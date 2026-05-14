Home > बिज़नेस > अब महिलाएं भी खरीद सकेंगीं सस्ती इलेक्ट्रिक कार, बिहार सरकार देगी बंपर सब्सिडी; नोट करें अहम फैसले

अब महिलाएं भी खरीद सकेंगीं सस्ती इलेक्ट्रिक कार, बिहार सरकार देगी बंपर सब्सिडी; नोट करें अहम फैसले

Bihar Electric Vehicle Policy 2026: बिहार इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने को बढ़ावा दे रहा है. राज्य सरकार का लक्ष्य है कि 2030 तक नए वाहनों की बिक्री में 30 प्रतिशत हिस्सेदारी इलेक्ट्रिक वाहनों की हो.

By: JP Yadav | Last Updated: May 14, 2026 10:41:59 AM IST

बिहार में अब महिलाएं भी खरीद सकेंगे सस्ती स्कूटी और कार
बिहार में अब महिलाएं भी खरीद सकेंगे सस्ती स्कूटी और कार


Bihar Electric Vehicle Policy 2026: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अपील और सलाह के बाद राज्य सरकारें भी एक्टिव हो गई हैं. इसी कड़ी में सीएम सम्राट चौधरी के नेतृत्व में बुधवार को हुई बिहार कैबिनेट की बैठक में बिहार इलेक्ट्रिक वाहन नीति, 2023 (Bihar Electric Vehicle Policy, 2023) में संशोधन को मंजूरी दी गई. इसके तहत बिहार सरकार ने पेट्रोल और डीजल की समस्या के खिलाफ बैकअप प्लान तैयार किया है. बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने न केवल डीजल पेट्रोल की किल्लत की ‘जंग’ के विरुद्ध पहल की, बल्कि एक सम्पूर्ण बैक अप प्लान जनता के सामने रखा. 

इसके तहत यानी बिहार इलेक्ट्रिक वाहन नीति, 2023 वर्ष 2030 तक  बिहार में नए वाहनों की कुल बिक्री में 30 प्रतिशत तक इलेक्ट्रिक वाहनों की हिस्सेदारी तय करना है. यह वैश्विक ‘ईवी 30 एट 30’ अभियान के तहत होगा. यहां तक कि रूरल इलाकों में भी आवागमन के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों की सुविधा उपलब्ध होगी. इसके अतिरिक्त कॉमर्शियल इलेक्ट्रिक वाहनों के जरिए रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे. 

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इस नीति का लाभ हर स्तर पर पहुंचे, इसके लिए इलेक्ट्रिक मालवाहक तिपहिया वाणिज्यिक वाहन, दोपहिया और महिलाओं के लिए चार पहिया गैर-वाणिज्यिक वाहनों की खरीद और निबंधन पर प्रोत्साहन राशि प्रदान करने का भी फैसला किया गया है.खासतौर से महिलाएं आकर्षित होंगी और वह इलेक्ट्रिक दोपहिया और चार पहिया वाहन खरीदनों को प्राथमिकता देंगे. 

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ये हैं बिहार सरकार के अहम निर्णय

  • बिहार में इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर अनुदान मिलेगा
  • महिलाओं को इलेक्ट्रिक कर खरीदने पर ₹100000 का अनुदान प्रदान किया जाएगा.
  • टू व्हीलर खरीदने पर ₹12000 का मिलेगा अनुदान.
  • सम्राट कैबिनेट से बिहार इलेक्ट्रिक व्हीकल संशोधन एक्ट को मंजूरी.
  • नए एक्ट के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर टैक्स पर 50% की छूट की छूट देने का भी प्रावधान है.
  • बिहार में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग स्टेशन की संख्या को बढ़ाई जाएगी.
  •  अधिक संख्या में चार्जिंग स्टेशन लगने पर भी बढ़ी हुई दर से प्रोत्साहन राशि दी जाएगी.
  •  सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए भारी उद्योग मंत्रालय की पीएम ई-ड्राइव योजना के तहत भी अनुदान मिल सकेगा.

उधर, इस फैसले को लेकर विशेषज्ञों का मानना है कि  इससे पेट्रोल या डीजल की मांग में कमी आएगी. इतना ही नहीं, मालवाहक इलेक्ट्रिक वाहनों के जरिए रोजगार सृजन को भी बढ़ावा मिलेगा. चार्जिंग स्टेशनों की संख्या बढ़ने से  राज्य में चार्जिंग नेटवर्क मजबूत होगा और इसका लाभ भी लोग उठा सकेंगे. 

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Tags: bihar newsnarendra modi
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