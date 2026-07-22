Home > बिहार > Bihar: सरकार ने टीचर्स के लिए जारी किया नया ड्रेस कोड, जींस टी-शर्ट पहनकर विद्यालय पढ़ाने गए तो आएगी शामत!

Bihar: सरकार ने टीचर्स के लिए जारी किया नया ड्रेस कोड, जींस टी-शर्ट पहनकर विद्यालय पढ़ाने गए तो आएगी शामत!

शिक्षा विभाग ने बिहार के अभी सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों और शिक्षकेतर कर्मियों के लिए नया ड्रेस कोड अनिवार्य कर दिया है. आइये जानते हैं टीचर्स का नया ड्रेस कोड क्या है!

By: Shivangi Shukla | Published: July 22, 2026 3:23:13 PM IST

बिहार सरकार ने टीचर्स के लिए जारी किया नया ड्रेस कोड
बिहार सरकार ने टीचर्स के लिए जारी किया नया ड्रेस कोड


Bihar Education Department: विद्यालयों में विद्यार्थियों के लिए तो ड्रेस होती है, लेकिन शिक्षकों के लिए आमतौर पर कपड़ों के लिए कोई नियम नहीं होता, खासतौर पर सरकारी विद्यालयों में. वो अपनी इच्छानुसार जो उचित समझते हैं, वो पहनकर पढ़ाने आ जाते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा.

बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने टीचर्स के लिए नया ड्रेसकोड लागू किया है. जानकारी के अनुसार सभी जिलों को नोटिस भेज दिया गया है. आइये जानते हैं नया ड्रेसकोड क्या है!

You Might Be Interested In

शिक्षकों का नया ड्रेसकोड 

शिक्षा विभाग के नए निर्देश के बाद बिहार के सभी सरकारी विद्यालयों में अब शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मियों को अनिवार्य रूप से फॉर्मल ड्रेस में ही विद्यालय आना होगा. जानकारी के अनुसार शिक्षा विभाग ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों (डीईओ) को आदेश जारी कर कहा है कि निर्देशों का शत-प्रतिशत पालन सुनिश्चित कराया जाए. बता दें कि शिक्षा विभाग के निदेशक (प्रशासन) द्वारा जारी पत्र में कहा गया है कि 9 अक्टूबर 2024 को जारी निर्देशों का कई विद्यालयों में प्रभावी ढंग से पालन नहीं हो रहा था. इसी वजह से शिक्षा विभाग ने दोबारा सख्त आदेश जारी किया है. 

व्यवहार में शालीनता हो सुनिश्चित 

शिक्षा विभाग के निदेशक द्वारा जारी पत्र में ये भी कहा गया है कि विद्यालय परिसर में शालीन व्यवहार बनाए रखना होगा और किसी भी प्रकार की अमर्यादित गतिविधि से बचना होगा, जिससे शैक्षणिक वातावरण और संस्थान की गरिमा प्रभावित न हो. सभी जिलों के डीईओ को निर्देश दिया गया है कि वे अपने-अपने क्षेत्र के विद्यालयों का नियमित निरीक्षण कर आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करें. यदि कहीं लापरवाही पाई जाती है तो संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी.

Tags: biharbihar government
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

ये 5 कारण जिसकी वजह से रोहित शर्मा को संन्यास...

July 21, 2026

सिर्फ एक अमरूद और सेहत को कई फायदे, इम्यूनिटी से...

July 21, 2026

बेहतरीन एक्ट्रेस हैं संजय दत्त की पत्नी मान्यता दत्त, इन...

July 21, 2026

जिम्बाब्वे के खिलाफ किस भारतीय ने ठोके सबसे ज्यादा रन?...

July 21, 2026

ट्रेंड नहीं, टाइमलेस खूबसूरती है एक्ट्रेस आंचल सिंह का ब्राइडल...

July 21, 2026

बर्फ की तरह पिघलेगा मोटापा, बस इन ड्रिंक्स का करें...

July 21, 2026
Bihar: सरकार ने टीचर्स के लिए जारी किया नया ड्रेस कोड, जींस टी-शर्ट पहनकर विद्यालय पढ़ाने गए तो आएगी शामत!

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Bihar: सरकार ने टीचर्स के लिए जारी किया नया ड्रेस कोड, जींस टी-शर्ट पहनकर विद्यालय पढ़ाने गए तो आएगी शामत!
Bihar: सरकार ने टीचर्स के लिए जारी किया नया ड्रेस कोड, जींस टी-शर्ट पहनकर विद्यालय पढ़ाने गए तो आएगी शामत!
Bihar: सरकार ने टीचर्स के लिए जारी किया नया ड्रेस कोड, जींस टी-शर्ट पहनकर विद्यालय पढ़ाने गए तो आएगी शामत!
Bihar: सरकार ने टीचर्स के लिए जारी किया नया ड्रेस कोड, जींस टी-शर्ट पहनकर विद्यालय पढ़ाने गए तो आएगी शामत!