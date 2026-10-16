साबुन के बहाने रची मर्डर की साजिश! छात्रा की मौत पर गुस्साए गांववाले, आरोपी के घर के सामने ही जलाई चिता

क्या है पूरा मामला?
बिहार के गोपालगंज.तीन दिनों से लापता छठी कक्षा की 12 वर्षीय छात्रा का शव बरामद मामला .परिजनों ने शव को पोस्टमार्टम के बाद आरोपी के घर के सामने दरवाजे पर चिता को जलाया.इलाके में मचा हड़कंप.थावे थाना क्षेत्र के खानपुर अजमत गांव में कल तीन दिन बाद छात्रा का शव आरोपी के घर पे पीछे से हुआ था बरामद. पुलिस ने दो लोगों को किया डिटेन. पूछ ताछ जारी… पुलिस ने कहा 24 घंटा के भीतर आरोपी जाएंगे जेल.. पवन सिंह की 12 वर्षीय बेटी संजना कुमारी के रूप में हुई थीं मृतका की पहचान
— Prashant Kumar (@Prashanttpk) October 16, 2026
दो दिन बाद मिली लाश
आरोपी के घर के सामने जलाई चिता
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