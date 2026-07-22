Bihar: सरकार ने टीचर्स के लिए जारी किया नया ड्रेस कोड, जींस टी-शर्ट पहनकर विद्यालय पढ़ाने गए तो आएगी शामत!

Bihar Education Department: विद्यालयों में विद्यार्थियों के लिए तो ड्रेस होती है, लेकिन शिक्षकों के लिए आमतौर पर कपड़ों के लिए कोई नियम नहीं होता, खासतौर पर सरकारी विद्यालयों में. वो अपनी इच्छानुसार जो उचित समझते हैं, वो पहनकर पढ़ाने आ जाते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा.

बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने टीचर्स के लिए नया ड्रेसकोड लागू किया है. जानकारी के अनुसार सभी जिलों को नोटिस भेज दिया गया है. आइये जानते हैं नया ड्रेसकोड क्या है!

शिक्षकों का नया ड्रेसकोड

शिक्षा विभाग के नए निर्देश के बाद बिहार के सभी सरकारी विद्यालयों में अब शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मियों को अनिवार्य रूप से फॉर्मल ड्रेस में ही विद्यालय आना होगा. जानकारी के अनुसार शिक्षा विभाग ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों (डीईओ) को आदेश जारी कर कहा है कि निर्देशों का शत-प्रतिशत पालन सुनिश्चित कराया जाए. बता दें कि शिक्षा विभाग के निदेशक (प्रशासन) द्वारा जारी पत्र में कहा गया है कि 9 अक्टूबर 2024 को जारी निर्देशों का कई विद्यालयों में प्रभावी ढंग से पालन नहीं हो रहा था. इसी वजह से शिक्षा विभाग ने दोबारा सख्त आदेश जारी किया है.

व्यवहार में शालीनता हो सुनिश्चित

शिक्षा विभाग के निदेशक द्वारा जारी पत्र में ये भी कहा गया है कि विद्यालय परिसर में शालीन व्यवहार बनाए रखना होगा और किसी भी प्रकार की अमर्यादित गतिविधि से बचना होगा, जिससे शैक्षणिक वातावरण और संस्थान की गरिमा प्रभावित न हो. सभी जिलों के डीईओ को निर्देश दिया गया है कि वे अपने-अपने क्षेत्र के विद्यालयों का नियमित निरीक्षण कर आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करें. यदि कहीं लापरवाही पाई जाती है तो संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी.