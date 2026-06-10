Home > बिहार > क्या आपने किया आवेदन? बिहार सरकार की इन 5 योजनाओं से महिलाओं को मिल रहा है बंपर पैसा!

क्या आपने किया आवेदन? बिहार सरकार की इन 5 योजनाओं से महिलाओं को मिल रहा है बंपर पैसा!

Bihar Government Schemes for Women: बिहार की महिलाओं के लिए वरदान हैं ये 5 सरकारी योजनाएं. पढ़ाई से लेकर खुद का बिजनेस शुरू करने तक के लिए मिल रहे हैं लाखों रुपये, जानिए कैसे उठाएं लाभ?

By: Shivani Singh | Published: June 10, 2026 5:39:47 PM IST

क्या आपने किया आवेदन? बिहार सरकार की इन 5 योजनाओं से महिलाओं को मिल रहा है बंपर पैसा!


बिहार में महिलाओं के सपने सच हो रहे हैं. चाहे पढ़ाई-लिखाई में आगे बढ़ना हो, कोई बिज़नेस शुरू करना हो या समाज में अपनी अलग पहचान बनानी हो, बिहार सरकार की पांच खास योजनाएं महिलाओं के लिए वरदान साबित हो रही हैं. ‘कन्या उत्थान’ योजना से लेकर ‘महिला उद्यमी योजना’ तक, सरकार बेटियों और महिलाओं को आर्थिक रूप से समृद्ध और आत्मनिर्भर बनने के लिए सशक्त बना रही है. आइए, इन सरकारी योजनाओं के बारे में जानें जो आपके भविष्य को बदल सकती हैं…

1. सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना (Civil Services Incentive Scheme)

बिहार सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना राज्य के होनहार उम्मीदवारों, खासकर SC/ST और EBC कैटेगरी के लोगों और महिलाओं को सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी में मदद करने के लिए आर्थिक सहायता देती है. इस योजना के तहत, लाभार्थी के बैंक खाते में एक बार प्रोत्साहन राशि सीधे ट्रांसफर की जाती है: UPSC प्रारंभिक परीक्षा पास करने पर 1,00,000 और BPSC प्रारंभिक परीक्षा पास करने पर 50,000.

You Might Be Interested In

योग्यता और आवेदन: आवेदक बिहार के स्थायी निवासी होने चाहिए, और इस योजना का लाभ जीवन में केवल एक बार ही लिया जा सकता है. आवेदन करने के लिए, आधिकारिक पोर्टल (जैसे e-Kalyan) पर रजिस्टर करें. फ़ॉर्म में परीक्षा की जानकारी भरें और फ़ाइनल सबमिशन से पहले ज़रूरी दस्तावेज़ जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, प्रारंभिक परीक्षा का एडमिट कार्ड/रिजल्ट और बैंक पासबुक अपलोड करें.

2. मुख्यमंत्री महिला रोज़गार योजना (Mukhyamantri Mahila Rojgar Yojana):

मुख्यमंत्री महिला रोज़गार योजना एक बेहतरीन पहल है जिसे बिहार की महिलाओं को स्वरोज़गार के ज़रिए आत्मनिर्भर बनाने के लिए बनाया गया है। इस योजना के तहत, छोटे बिज़नेस (जैसे सिलाई-कढ़ाई, किराने की दुकान या हस्तशिल्प) शुरू करने में मदद के लिए पहली किश्त के तौर पर 10,000 की शुरुआती सहायता दी जाती है. अगर बिज़नेस सफल रहता है, तो उसे बढ़ाने में मदद के लिए 2 लाख तक का अतिरिक्त ब्याज-मुक्त लोन या ग्रांट दिया जाता है.

योग्यता और आवेदन: 18 से 60 साल की उम्र की महिलाएं इसके लिए योग्य हैं, बशर्ते परिवार का कोई भी सदस्य इनकम टैक्स देने वाला न हो या सरकारी नौकरी में न हो. ग्रामीण इलाकों में, आवेदन ‘जीविका’ समूहों के ज़रिए प्रोसेस किए जाते हैं, जबकि शहरी इलाकों की महिलाएं जीविका (BRLPS) पोर्टल के ज़रिए ऑनलाइन फ़ॉर्म भर सकती हैं. आवेदन के लिए ज़रूरी दस्तावेज़ों में आधार, पैन कार्ड, बैंक पासबुक और आय व निवास का प्रमाण शामिल हैं.

3. मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना (Mukhyamantri Mahila Udyami Yojana):

मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना बिहार की महिलाओं को नया बिज़नेस शुरू करने के लिए ₹10 लाख तक की आर्थिक सहायता देती है. इसमें ₹5 लाख की सीधी ग्रांट (सब्सिडी) शामिल है जिसे वापस करने की ज़रूरत नहीं है, जबकि बाकी ₹5 लाख बिना ब्याज (0% ब्याज) वाले लोन के तौर पर दिए जाते हैं.

