधु (इंडस) नदी के दर्शन करना चाहते हैं, उन्हें सरकार की तरफ से यात्रा खर्च का 50% या अधिकतम ₹20,000 प्रति व्यक्ति ( जो भी कम हो) की आर्थिक सहायता दी जाएगी. उत्तर प्रदेश, गुजरात और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों के बाद अब बिहार भी अपने नागरिकों को यह खास तोहफा दे रहा है.

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