Video: दूसरे लड़के के साथ बिस्तर पर…पत्नी गुंजन कुमारी को लेकर पति अमन कुमार ने किया चौंकाने वाला खुलासा

Bihar Husband Wife Dispute: उत्तर प्रदेश की अधिकारी ज्योति मौर्य जैसा मामला बिहार के हाजीपुर से सामने आया है. जहां बताया जा रहा है कि पति ने पढ़ा-लिखाकर पत्नी गुंजन कुमारी को बीपीएससी शिक्षक बनाया, लेकिन अब वो अपने पति के साथ रहने को तैयार नहीं है. हैरानी की बात यह है कि इन दोनों का एक 10 साल का बच्चा भी है. इस पूरे मामले पर पति अमन कुमार ने चौंकाने वाला खुलासा किया है. उन्होंने ANI को दिए बयान में कहा कि 2013 में शादी के समय मेरी पत्नी इंटर पास थी.

मैंने उसकी आगे की पढ़ाई को जारी रखा. हाजीपुर और पटना में कोचिंग भी कराई. इसके अलावा, अमन ने आगे जानकारी देते हुए बताया कि पत्नी की पढ़ाई-लिखाई के लिए अपनी पैतृक जमीन भी बेचनी पड़ी. 2024 में मेरी पत्नी की शिक्षकल की नौकरी लगी. मेरी पत्नी का संबंध एक शिक्षक के साथ है जो उसका स्कूल का दोस्त है. अब उसका कहना है कि उसे मेरे साथ नहीं रहना. कोर्ट में हमारा केस एक साल से चल रहा है.

पति अमन कुमार ने क्या कहा?

पति अमन कुमान ने आगे जानकारी देते हुए बताया कि 2015 में हमारी माता का देहांत हो गया, उसके बाद 2018 में मेरे पिता का देहांत हो गया. इंटर के बाद की जितनी भी पढ़ाई की, वो सब मैंने ही करवाया. जैसे वो कहती गई वो कराया. फैशन में कोई कमी नहीं की. एक फोटोग्राफी करके इतना सबकुछ करना संभव नहीं है. लेकिन फिर भी जितना कुछ हो सकता था. वो सब मैंने किया. जब समय पड़ा तो जमीन भी बेचना पड़ा.







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एक साल से चल रहा केस

कोर्ट में एक साल से केस चल रहा है. इस दौरान वो अपने मामा के यहां रह रही थी. लेकिन फिर जानकारी लगी कि उन्होंने एक डेरा में शिफ्ट में कर दिया है. इसके बाद पता चला कि उनका किसी के साथ अफेयर चल रहा था. पत्नी उस डेरा में एक लड़के के साथ रह रही थी. 30 मई की शाम 4:30 बजे अमन कुमार को जानकारी लगी कि लड़का का गाड़ी उस घर के पास खड़ी है. फिर जब अमन कुमार वहां पहुंचा तो उसने गाड़ी का वीडियो बनाया. जब कमरे में दस्तक दी तो पता चला कि पति-पत्नी जिस हालत में रहते हैं. उस हालत में पाया. फिर उसके बाद दरवाजा लगा दिया.

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