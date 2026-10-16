Home > बिहार > साबुन के बहाने रची मर्डर की साजिश! छात्रा की मौत पर गुस्साए गांववाले, आरोपी के घर के सामने ही जलाई चिता

साबुन के बहाने रची मर्डर की साजिश! छात्रा की मौत पर गुस्साए गांववाले, आरोपी के घर के सामने ही जलाई चिता

Gopalganj Girl Murder Case: बिहार के गोपालगंज से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया. जहां एक छात्रा की हत्या पर गुस्साए गांववाले ने आरोपी के घर के सामने ही लड़की की चिता जला दी. जानिए पूरा मामला.

By: Kamesh Dwivedi | Published: October 16, 2026 9:00:13 PM IST

बिहार के गोपालगंज में छात्रा की हत्या पर भड़के परिजन, आरोपी के घर के सामने जलाई चिता
बिहार के गोपालगंज में छात्रा की हत्या पर भड़के परिजन, आरोपी के घर के सामने जलाई चिता


बिहार के गोपालगंज में छात्रा की मौत के बाद गांव में तनाव का माहौल बन गया. आक्रोशित ग्रामीणों ने हत्या के आरोपी के घर के बाहर ही छात्रा का अंतिम संस्कार कर दिया. मौके पर पहुंची पुलिस भी लोगों को रोक नहीं पाई. हालात को देखते हुए बाद में गांव में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया. आरोप है कि छात्रा को साबुन लाने के बहाने बुलाया गया था, जिसके बाद उसकी हत्या कर दी गई.

क्या है पूरा मामला?

यह पूरी घटना गोपालगंज के थावे थाना क्षेत्र के खानपुर अजमत गांव में हुई. मृत छात्रा की पहचान संजना कुमारी के रूप में हुई है. बताया गया कि उसके पिता पवन कुमार सिंह हैं, जो विदेश में काम करते हैं. जानकारी के मुताबिक, 12 अक्टूबर को संजना घर के बाहर अपने मवेशियों को चारा खिला रही थी. इसी दौरान पड़ोस में रहने वाली एक बुजुर्ग महिला ने उससे दुकान से साबुन लाकर देने को कहा. इसके बाद संजना अचानक लापता हो गई. 



दो दिन बाद मिली लाश

इसके बाज घरवालों ने लड़की की दो दिन तक खोजबीन की. जब वह हार मान गए, तो पुलिस से शिकाय की. इसके बाद बीते बुधवार को लड़की का शव गांव में राजदेव सिंह के पुराने घर के पीछे से बरामद किया गया. फिर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर उसका पोस्टमार्टम करके शव को परिजनों को सौंप दिया. 
 
घरवालों का आरोप है कि लड़की को सामने वाले घर में ही बंधक बना लिया गया था.

आरोपी के घर के सामने जलाई चिता

परिजनों का गुस्सा इतना भड़का, कि उन्होंने आरोपी राजदेव सिंह के घर के मुख्य गेट के सामने ही छात्रा का अंतिम संस्कार कर दिया. घटना के बाद गांव में तनाव बढ़ गया है. हालात को देखते हुए कई थानों की पुलिस गांव में तैनात की गई है. हालांकि, इस मामले में पुलिस जोरों-शोरों से जांच कर रही है. 2 महिलाओं को हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है. 

यह खबर भी पढ़ें: ‘नीतीश जी के लिए 9 मर्डर कराए’, अनंत सिंह ने किया बड़ा दावा; इस बयान से सियासी जगत में मची हलचल

Tags: Bihar Gopalganj Casebihar newsGopalganj News
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

दशहरा के बारे में 10 बातें, जो आपको जानना जरूरी...

October 15, 2026

MMS लीक पर कच्चा बादाम गर्ल ने किया चौंकाने वाला...

October 14, 2026

महाराष्ट्र साइबर ने हनी सिंह को क्यों भेजा समन?

October 14, 2026

‘प्रहार’ फिल्म की स्टारकास्ट फीस

October 14, 2026

16 अक्टूबर को ये फिल्में-सीरीज ओटीटी पर देंगी दस्तक

October 14, 2026

एक्ट्रेसेस जिन्होंने पर्दे पर निभाए मां दुर्गा के अलग-अलग रूपों...

October 13, 2026
साबुन के बहाने रची मर्डर की साजिश! छात्रा की मौत पर गुस्साए गांववाले, आरोपी के घर के सामने ही जलाई चिता

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

साबुन के बहाने रची मर्डर की साजिश! छात्रा की मौत पर गुस्साए गांववाले, आरोपी के घर के सामने ही जलाई चिता
साबुन के बहाने रची मर्डर की साजिश! छात्रा की मौत पर गुस्साए गांववाले, आरोपी के घर के सामने ही जलाई चिता
साबुन के बहाने रची मर्डर की साजिश! छात्रा की मौत पर गुस्साए गांववाले, आरोपी के घर के सामने ही जलाई चिता
साबुन के बहाने रची मर्डर की साजिश! छात्रा की मौत पर गुस्साए गांववाले, आरोपी के घर के सामने ही जलाई चिता
साबुन के बहाने रची मर्डर की साजिश! छात्रा की मौत पर गुस्साए गांववाले, आरोपी के घर के सामने ही जलाई चिता