योग्यता और आवेदन: बिहार की 18 से 50 साल की महिला निवासी, जिन्होंने कम से कम 12वीं कक्षा, ITI या डिप्लोमा कोर्स पूरा किया है, वे इसके लिए योग्य हैं. आवेदन सिर्फ़ नए बिज़नेस वेंचर के लिए मान्य हैं. यह प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन है; आवेदकों को आधिकारिक ‘उद्यमी बिहार’ पोर्टल पर अपने आधार और मोबाइल नंबर का इस्तेमाल करके रजिस्टर करना होगा. फ़ॉर्म भरने के बाद, फ़ोटो, पैन कार्ड, शिक्षा और निवास प्रमाण-पत्र और प्रोजेक्ट रिपोर्ट अपलोड करनी होगी.

4. मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना (Mukhyamantri Kanya Utthan Yojana):

मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना बिहार सरकार द्वारा लड़कियों की शिक्षा और भलाई के लिए शुरू की गई एक बेहतरीन योजना है. इस योजना के तहत, लड़की के जन्म से लेकर उसके ग्रेजुएशन तक की अवधि के लिए किश्तों में ₹50,000 से ₹94,100 तक की आर्थिक सहायता दी जाती है. खास बात यह है कि ग्रेजुएशन करने वाली छात्राओं को ₹50,000 की सीधी प्रोत्साहन राशि मिलती है.

योग्यता और आवेदन: यह फ़ायदा बिहार के असली निवासियों को मिलता है, और यह प्रति परिवार ज़्यादा से ज़्यादा दो बेटियों तक सीमित है. आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन है. छात्राएं ‘मेधासॉफ्ट’ (Medhasoft) पोर्टल पर रजिस्टर कर सकती हैं. आवेदन के लिए ज़रूरी दस्तावेज़ों में ग्रेजुएशन की मार्कशीट, बैंक की जानकारी, निवास का प्रमाण और पहचान का प्रमाण शामिल हैं.

 5. जीविका – बिहार ग्रामीण आजीविका प्रोत्साहन योजना (Jeevika)

जीविका (बिहार ग्रामीण आजीविका प्रोत्साहन योजना) एक बड़ी पहल है जिसका मकसद ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और गरीबी दूर करना है. इस पहल के तहत, 10-15 महिलाओं का ‘स्व-सहायता समूह’ (SHG) बनाया जाता है; सदस्यों को शुरुआती फंड, आसानी से मिलने वाले बैंक लोन, रोज़गार के मौके (जैसे ‘दीदी की रसोई’) और स्किल ट्रेनिंग मिलती है.

जुड़ने की प्रक्रिया: इस योजना के लिए कोई ऑनलाइन व्यक्तिगत आवेदन प्रक्रिया नहीं है. जुड़ने के लिए, जीविका ऑफिस या अपने ब्लॉक या ग्राम पंचायत में एरिया कोऑर्डिनेटर से संपर्क करें। अपने इलाके की महिलाओं के साथ एक समूह बनाएं. आवेदन के लिए आधार कार्ड, बैंक पासबुक और फ़ोटो जैसे दस्तावेज़ ज़रूरी हैं और इन्हें जीविका के कर्मचारी रजिस्टर करते हैं.

Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

कौन हैं सायोनी घोष? ममता की करीबी ने भी छोड़ा...

June 10, 2026

तेजस्वी प्रकाश और करण कुंद्रा की 6 खूबसूरत तस्वीरें

June 10, 2026

12 जून को ये फिल्में थिएटर्स में होंगी रिलीज

June 10, 2026

क्या आपने चखी हैं ये 7 तरह की लीची? हर...

June 10, 2026

₹10,000 से कम में धमाल मचा रहे ये स्मार्टफोन, फीचर्स...

June 10, 2026

किन लोगों को हड्डियां कमजोर होने का होता है ज्यादा...

June 9, 2026
क्या आपने किया आवेदन? बिहार सरकार की इन 5 योजनाओं से महिलाओं को मिल रहा है बंपर पैसा!

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

क्या आपने किया आवेदन? बिहार सरकार की इन 5 योजनाओं से महिलाओं को मिल रहा है बंपर पैसा!
क्या आपने किया आवेदन? बिहार सरकार की इन 5 योजनाओं से महिलाओं को मिल रहा है बंपर पैसा!
क्या आपने किया आवेदन? बिहार सरकार की इन 5 योजनाओं से महिलाओं को मिल रहा है बंपर पैसा!
क्या आपने किया आवेदन? बिहार सरकार की इन 5 योजनाओं से महिलाओं को मिल रहा है बंपर पैसा!